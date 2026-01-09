Advertisement
trendingNow13068458
Hindi Newsविज्ञानअंतरिक्ष में मेडिकल इमरजेंसी...NASA ने बीच में ही रोका मिशन, वापस बुलाए 4 अंतरिक्ष यात्री

अंतरिक्ष में मेडिकल इमरजेंसी...NASA ने बीच में ही रोका मिशन, वापस बुलाए 4 अंतरिक्ष यात्री

NASA News: धरती से 400 किमी ऊपर ISS पर एक मेडिकल इमरजेंसी ने हड़कंप मचा दिया है. NASA ने अपने क्रू-11 मिशन को बीच में ही रोककर चारों अंतरिक्ष यात्रियों तो तुरंत धरती पर वापस लाने का फैसला लिया गया है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 09, 2026, 10:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अंतरिक्ष में मेडिकल इमरजेंसी...NASA ने बीच में ही रोका मिशन, वापस बुलाए 4 अंतरिक्ष यात्री

NASA Astronauts to Return: नासा ने फैसला किया है कि क्रू-11 मिशन के चारों अंतरिक्ष यात्रियों को जल्द ही अंतरिक्ष स्टेशन से वापस धरती पर बुलाएगा. एक अंतरिक्ष यात्री की तबीयत खराब होने की वजह से यह फैसला लिया गया है. इसी वजह से 8 जनवरी को होने वाली स्पेसवॉक को भी स्थगित कर दिया गया है. अधिकारियों ने बताया है कि बीमार अंतरिक्ष यात्री की हालत अभी स्थिर है और उनकी जान को किसी तरह का खतरा नहीं है. लेकिन, NASA कोई रिस्क नहीं लेना चाहता इसलिए चाहता है कि उनका इलाज धरती पर हो. 

क्या था पूरा मिशन?
अंतरिक्ष यात्री माइक फिंके और जेना कार्डमैन को अंतरिक्ष में पैदल चलकर सोलर पैनल और बिजली की मशीनों को ठीक करना था. यह काम अंतरिक्ष स्टेशन की पावर सप्लाई के लिए बहुत जरूरी था. माइक पहले भी कई बार स्पेसवॉक कर चुके हैं जबकि जेना कार्जमैन के लिए यह नया अनुभव होने वाला था. बुधवार देर रात नासा ने एक अंतरिक्ष यात्री की सेबत बिगड़ने पर अभी इस काम को टाल दिया है. 

यह भी पढ़ें: मुंबई से दोगुना बड़ा आइसबर्ग हो रहा है खत्म, NASA की सैटेलाईट ने अंतरिक्ष से दिखाई तस्वीर

Add Zee News as a Preferred Source

किन देशों के एस्ट्रोनॉट्स हैं शामिल?
कुछ महीने पहले शुरू हुए इस मिशन क्रू-11 में अमेरिका, जापान और रूस के अंतरिक्ष यात्री मिलकर काम कर रहे हैं. ये सभी अंतरिक्ष यात्री वहां विज्ञान से जुड़े जरूरी प्रयोग कर रहे हैं जैसे, जीरो ग्रैविटी का इंसानी शरीर पर क्या असर पड़ता है और अंतरिक्ष में पौधे कैसे उगते हैं और नई तकनीकें कैसे काम करती हैं. बता दें कि, नासा के नियमों के चलते बीमार एस्ट्रोनॉट्स का नाम छिपाकर रखा गया है. 

क्या होता है शरीर पर अंतरिक्ष का असर?
जीरो ग्रैविटी में रहने से शरीर में खून और तरल पदार्थों का बैलेंस बिगड़ जाता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और नसों में खून के थक्के (Clotting) जमने का खतरा बढ़ जाता है. अंतरिक्ष यात्रियों बीमार होने पर खुद का इलाज करने की भी ट्रेनिंग लेते हैं. उनके पास मेडिकल किट होती है और वे धरती पर मौजूद डॉक्टरों से वीडियो कॉल के जरिए बात भी कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: ISS पर वैज्ञानिकों ने खोजा कैंसर का नया इलाज, अब 2 मिनट में पूरी होगी दो घंटे की ट्रीटमेंट

आसान नहीं है अंतरिक्ष की राह
धरती से 400 किमी अंतरिक्ष में रहना कितना मुश्किल है यह इस घटना से पता चलता है. स्पेस में हर फैसला सोच-समझकर लेना पड़ता है. NASA ने साफ किया है कि उनके लिए लोगों की जान सबसे कीमती है और किसी भी प्रयोग के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत से समझौता नहीं करेंगे. NASA ने वादा किया है कि अगले 24 घंटों के अंदर वह पूरी जानकारी देगा. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

NASA astronaut

Trending news

जमीन, जंगल पहाड़ और पानी...BJP पर बरसे राहुल गांधी, बोले- जिंदगी तबाह कर रही सरकार
Rahul Gandhi
जमीन, जंगल पहाड़ और पानी...BJP पर बरसे राहुल गांधी, बोले- जिंदगी तबाह कर रही सरकार
कांग्रेस से हुए 'बेघर' तो थामा BJP का हाथ, पार्षदों को लेकर बरसे आदित्य ठाकरे
Maharashtra news
कांग्रेस से हुए 'बेघर' तो थामा BJP का हाथ, पार्षदों को लेकर बरसे आदित्य ठाकरे
सोमनाथ में तोड़ी मूर्तियों का गजनवी ने क्या किया था? मक्का- मदीना से है कनेक्शन
somnath temple news
सोमनाथ में तोड़ी मूर्तियों का गजनवी ने क्या किया था? मक्का- मदीना से है कनेक्शन
1000 साल पहले सोमनाथ आया था गजनवी, भाजपा उसे भूलना क्यों नहीं चाहती है?
somnath temple news
1000 साल पहले सोमनाथ आया था गजनवी, भाजपा उसे भूलना क्यों नहीं चाहती है?
खरमास में मौसम का महातांडव? कंपकंपी-ठिठुरन का किन राज्यों में कहर; जानें IMD अलर्ट
IMD
खरमास में मौसम का महातांडव? कंपकंपी-ठिठुरन का किन राज्यों में कहर; जानें IMD अलर्ट
'बंगाल के राज्यपाल को उड़ा दूंगा...’ गवर्नर सीवी आनंद को मिली जान से मारने की धमकी
Bengal Governor Death Threat
'बंगाल के राज्यपाल को उड़ा दूंगा...’ गवर्नर सीवी आनंद को मिली जान से मारने की धमकी
तो साथ आएंगे चाचा- भतीजा? मर्जर पर बोले महाराष्ट्र NCP चीफ सुनील तटकरे
Sunil Tatkare
तो साथ आएंगे चाचा- भतीजा? मर्जर पर बोले महाराष्ट्र NCP चीफ सुनील तटकरे
'BJP हिंदुत्व समर्थक नहीं, सत्ता की भूखी पार्टी...' उद्धव का भाजपा पर तीखा हमला
BMC Elections 2026
'BJP हिंदुत्व समर्थक नहीं, सत्ता की भूखी पार्टी...' उद्धव का भाजपा पर तीखा हमला
DNA: दिल्ली में तुर्कमान हिंसा में आज हुए बड़े खुलासे, 11 आरोपी गिरफ्तार
DNA
DNA: दिल्ली में तुर्कमान हिंसा में आज हुए बड़े खुलासे, 11 आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली दंगों की आरोपी का फूलों से स्वागत, आखिर किसके लिए आदर्श है गुलफिशा?
DNA
दिल्ली दंगों की आरोपी का फूलों से स्वागत, आखिर किसके लिए आदर्श है गुलफिशा?