अब आसमान का ऑपरेशन! NASA करने वाला है ऑरोरा का 3D सीटी स्कैन, दागे जाएंगे 2 रॉकेट

NASA Rocket: नासा अरोरा की जांच के लिए 2 रॉकेट भेजने जा रहा है. यह रोशनी सिर्फ सुंदर ही नहीं है बल्कि अंतरिक्ष की बिजली का एक बड़ा रास्ता है. वैज्ञानिक पहली बार इस रोशनी का 3D सीटी स्कैन करेंगे जिससे पता चल सके कि इसकी बिजली वापस अंतरिक्ष में कैसे लौटती है.
Northern Lights: नासा ऑरोरा का रहस्य सुलझाने के लिए बहुत ही खास रॉकेट मिशन शुरू कर रहा है. वैज्ञानिक इस रोशनी को 3d सीटी स्कैन करना चाहते हैं और उन बिजली की लहरों का नक्शा बनाना चाहते हैं जो अंतरिक्ष में चलती हैं. यह रोशनी सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है बल्कि यह अंतरिक्ष से धरती तक आने वाले एक बहुत बड़े बिजली के रास्ते की तरह है. जब सूरज से आने वाले कण धरती की हवा से टकराते हैं तो रात के अंधेरे में रंग-बिरंगी चमक पैदा होती है.
यह कैसे काम करता है?
हम इस रोशनी को आते हुए देखते तो हैं लेकिन यह वापस कैसे जाती है यह एक बड़ा रहस्य है. जैसे ही ये कण हमारे वायुमंडल में आते हैं ने इधर-उधर बिखर जाते हैं. इससे यह पता लगाना मुश्किल हो जाता हैं कि वे किस रास्ते वापस जा रहे हैं. वैज्ञानिकों के लिए यह एक पहेली की तरह है. NASA का यह रॉकेट मिशन इसी गुमशुदा हिस्से को खोजेगा जिससे यह वापस लौटते हैं.
रॉकेट कैसे करेगा स्कैन?
नासा अलास्का से 2 रॉकेट एक साथ आसमान में छोड़ेगा जो सीधे उस चमकती रोशनी अरोरा के बीच में जाएंगे. जैसे ही रॉकेट इसके अंदर पहुंचेंगे वे अपने अंदर से 8 छोटे-छोटे मिनी सेंसर बाहर छोड़ देंगे. ये छोटे सेंसर चारों तरफ से रेडियो सिग्नल भेजेंगे जिसकी मदद से वैज्ञानिक आसमान का एक 3D नक्शा तैयार करेंगे.
ऐसा करना क्यों जरूरी है?
यह सिर्फ विज्ञान की कोई पहले नहीं है बल्कि इसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. जो बिजली इन अरोरा को जलाती है वह हमारे वायुमंडल की ऊपरी हवा को बहुत गर्म कर देती है. जब हवा गर्म होकर फैलती है तो अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स के चलने का रास्ता मुश्किल हो जाता है जिससे सैटेलाइट रास्ता भटक जाते हैं.