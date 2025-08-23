NASA ने 47 साल पहले भेजा था एलियंस को संदेश, जानें क्या है Voyager-1 में छिपा गोल्डन मैसेज

NASA Voyager 1: नासा ने सितंबर 1977 में वॉयेजर-1 सैटेलाइट लॉन्च किया था जो सौरमंडल के बाहर जा चुका है. क्या आप जानते हैं कि इसमें एलियंस के लिए खास संदेश लिखा हुआ है?
Voyager 1 Satellite Message: 1977 में जब NASA ने वॉयेजर-1 को अंतरिक्ष में भेजा था तो उसने अपने साथ एक खास रिकॉर्ड भी भेजा. इसका नाम था Golden Record जिसमें दूसरे ग्रहों पर रहने वाले लोगों के लिए एक संदेश था. इस रिकॉर्ड में 55 भाषाओं में अभिवादन भेजा गया था. इनमें बहुत पुरानी और आज की बोलियां भी शामिल हैं. ये रिकॉर्ड इंसानों की भाषा की विविधता को दिखाता है. इस रिकॉर्ड में बाख से लेकर चक बेरी तक दुनिया के चुनिंदा गाने भी शामिल हैं. ये गाने इंसान की रचनात्मकता, भावना और संस्कृति की समृद्धि को दिखाते हैं.
तस्वीरों में क्या छिपा है?
इन तस्वीरों में धरती पर जीवन, अलग-अलग जगहें, जानवर, इंसानी परिवार, इमारतें और ब्रह्मांड में हमारी जगह को समझाने वाले वैज्ञानिक चित्र हैं. साथ ही रिकॉर्ड के कवर पर यह भी बताया गया है कि, इसे कैसे बजाना है, कहां से आया है और ब्रह्मांड में पल्सर तारों की मदद से हमारे सौर मंडल का पता कैसा लगाना है.
कितना दूर पहुंच गया वॉयेजर-1?
Voyager 1 अब धरती से 15 अरब मील से भी ज्यादा दूर तक जा चुका है. साथ-साथ ही यह गोल्डन रिकॉर्ड भी लेकर जा रहा है. आपको बता दें कि यह इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे दूर जाने वाली चीज है. 2030 के बाद वॉयेजर-1 के सिस्टम बंद हो जाएंगे. हालांकि इसके बाद भी गोल्डन रिकॉर्ड अरबों सालों तक अपनी यात्रा जारी रखेगा. वैज्ञानिकों को इस बात के सबूत मिलने की उम्मीद है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं है.
क्यों हुआ था लॉन्च?
NASA Voyager 1 अंतरिक्ष यान को 5 सितंबर 1977 को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से लॉन्च किया था. इसका मिशन सौरमंडल के बाहरी ग्रहों का अध्ययन करना और ऐसे अंतरिक्ष की खोज करना था जहां सूर्य का प्रभाव ना पड़ता हो. वॉयेजर 1 ने 1979 में बृहस्पति और 1980 में शनि की तस्वीरें और जानकारी भेजी थी. 2012 में यह सौरमंडल से बाहर निकलकर सबसे दूर जाने वाला यान बन गया.
