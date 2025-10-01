Interstellar: नवंबर 2026 में इतिहास रचेगा Voyager-1, जल्द पूरा करेगा 'वन लाइट डे' का सफर

Science Latest News: NASA का अंतरिक्ष यान वॉयजर 1 को बृहस्पति और शनि जैसे ग्रहों का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था. लेकिन अब यह इतनी दूर जा चुका है कि ब्रह्मांज की सबसे तेज चीज लाइट को भी इस दूरी तो तय करने में 24 घंटे लगेंगे. बता दें कि NASA ने इसे सिर्फ बृहस्पति और शनि की जांच के लिए तैयार किया था. लेकिन इसके रास्ते और प्रदर्शन ने इसे एक बहुत बड़े मिशन के लिए तैयार कर दिया और अब यह Interstellar Space में एंट्री ले चुका है और यह लगातार डाटा भेज रहा है. ऐसे यह धरती से सबसे दूर जाने वाला अंतरिक्ष यान बन गया है.

अब तक कितनी यात्रा कर चुका है?

लॉन्च होने के बाद से Voyager 1 ने 16 अरब मील से ज्यादा की दूरी तय की है. अफ्रीकन इन स्पेस के मुताबिक यह स्पेसक्राफ्ट करीब 38,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है. इसके रेडियो सिग्नल भले ही बहुत कमजोर हों फिर भी यह धरती तक पहुंच जाते हैं और ऐसा करने में उन्हें लगभग 1 दिन का समय लग जाता है. साथ ही यह हेलियोपॉज को पार करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया.

यह भी पढ़ें: NASA: ग्रहों के पास से गुजर रहा है 'एलियन यान', कॉमेट 3I/ATLAS का वजन देख खुला रह गया वैज्ञानिकों का मुंह

Add Zee News as a Preferred Source

हेलियोपॉज क्या है?

Heliopause वह सीमा है जहां हमारे सूर्य की सौर हवा खत्म हो जाती है और इसे पार करते ही वॉयजर-1 Interstellar Space में घुस गया, इसे NASA ने तारों की बीच की जगह माना है. 2012 में घटित होने वाला यह महत्वपूर्ण पल था. इस घटना ने Voyager को ग्रहों की जांच करने वाले यान से बदलकर तारों के बीच का रास्ता दिखाने वाले यान में बदल दिया.

कहां होता है सौरमंडल का अंत?

सौरमंडल कितनी दूर तक फैला है इसका अभी कोई साफ जवाब वैज्ञानिकों के पास नहीं है. लेकिन, NASA के मुताबिक इसकी कोई एक तय सीमा नहीं है और सौरमंडल अलग-अलग चरणों में खत्म होता है. Voyager-1 जिस रफ्तार से चल रहा है उससे सूर्य के Gravitational Area के सबसे बाहरी किनारे तर पहुंचने में इसे करीब 40,000 साल लगेंगे. इसे लगभग 2 लाइट ईयर माना जाता है.

यह भी पढ़ें: जिंदा है विलुप्त मान लिया गया Night Parrot, रात के अंधेरे में दर्ज हुई इसकी 'डिंक-डिंक' की आवाज

कब हुआ था लॉन्च?

5 सितंबर 1977 को लॉन्च हुए वॉयजर 1 को अब 45 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है. इतनी लंबी उम्र ने इसे इंजीनियरिंग की मजबूती और विज्ञान के प्रति समर्पण का जीता-जागता उदाहरण बना दिया है. हालांकि, अपोलो-10 का बनाया गया 25,000 मील प्रति का रिकॉर्ड आज भी सबसे तेज है और इस रफ्तार से भी सूर्य तक पहुंचने में लगभग 5 महीने लग जाएंगे.