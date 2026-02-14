Voyager 1: 4 साल के मिशन पर निकला था, 48 साल बाद भी 25 अरब किमी दूर से भेज रहा है सिग्नल...लेकिन कैसे?

Science News in Hindi: जब 1977 में वॉयजर-1 को अंतरिक्ष में भेजा गया था. उस वक्त वैज्ञानिकों ने सोचा था कि यह सिर्फ 4 साल काम करेगा और शनि ग्रह तक जाएगा. लेकिन आज, लगभग 50 साल बाद भी यह 825 किलो की मशीन अंतरिक्ष उस अंधेरे और ठंडे हिस्से से हमसे बात कर रही है जहां सूरज की रोशनी भी खत्म हो जाती है. हैरानी की बात यह है कि इस मशीन की ताकत आज की एक साधारण डिजिटल घड़ी जितनी ही है. लेकिन, अब सवाल यह है कि ये यान 25 अरब किमी दूर कैसे टिका है?

कहां है वॉयजर-1?

13 फरवरी 2026 तक वॉयजर-1 हमसे करीब 25.43 अरब किमी दूर जा चुका है. यह इतनी ज्यादा दूरी है कि वहां से रेडियो सिग्नल को धरती तक पहुंचने में ही 23 घंटे और 33 मिनट लग जाते हैं. इसका मतलब यह है कि अगर NASA के वैज्ञानिक आज धरती से उसे कोई मैसेज भेजते हैं तो उसका जवाब मिलने में लगभग पूरे 2 दिन का समय लग जाता है.

अभी भी कैसे काम कर रहा है वॉयजर-1?

वॉयजर-1 सोलर पैनल से नहीं चलता क्योंकि वह सूरज से बहुत दूर जा चुका है. इसके बजाय, यह परमाणु ऊर्जा से चलता है. इसमें ऐसी बैटरियां लगी हैं जो प्लूटोनियम के गर्म होने सके बिजली बनाती हैं. जब इसे लॉन्च किया गया था तब इसमें 470 वाट बिजली थी लेकिन हर साल इसकी ताकत 4 वाट कम होती जा रही है. आज यह सिर्फ 200 वाट बिजली पर काम कर रहा है.

इसे कैसे चालू रखा जाएगा?

Voyager-1 को चालू रखने के लिए नासा की टीम धीरे-धीरे इसके उन हिस्सों को बंद कर रही है जिनकी अभी भी जरूरत नहीं है. उदाहरण के लिए, बिजली बचाने के लिए उन्होंने इस साल की शुरुआत में अंतरिक्ष की किरणों को नापने वाला एक सेंसर बंद कर दिया जिससे यान के हीटर चलते रहें. अगर ये हीटर बंद हो गए तो यान की ईंधन पाइपलाइनें जम जाएंगी और वह काम करना बंद कर देगा.

कैसे आते हैं इसके सिग्नल?

इस सैटेलाइय से जो सिग्नल धरती पर आते हैं वे बहुत ही कमजोर होते हैं. जब तक ये सिग्नल हमारे पास पहुंचते हैं इनकी ताकत एक वाट के खरबवें हिस्से से भी कम रह जाती है. इतने हल्के सिग्नल को सुनने के लिए नासा डीप स्पेस नेटवर्क का इस्तेमाल करता है. यह पूरी दुनिया में फैले हुए 70 मीटर ऊंचे एंटेना का समूह है जो स्पेस की सबसे धीमी आवाज को भी पकड़ सकता है.