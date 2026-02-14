Advertisement
trendingNow13108982
Hindi Newsविज्ञानVoyager 1: 4 साल के मिशन पर निकला था, 48 साल बाद भी 25 अरब किमी दूर से भेज रहा है सिग्नल...लेकिन कैसे?

Voyager 1: 4 साल के मिशन पर निकला था, 48 साल बाद भी 25 अरब किमी दूर से भेज रहा है सिग्नल...लेकिन कैसे?

NASA Voyager Satellite: नासा का वॉयजर-1 अंतरिक्ष यान हमसे 25 अरब किमी है. इतनी दूर होने के बाद भी यह सिर्फ एक छोटे बल्ब से भी कम बिजली का इस्तेमाल करके जानकारी भेज रहा है. यह यान 48 साल पुराना हो चुका है.

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 14, 2026, 07:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Voyager 1: 4 साल के मिशन पर निकला था, 48 साल बाद भी 25 अरब किमी दूर से भेज रहा है सिग्नल...लेकिन कैसे?

Science News in Hindi: जब 1977 में वॉयजर-1 को अंतरिक्ष में भेजा गया था. उस वक्त वैज्ञानिकों ने सोचा था कि यह सिर्फ 4 साल काम करेगा और शनि ग्रह तक जाएगा. लेकिन आज, लगभग 50 साल बाद भी यह 825 किलो की मशीन अंतरिक्ष उस अंधेरे और ठंडे हिस्से से हमसे बात कर रही है जहां सूरज की रोशनी भी खत्म हो जाती है. हैरानी की बात यह है कि इस मशीन की ताकत आज की एक साधारण डिजिटल घड़ी जितनी ही है. लेकिन, अब सवाल यह है कि ये यान 25 अरब किमी दूर कैसे टिका है?

कहां है वॉयजर-1?
13 फरवरी 2026 तक वॉयजर-1 हमसे करीब 25.43 अरब किमी दूर जा चुका है. यह इतनी ज्यादा दूरी है कि वहां से रेडियो सिग्नल को धरती तक पहुंचने में ही 23 घंटे और 33 मिनट लग जाते हैं. इसका मतलब यह है कि अगर NASA के वैज्ञानिक आज धरती से उसे कोई मैसेज भेजते हैं तो उसका जवाब मिलने में लगभग पूरे 2 दिन का समय लग जाता है. 

यह भी पढ़ें: मौत के मुंह से लौटा 14 साल का दिलशाद...बच्चे के शरीर में लगा 'मैकेनिकल हार्ट', भारत में पहली बार

Add Zee News as a Preferred Source

अभी भी कैसे काम कर रहा है वॉयजर-1?
वॉयजर-1 सोलर पैनल से नहीं चलता क्योंकि वह सूरज से बहुत दूर जा चुका है. इसके बजाय, यह परमाणु ऊर्जा से चलता है. इसमें ऐसी बैटरियां लगी हैं जो प्लूटोनियम के गर्म होने सके बिजली बनाती हैं. जब इसे लॉन्च किया गया था तब इसमें 470 वाट बिजली थी लेकिन हर साल इसकी ताकत 4 वाट कम होती जा रही है. आज यह सिर्फ 200 वाट बिजली पर काम कर रहा है. 

इसे कैसे चालू रखा जाएगा?
Voyager-1 को चालू रखने के लिए नासा की टीम धीरे-धीरे इसके उन हिस्सों को बंद कर रही है जिनकी अभी भी जरूरत नहीं है. उदाहरण के लिए, बिजली बचाने के लिए उन्होंने इस साल की शुरुआत में अंतरिक्ष की किरणों को नापने वाला एक सेंसर बंद कर दिया जिससे यान के हीटर चलते रहें. अगर ये हीटर बंद हो गए तो यान की ईंधन पाइपलाइनें जम जाएंगी और वह काम करना बंद कर देगा. 

यह भी पढ़ें: कहीं कड़ाके की ठंड तो कहीं चलेगी लू! अगले 48 घंटे इन राज्यों के लिए भारी, मौसम वैज्ञानिकों की चेतावनी

कैसे आते हैं इसके सिग्नल?
इस सैटेलाइय से जो सिग्नल धरती पर आते हैं वे बहुत ही कमजोर होते हैं. जब तक ये सिग्नल हमारे पास पहुंचते हैं इनकी ताकत एक वाट के खरबवें हिस्से से भी कम रह जाती है. इतने हल्के सिग्नल को सुनने के लिए नासा डीप स्पेस नेटवर्क का इस्तेमाल करता है. यह पूरी दुनिया में फैले हुए 70 मीटर ऊंचे एंटेना का समूह है जो स्पेस की सबसे धीमी आवाज को भी पकड़ सकता है. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

nasa voyager 1voyager satellite

Trending news

1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
Kalaignar Women's Rights Scheme
1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक
Vande Mataram
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक
PAK-चीन के लिए अब आसमान भी नहीं रहेगा सुरक्षित! अभेद्य अस्त्र से भारत बनेगा अभेद्य
India Russia News
PAK-चीन के लिए अब आसमान भी नहीं रहेगा सुरक्षित! अभेद्य अस्त्र से भारत बनेगा अभेद्य
क्या शादी की खुशियों में मौसम बनेगा विलेन? वीकेंड के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
क्या शादी की खुशियों में मौसम बनेगा विलेन? वीकेंड के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
कोर्ट से भी शिकायत है तो कहां जाएं? 8600 मामलों के साथ सामने आया सच, जान लें रास्ता
Court News in Hindi
कोर्ट से भी शिकायत है तो कहां जाएं? 8600 मामलों के साथ सामने आया सच, जान लें रास्ता
पंजाब में ऑपरेशन लोट्स की आहट, हरियाणा सीएम पर AAP नेता अनुराग ढांडा का तीखा हमला
AAP Punjab
पंजाब में ऑपरेशन लोट्स की आहट, हरियाणा सीएम पर AAP नेता अनुराग ढांडा का तीखा हमला
नशे के विरुद्ध युद्ध में तस्करों पर निर्णायक एक्शन, गवर्नर ने की मान सरकार की तारीफ
Punjab
नशे के विरुद्ध युद्ध में तस्करों पर निर्णायक एक्शन, गवर्नर ने की मान सरकार की तारीफ
SIR के दौरान बंगाल के वोटर ने चुनाव आयोग को थमाया जन्म से पहले का बर्थ सर्टिफिकेट
West Bengal news
SIR के दौरान बंगाल के वोटर ने चुनाव आयोग को थमाया जन्म से पहले का बर्थ सर्टिफिकेट
तेलंगाना में कांग्रेस का झंडा बुलंद, निकाय चुनाव में बनी बड़ी ताकत; BJP का क्या हुआ
Telangana Nagar Nikay Chunav Result 2026
तेलंगाना में कांग्रेस का झंडा बुलंद, निकाय चुनाव में बनी बड़ी ताकत; BJP का क्या हुआ
भारत का नक्शा हटाने के लिए PAK ने किया था US को मजबूर? कांग्रेस ने जयशंकर को घेरा
National News
भारत का नक्शा हटाने के लिए PAK ने किया था US को मजबूर? कांग्रेस ने जयशंकर को घेरा