/पृथ्वी से 21 अरब KM दूर नासा का कमाल! 49 साल पुराने Voyager-2 में भेजा ऐसा कोड, 40 घंटे की धक-धक के बाद बढ़ गई लाइफ

धरती से अरबों किलोमीटर दूर, असीम अंधेरे में चक्कर लगा रहे नासा के ऐतिहासिक अंतरिक्ष यान Voyager 2 को एक बार फिर वैज्ञानिकों ने नया जीवनदान दिया है. करीब 49 साल पहले साल 1977 में लॉन्च हुआ यह स्पेसक्राफ्ट धरती से लगभग 21.35 अरब किलोमीटर दूर मौजूद है और अपने जुड़वां वोयेजर-1 जो 25.4 अरब KM दूर इंसान की बनाई सबसे दूर स्थित चीज है के पीछे सौरमंडल के पार अनोखी खोज में जुटा है.
49 साल पुराने इस यान की बिजली धीरे-धीरे खत्म हो रही है और इसके कई जरूरी उपकरण बंद होने की कगार पर थे, लेकिन नासा के इंजीनियरों ने अपनी सूझबूझ से एक ऐसा कोड भेजा, जिसने मिशन को नया जीवन दे दिया. बिग बैंग फिक्स नाम के इस पावर सेविंग अपडेट के जरिए यान में बिजली की खपत को रीसेट कर दिया गया है. करीब 40 घंटे लंबे प्रयास और अरबों किलोमीटर की दूरी के बावजूद नासा का यह दांव पूरी तरह सफल रहा, जिससे वोयेजर-2 का मिशन कम से कम एक साल के लिए और बढ़ गया है.
वोयेजर-2 और उसका जुड़वां यान वोयेजर-1 रेडियोआइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर यानी RTG से ऊर्जा पाते हैं. लेकिन लॉन्च के करीब 50 साल होने के हैं और अब हर साल यह जनरेटर करीब 4 वाट बिजली खो देता है. बिजली की कमी के कारण नासा को इसके वैज्ञानिक उपकरणों को बंद करना पड़ रहा था. इस साल किसी उपकरण को बंद होने से बचाने के लिए नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के इंजीनियरों ने बिग बैंग फिक्स लागू किया.
इंजीनियरों ने इस यान के दो समर्पित हीटर और एक डिजिटल टेप रिकॉर्डर जो सिर्फ गर्मी उत्पन्न करने के लिए ऑन था, उसे बंद कर दिया.
इसके स्थान पर दो नए हीटर और एक दूसरे डिवाइस को एक्टिव कर दिया गया है, जो कम बिजली की खपत में पर्याप्त गर्मी प्रदान करते हैं.
मई और जून में सफल परीक्षणों के बाद, नासा ने 9 जुलाई को वोयेजर-2 को अंतिम कमांड भेजा. पृथ्वी से इतनी दूर होने के कारण सिग्नल को वोयेजर-2 तक पहुंचने में करीब 20 घंटे लगे और वहां से पुष्टि का मैसेज वापस आने में और 20 घंटे का समय लगा.
इस अपडेट के बाद वोयेजर-2 के बचे हुए तीन वैज्ञानिक उपकरण कम से कम एक और साल तक डेटा एकत्र करते रहेंगे. इसके साथ ही, नासा ने यान का ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर दिया है, जिससे किसी खराबी के कारण अगर यान सेफ-मोड में जाता है, तो भी यह लो-पावर सिस्टम अपने आप ऑन रहेगा.
वोयेजर-2 में मिली सफलता के बाद नासा अब इसी तरह का फिक्स वोयेजर-1 पर भी लागू करने की प्लानिंग कर रहा है. इंजीनियरों ने वोयेजर-1 पर शुरुआती पावर टेस्ट पूरा कर लिया है और इस महीने के अंत में एक थर्मल टेस्ट होना तय है.
अगर यह टेस्ट सफल होता है, तो इससे न सिर्फ वोयेजर-1 का जीवन बढ़ेगा, बल्कि इसके बंद पड़े लो-एनर्जी चार्ज्ड पार्टिकल्स को फिर से शुरू करने के लिए ऊर्जी मिल सकती है. यह उपकरण दशकों तक सौरमंडल के बाहर आवेशित कणों और कॉस्मिक किरणों को मापता रहा है.
1977 में लॉन्च किए गए दोनों वोयेजर यानों का मूल मिशन सिर्फ 5 साल का था, लेकिन वे लगभग आधी सदी से काम कर रहे हैं.
वोयेजर-2 अभी में पृथ्वी से करीब 21.35 अरब किलोमीटर यानी लगभग 13 अरब मील दूर है.
वोयेजर-1 अबी पृथ्वी से लगभग 25.4 अरब किलोमीटर यानी करीब 16 अरब मील दूर, मानव निर्मित सबसे दूर स्थित वस्तु है.
नासा की JPL में वोयेजर मिशन मैनेजर करीम बदरुद्दीन के मुताबिक यह पूरी टीम की साल भर की मेहनत का नतीजा था. हम सभी इन स्पेसक्राफ्ट्स से बेहद लगाव रखते हैं. यह जानकर कि हमने यान का जीवन और वैज्ञानिक खोज का समय बढ़ा दिया है, हमें बेहद खुशी और संतुष्टि मिली.