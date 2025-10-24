Advertisement
NASA vs Musk: चांद मिशन पर छिड़ी बड़ी जंग! 5000 कर्मचारियों पर बड़ा खतरा, अमेरिका को चीन से हारने का डर

Elon Musk vs NASA: एलन मस्क की कंपनी SpaceX अपनी बड़ी परियोजना आर्टेमिस III में समय से पीछे चल रही है. यह आर्टेमिस III प्रोजेक्ट अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को वापस चंद्रमा पर उतारने के लिए बनाया गया है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 24, 2025, 02:57 PM IST
NASA News: अरबपति व्यापारी Elon Musk और NASA के काम चलाऊ प्रमुख सीन डफी के बीच एक बड़ी सार्वजनिक लड़ाई चल रही है. यह लड़ाई अब अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम के भविष्य को लेकर एक बड़ी समस्या बन गई है. इस विवाद के कारण एक योजना बन रही है कि NASA के मुख्य कामों को अमेरिका के परिवहन विभाग(DOT)के साथ मिला दिया जाए. यह बदलाव सिर्फ आपसी लड़ाई की वजह से नहीं है बल्कि 2 बड़ी बातों के कारण है. पहला, अमेरिका के Airspace को संभालने की जरूरत बढ़ रही है. दूसरा, सरकार का ध्यान चांद पर अपनी पकड़ बनाने की भू-राजनीतिक(Geopolitical)जरूरत पर है.

बढ़ता जा रहा है विरोध
यह विरोध तब सबसे ज्यादा बढ़ गया जब परिवहन सचिव(Transportation Secretary)के रूप में काम कर रहे डफी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि, Musk की कंपनी SpaceX अपनी बड़ी परियोजना "Artemis III" में समय से पीछे चल रही है.इसका काम अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को वापस चंद्रमा पर उतारना है. मस्क ने सोशल मीडिया पर डफी पर पलटवार किया, उन्होंने डफी को "शॉन डमी" कहा और जोर दिया कि उन्हें पद से हटा देना चाहिए.

यह विवाद कब भड़का?
सरकारी दक्षता विभाग(DOGE)में Elon Musk के काम करने के दौरान डफी ने मस्क के एक प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया था. Musk का प्रस्ताव था कि संघीय विमानन प्रशासन(FAA)के कर्मचारियों, जिनमें हवाई यातायात नियंत्रक शामिल हैं, की संख्या में कटौती की जाए. डफी ने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि सुरक्षा संबंधी चिंताएं थीं और विमानन दुर्घटनाएं हो रही थीं.

क्या आ रही है तकनीकी समस्या?
नागरिक अंतरिक्ष मिशनों को परिवहन विभाग(DOT)के तहत लाने की कोशिश के पीछे एक बड़ी तकनीकी समस्या है व्यावसायिक रॉकेट लॉन्च की बढ़ती हुई संख्या. इससे देश की राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र प्रणाली(NAS)पर बहुत अधिक दबाव पड़ रहा है. इस दबाव से आम लोगों के और सेना के विमानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है. FAA, जो DOT के तहत NAS को संभालता है, इस गति से तालमेल बिठाने में मुश्किल महसूस कर रहा है. जरूरी कानूनी और तकनीकी सुधार भी 2032 तक के लिए टल गए हैं.

क्या है कार्यकारी आदेश 14335?
यह आदेश देता है कि, परिवहन विभाग(DOT)के सचिव को व्यावसायिक रॉकेट लॉन्च के लिए लाइसेंस देने और पर्यावरण की जांच को जल्द से जल्द खत्म करना या तेज करना होगा. यह 2030 तक व्यावसायिक अंतरिक्ष लॉन्च की गति को बहुत अधिक बढ़ाने की नीति भी बनाता है. NASA को DOT के अधीन लाने से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि, जो एजेंसी रॉकेट लॉन्च की सुरक्षा और सही लॉजिस्टिक्स के लिए जिम्मेदार है उसी के पास अंतरिक्ष संस्थाओं को कंट्रोल करने की मेन पावर हो.

क्या हैं बजट दस्तावेज?
बजट के दस्तावेज इस बात को पक्का करते हैं कि नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों का पैसा अब पूरी तरह से चांद पर जाने के मिशन की तरफ मोड़ा जा रहा है. इसकी वजह NASA के 5,000 पदों के खत्म होने का खतरा है. साथी 41 मिशन के रद्द होने का भी खतरा है. इसमें एक्स-रे वेधशाला(Chandra X-ray Observatory)जैसी बड़ी और जरूरी चीजें भी शामिल हैं.

एक्सपर्ट्स ने क्या दी चेतावनी?
अगर अमेरिका कम समय की भू-राजनीतिक जीत के लिए विज्ञान की बलि देता है तो वह लंबे समय तक अंतरिक्ष का लीडर बने रहने की क्षमता और नई खोजों के लिए जरूरी तकनीकी सिस्टम को खत्म कर देगा. DOT के अधीन NASA को लाना व्यावसायिक कामों को तेज करने के लिए काफी जरूरी है. लेकिन इससे NASA सिर्फ एक 'ग्राहक एजेंसी' बन जाएगा जिसे परिवहन विभाग की लॉजिस्टिक्स और नियमों का पालन करना पड़ेगा.

