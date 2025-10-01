Advertisement
NASA का धांसू प्लान! चांद पर अब बस्ती नहीं सीधे पूरा 'गांव' बसेगा, इधर ISRO ने भी कर दिया बड़ा ऐलान

Village on Moon: नासा ने चंद्रमा की सतह पर इस्तेमाल के लिए परमाणु रिएक्टर बनाने में मदद के लिए उद्योगों से समर्थन मांगा है. इससे पता चलता है कि NASA वहां लंबे समय तक रहने लायक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 01, 2025, 12:37 PM IST
Science Latest News: नासा के प्रशासक सीन डफी ने USA के मून मिशन के लिए एक बड़ी भविष्य की योजना बताई है. उन्होंने ऐलान किया है कि अगले 10 सालों में अमेरिका ना केवल चंद्रमा पर चौकी बनाना चाहता है बल्कि गांव भी बसाना चाहता है. सिडनी में अंतर्राष्ट्रीय एयरोनॉटिकल कांग्रेस में बोलते हुए डफी ने बताया, NASA की लंबे समय की खोज योजना में चंद्रमा पर न्यूक्लिर एनर्जी से चलने वाली एक Permanent Presence बनाने का विचार है. 

कब शुरू होगा आर्टेमिस मिशन?
NASA अब Artemis-II मिशन शुरू करने की तैयारी में है जिसके तहत अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएंगे. यह कदम अपोलो चंद्रमा मिशन बंद होने के आधी सदी से भी ज्यादा समय बाद उठाया जा रहा है. नासा प्रमुख सीन डफी ने साफ किया कि, उनकी एजेंसी का काम खोज करना है जबकि अमेरिका की दूसरी संस्थाएं धरती पर स्थिरता पर ध्यान देती हैं. डफी ने जोर देकर कहा, हम लोगों की जमीन छीनने के काम में नहीं लगे हैं.

क्या होता है टिकाऊ अंतरिक्ष?
पैनल में मौजूद अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों ने टिकाऊ अंतरिक्ष(Sustainable Space)का मतलब अलग-अलग तरीके से समझाया. ESA के महानिदेशक जोसेफ एशबैकर ने धरती पर केंद्रित कामों के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शेयर किए गए Earth Observation Data जलवायु को संरक्षित करने में मदद करता है. आगे उन्होंने कहा, मुधे खुशी है कि हम इस ग्रह की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं.

ISRO अध्यक्ष ने सम्मेलन में क्या कहा?
ISRO के अध्यक्ष V.Narayanan ने कहा कि, खाद्य और जल सुरक्षा भारतीय स्पेस एजेंसी के मिशन का मुख्य केंद्र है. इसके साथ ही उन्होंने भारत और जापान के Joint Mission लूपेक्स(LUPEX)की भी जानकारी दी. इस मिशन के तहत जापान के एच3 रॉकेट का इस्तेमाल करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक 6,800 किलो का लैंडर और 300 किलो का रोवर भेजा जाएगा. यह मिशन पिछले चंद्रयान से कहीं ज्यादा बड़ा होगा. 

