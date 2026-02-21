ब्रह्मांड में मौत का साया! धरती की तरफ बढ़ रहे हैं 15,000 'सिटी किलर' एस्टेरॉयड; एक टक्कर और पूरा शहर हो जाएगा स्वाहा

NASA warning about 15000 city killer asteroids: नासा ने चेतावनी दी है कि पृथ्वी के पास लगभग 15,000 खतरनाक एस्टेरॉयड हैं, जिन्हें सिटी किलर कहा जाता है, और अभी तक उन्हें खोजा नहीं गया है. ये एस्टेरॉयड कम से कम 140 मीटर चौड़े हैं और यदि ये किसी आबादी वाले शहर से टकराए, तो बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है. हालांकि, एक भयानक तबाही की संभावना कम है.

140 मीटर के एस्टेरॉयड

नासा की प्लैनेटरी डिफेंस प्रमुख डॉ. केली फास्ट ने अमेरिकी विज्ञान सम्मेलन में बताया कि छोटे एस्टेरॉयड तो लगातार पृथ्वी से टकराते रहते हैं और उनका खतरा कम होता है. बड़े एस्टेरॉयडों की स्थिति भी पता है, लेकिन ये 140 मीटर या उससे बड़े मध्य आकार के एस्टेरॉयड सबसे चिंता का कारण हैं. इनकी संख्या लगभग 25,000 अनुमानित है और नासा ने अभी तक केवल 40 प्रतिशत ही खोज लिए हैं.

डॉ. फास्ट ने कहा कि इन एस्टेरॉयडों का पता लगाना मुश्किल है, भले ही सबसे उन्नत दूरबीनों का इस्तेमाल किया जाए. ये एस्टेरॉयड किसी क्षेत्र में भारी तबाही ला सकते हैं, इसलिए इनके बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है. उनकी चेतावनी यह भी है कि समय रहते इन खतरों के लिए तैयार रहना आवश्यक है.

करनी होगी तैयारी

इस बीच, नासा का डबल ऐस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन यह साबित कर चुका है कि एस्टेरॉयड की दिशा बदलना संभव है. लेकिन वर्तमान में कोई ऐसा तैयार अंतरिक्ष यान नहीं है, जिसे तुरंत खतरनाक एस्टेरॉयड को रोकने के लिए भेजा जा सके. डॉ. नैन्सी चाबोट ने कहा कि यदि हमें तुरंत कोई कार्रवाई करनी पड़े, तो नासा के पास फिलहाल संसाधन या यंत्र तैयार नहीं हैं.

डॉ. चाबोट ने यह भी कहा कि ग्रह रक्षा के लिए पर्याप्त धन की कमी है. हालांकि अगर सही निवेश किया जाए, तो हम इन खतरनाक एस्टेरॉयडों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हो सकते हैं. उनका सुझाव है कि इस योजना पर अभी से काम शुरू किया जाए ताकि भविष्य में किसी भी खतरे से निपटा जा सके.

