Asteroid: NASA ने दी चेतावनी, 20 अगस्त को धरती से टकरा सकता है Stadium जितना बड़ा उल्कापिंड
Asteroid: NASA ने दी चेतावनी, 20 अगस्त को धरती से टकरा सकता है Stadium जितना बड़ा उल्कापिंड

Science News in Hindi: NASA ने कहा है की एक एस्टेरॉयड जिसका नाम 1997 QK 120 है वह इस अगस्त में धरती के बेहद ही करीब आ जाएगा. आपको बता दें कि इस एस्टेरॉयड का साइज करीब 990 फीट चौड़ा है और 21,994 मील प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Aug 20, 2025, 07:44 AM IST
Asteroid: NASA ने दी चेतावनी, 20 अगस्त को धरती से टकरा सकता है Stadium जितना बड़ा उल्कापिंड

Asteroid On 20 August: रात के समय खुला आसमान बहुत ही खूबसूरत लगता है और जब आप इस आसमान को देखते हैं तो मन को बहुत ही शांति मिलती है लेकिन कभी-कभी इस आसमान के पार अंतरिक्ष में हमेशा कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है. अंतरिक्ष में हमेशा कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि इस अगस्त में एक स्टेडियम जितना बड़ा एस्टेरॉयड धरती के बहुत ही करीब से गुजरने वाला है.

पृथ्वी के पास से गुजरेगा एस्टेरॉयड
एक एस्टेरॉयड जिसका नाम 1997 QK1 है वह 20 अगस्त को धरती के बेहद ही करीब से गुजरने वाला है और यह किसी स्टेडियम जितना बड़ा है. यह करीब 21,994 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और इसकी जानकारी नासा ने दी है. बता दें कि ये एस्टेरॉयड धरती से पास लगभग 1,870,000 मील की दूरी पर गुजर जाएगा आपको ये दूरी काफी ज्यादा लग सकती है लेकिन अगर अंतरिक्ष की बात करें तो यह दूरी अंतरिक्ष के हिसाब से बहुत ही कम है, हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी को इससे कोई खतरा नहीं है क्योंकि नासा उन्हीं एस्टेरॉयड जो 85 मीटर से बड़े हों और पृथ्वी के 74 लाख किलोमीटर करीब तक आ जाएं. 

Asteroids पर वैज्ञानिक क्यों रखते हैं नजर?
वैज्ञानिक हर एस्टेरॉयड पर नजर इसलिए रखते हैं क्योंकि एस्टेरॉयड की कक्षा में हल्का सा बदलाव भी उसके रास्ते को बदल सकता है जोकि भविष्य के लिए खतरे को जन्म दे सकता है, यही कारण है कि स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधि पर नजर बना कर रखते हैं. ISRO के चीफ एस. सोमनाथ ने बताया कि भारत अब एस्टेरॉयड पर शोध करेगा, उन्होंने कहा कि मिशन 2029 में पृथ्वी के पास से गुजरने वाले अपोफिस जैसे एस्टेरॉयड पर रिसर्च करेंगे.

