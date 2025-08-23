सूरज से निकला 'किलर' सोलर स्टॉर्म! NASA ने जारी किया अलर्ट, 1200 किमी/सेकंड की रफ्तार से करेगा अटैक
Advertisement
trendingNow12893280
Hindi Newsविज्ञान

सूरज से निकला 'किलर' सोलर स्टॉर्म! NASA ने जारी किया अलर्ट, 1200 किमी/सेकंड की रफ्तार से करेगा अटैक

Coronal Explosion: एक बहुत बड़े सौर विस्फोट ने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. 21 अगस्त को वैज्ञानिकों ने जो देखा उससे वह डर गए.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 23, 2025, 11:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सूरज से निकला 'किलर' सोलर स्टॉर्म! NASA ने जारी किया अलर्ट, 1200 किमी/सेकंड की रफ्तार से करेगा अटैक

Science News in Hindi: एक बहुत बड़े सौर विस्फोट ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. 21 अगस्त तो सौर एवं हीलियोस्फेरिक वेधशाला(SOHO)ने सूरज के दूसरी तरफ से तेज गति वाले कोरोनल मास इजेक्शन(CME)को निकलते हुए देखा है. यह CME सूरज के चारों ओर फैला जिससे यह देखने को मिला कि ये कितना विशाल और खतरनाक है. वैज्ञानिकों ने CME से निकलने वाली रेडियो तरंगों का अध्ययन किया जिससे पता चला कि इसकी गति लगभग  1200 किमी प्रति सेकंड थी. यह रफ्तार बहुत ही ज्यादा है.

धरती पर आता तो क्या होता?
वैज्ञानिकों का कहना है कि, अगर पृथ्वी इस सौर तूफान के रास्ते में होती तो एक बड़ा भू-चुंबकीय तूफान आ सकता था. यह तूफान सैटेलाइट, बिजली ग्रिड और संचार सिस्टम को खराब कर सकता था. NASA के मॉडल के मुताबिक, कोरोनल मास इजेक्शन या CME 25 अगस्त को मंगल ग्रह से टकराएगा.

यह भी पढ़ें: NASA ने 47 साल पहले भेजा था एलियंस को संदेश, जानें क्या है Voyager-1 में छिपा गोल्डन मैसेज

Add Zee News as a Preferred Source

मंगल से टकराया तो क्या होगा?
25 अगस्त को CME मंगल से टकराने वाला है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस टक्कर में मंगल के वायुमंडल में तेज पराबैंगनी औरोरा(Ultraviolent Aurora)पैदा हो सकता है. यह दिखाता है कि अंतरिक्ष का मौसम सिर्फ हमारी धरती को ही नहीं बल्कि दूसरे ग्रहों को भी प्रभावित कर सकता है. 

कैसे हुई विस्फोट की शुरुआत?
इस विस्फोट की शुरुआत सूरज के दूसरी तरफ हुई थी. वैज्ञानिकों ने हेलियोसिस्मिक तकनीक का इस्तेमाल करके विस्फोट वाली जगह के पास एक बड़े सौर धब्बे को देखा.यह धब्बा(Sunspot)अभी धरती से छिपा हुआ है लेकिन कुछ ही दिनों में घूमकर दूसरी तरफ आ जाएगा.

क्या ये धरती से टकराएगा?
यह सौर धब्बा जिसने मंगल की तरफ इतना बड़ा विस्फोट भेजा है वह जल्द ही धरती की तरफ भी ऐसा कर सकता है. हालांकि यह सौर विस्फोट धरती की तरफ नहीं होगा. अभी इस सौर तूफान का सबसे ज्यादा असर मंगल ग्रह पर पड़ेगा जिससे वैज्ञानिकों को इसके वायुमंडल पर इसके अध्ययन का अच्छा मौका मिलेगा.

यह भी पढ़ें: ISRO: भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करेगा ISRO, चीन और अमेरिका को देगा टक्कर

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Solar stormsolar explosion

Trending news

कोल्हापुर में ऐसा क्या हुआ, दो समुदाय हुए हिंसक? गाड़ियों में लगाई आग, कई लोग घायल
Kolhapur
कोल्हापुर में ऐसा क्या हुआ, दो समुदाय हुए हिंसक? गाड़ियों में लगाई आग, कई लोग घायल
BJP को नया राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कब मिलेगा? बिहार चुनाव आ गया एकदम सामने
BJP
BJP को नया राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कब मिलेगा? बिहार चुनाव आ गया एकदम सामने
ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
ADR Report
ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Aaj ki Taza Khabar Live: PM Modi का बड़ा ऐलान, बताया मिशन गगनयान और स्पेस स्टेशन का प्लान
breaking news live today
Aaj ki Taza Khabar Live: PM Modi का बड़ा ऐलान, बताया मिशन गगनयान और स्पेस स्टेशन का प्लान
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
ADR
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
jalandhar
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
Online Gaming Bill
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
DNA Analysis
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
;