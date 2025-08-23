सूरज से निकला 'किलर' सोलर स्टॉर्म! NASA ने जारी किया अलर्ट, 1200 किमी/सेकंड की रफ्तार से करेगा अटैक

Science News in Hindi: एक बहुत बड़े सौर विस्फोट ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. 21 अगस्त तो सौर एवं हीलियोस्फेरिक वेधशाला(SOHO)ने सूरज के दूसरी तरफ से तेज गति वाले कोरोनल मास इजेक्शन(CME)को निकलते हुए देखा है. यह CME सूरज के चारों ओर फैला जिससे यह देखने को मिला कि ये कितना विशाल और खतरनाक है. वैज्ञानिकों ने CME से निकलने वाली रेडियो तरंगों का अध्ययन किया जिससे पता चला कि इसकी गति लगभग 1200 किमी प्रति सेकंड थी. यह रफ्तार बहुत ही ज्यादा है.

धरती पर आता तो क्या होता?

वैज्ञानिकों का कहना है कि, अगर पृथ्वी इस सौर तूफान के रास्ते में होती तो एक बड़ा भू-चुंबकीय तूफान आ सकता था. यह तूफान सैटेलाइट, बिजली ग्रिड और संचार सिस्टम को खराब कर सकता था. NASA के मॉडल के मुताबिक, कोरोनल मास इजेक्शन या CME 25 अगस्त को मंगल ग्रह से टकराएगा.

मंगल से टकराया तो क्या होगा?

25 अगस्त को CME मंगल से टकराने वाला है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस टक्कर में मंगल के वायुमंडल में तेज पराबैंगनी औरोरा(Ultraviolent Aurora)पैदा हो सकता है. यह दिखाता है कि अंतरिक्ष का मौसम सिर्फ हमारी धरती को ही नहीं बल्कि दूसरे ग्रहों को भी प्रभावित कर सकता है.

कैसे हुई विस्फोट की शुरुआत?

इस विस्फोट की शुरुआत सूरज के दूसरी तरफ हुई थी. वैज्ञानिकों ने हेलियोसिस्मिक तकनीक का इस्तेमाल करके विस्फोट वाली जगह के पास एक बड़े सौर धब्बे को देखा.यह धब्बा(Sunspot)अभी धरती से छिपा हुआ है लेकिन कुछ ही दिनों में घूमकर दूसरी तरफ आ जाएगा.

क्या ये धरती से टकराएगा?

यह सौर धब्बा जिसने मंगल की तरफ इतना बड़ा विस्फोट भेजा है वह जल्द ही धरती की तरफ भी ऐसा कर सकता है. हालांकि यह सौर विस्फोट धरती की तरफ नहीं होगा. अभी इस सौर तूफान का सबसे ज्यादा असर मंगल ग्रह पर पड़ेगा जिससे वैज्ञानिकों को इसके वायुमंडल पर इसके अध्ययन का अच्छा मौका मिलेगा.

