आज धरती पर गिरेगा 600 किलो वाला सैटेलाइट, NASA ने जारी की चेतावनी; 14 साल से घूम रहा था ऑर्बिट में

NASA Satellite Re-entry: स्पेस की गहराइयों में 14 साल तक चक्कर लगाने के बाद नासा का वैन एलेन प्रोब ए (Van Allen Probe A) सैटेलाइट अब अपनी आखिरी सांसें लेने जा रहा है. 1300 पाउंड वजनी यह सैटेलाइट मंगलवार, 10 मार्च को किसी भी समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर सकता है. नासा और अमेरिकी स्पेस फोर्स इस पर पैनी नजर रखे हुए हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 10, 2026, 01:53 PM IST
NASA Satellite Re-entry: करीब 14 साल से स्पेस में अपने ऑर्बिट पर घूम रहा एक पुराना सैटेलाइट अब पृथ्वी की ओर लौटने वाला है. इसका वजन लगभग 1300 पाउंड यानी करीब 600 किलोग्राम बताया जा रहा है. नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे-जैसे यह पृथ्वी के करीब आएगा, वैसे-वैसे इसकी रफ्तार बढ़ेगी और अंत में यह वायुमंडल में प्रवेश करेगा. ऐसी स्थिति में इसके जलकर खत्म होने की पूरी संभावना है. अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा (NASA) ने इसको लेकर चेतावनी जारी की है. आइए जानते हैं कि यह सैटेलाइट कौन सा है और क्या वाकई हमें डरने की जरूरत है?

स्पेस में अपना काम पूरा कर चुका है सैटेलाइट

यह सैटेलाइट कई साल पहले स्पेस में भेजा गया था. इस सैटेलाइट को पृथ्वी के आसपास मौजूद अंतरिक्षीय वातावरण का अध्ययन करना था. लंबे समय तक इसने वैज्ञानिकों को अहम जानकारी दी. लेकिन मिशन खत्म होने के बाद अब यह निष्क्रिय हो गया है और धीरे-धीरे अपनी कक्षा से नीचे आ रहा है. अब यह सैटेलाइट मंगलवार, 10 मार्च को किसी भी समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर सकता है. नासा और अमेरिकी स्पेस फोर्स इस पर पैनी नजर रखे हुए हैं.

वायुमंडल में घुसते ही शुरू होगा घर्षण

जब कोई सैटेलाइट पृथ्वी की ओर लौटता है, तो वह बेहद तेज गति से वायुमंडल में प्रवेश करता है. इस दौरान हवा के साथ तेज घर्षण होता है, जिससे तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. यही वजह है कि ज्यादातर पुराने सैटेलाइट इसी प्रक्रिया में जलकर राख हो जाते हैं.

क्या जमीन तक पहुंच सकते हैं टुकड़े?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, आमतौर पर ऐसे सैटेलाइट का बड़ा हिस्सा हवा में ही जल जाता है. हालांकि कभी-कभी इसके छोटे-मोटे टुकड़े जमीन तक पहुंच सकते हैं. लेकिन ऐसे मामलों में नुकसान होने की संभावना बहुत कम मानी जाती है. फिर भी वैज्ञानिक इसको लगातार ट्रैक कर रहे हैं.

अंतरिक्ष में बढ़ रहा मलबा

पिछले कुछ दशकों में स्पेस में सैटेलाइट की संख्या तेजी से बढ़ी है. इनमें से कई सैटेलाइट आज भी काम कर रहे हैं, जबकि कई अपना मिशन पूरा कर चुके हैं. ऐसे बंद पड़े सैटेलाइट धीरे-धीरे पृथ्वी की कक्षा से नीचे आते हैं और अंत में वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं.

कब और कहां होगी 'लैंडिंग'?

अमेरिकी स्पेस फोर्स के अनुसार, इसके गिरने का अनुमानित समय 10 मार्च की रात है. हालांकि सौर गतिविधियों के कारण वायुमंडल की स्थिति बदलती रहती है, इसलिए सटीक समय और जगह का पता गिरने के कुछ समय पहले ही चल पाएगा.

क्यों जल्दी गिर रहा है सैटेलाइट?

दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिकों ने पहले अनुमान लगाया था कि यह सैटेलाइट 2034 तक स्पेस में रहेगा. लेकिन हाल के वर्षों में सूरज की बढ़ती हलचल (Solar Activity) ने पृथ्वी के वायुमंडल को थोड़ा फैला दिया है. इससे अंतरिक्ष में घर्षण (Drag) बढ़ गया और सैटेलाइट अपनी तय समय सीमा से 8 साल पहले ही नीचे आने लगा है.

