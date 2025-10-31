Advertisement
trendingNow12982150
Hindi Newsविज्ञान

Eugene Shoemaker: चांद पर दफन होने वाले पहले इंसान, NASA ने दी सबसे अनोखी श्रंद्धांजलि

Science News: एस्ट्रो-जियोलॉजी के संस्थापक यूजीन शूमेकर ने अपनी पूरी जिंदगी यह समझने में लगा दी कि ग्रह कैसे बनते हैं. उनके खास शोध ने यह साबित किया कि क्षुद्रग्रहों के टकराने से ही धरती और दूसरे अंतरिक्ष पिंडों का आकार बनता है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 31, 2025, 07:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Eugene Shoemaker: चांद पर दफन होने वाले पहले इंसान, NASA ने दी सबसे अनोखी श्रंद्धांजलि

Only Man to Buried on Moon: यूजीन शूमेकर का अंतरिक्ष के इतिहास में एक खास स्थान है. वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी राख चंद्रमा पर है. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण(USGS)के अनुसार, शूमेकर एक महान भूविज्ञानी थे और उन्होंने ग्रहों के विज्ञान की नींव रखी. उन्होंने अपना पूरा जीवन यह समझने में लगाया कि क्षुद्रग्रहों के टकराने और ज्वालामुखी जैसी प्रक्रियाओं से ग्रहों की सतहें कैसे बनती हैं. उनके शोध ने वैज्ञानिकों का तरीका बदल दिया कि वे पृथ्वी, चंद्रमा और मंगल ग्रह पर बने गड्ढों(Craters)का अध्ययन कैसे करें.

क्या था शूमेकर का सपना?
उनका सपना था चांद पर चलना और वहां की चट्टानों को खुद देखना. लेकिन, स्वास्थ्य कारणों से वह अंतरिक्ष यात्री नहीं बन पाए. ग्रह विज्ञान(Planetary Science)के प्रति उनके समर्पण का सम्मान करते हुए, NASA ने उन्हें एक खास श्रद्धांजलि दी. 1998 में NASA ने लूनर प्रॉस्पेक्टर मिशन के तहत उनकी राख का एक हिस्सा चांद पर भेजा. जब इस अंतरिक्ष यान का मिशन पूरा हुआ तो यह चांद से टकराया और इस तरह उनकी राख हमेशा के लिए चांद पर रह गई.

यह भी पढ़ें: 3I ATLAS से आया पहला संदेश 8•13 •8.5.13.8, अंतरिक्ष से आए फिबोनाची कोड ने वैज्ञानिकों को चौंकाया 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या था शूमेकर का योगदान?
यूजीन शूमेकर को आमतौर पर एस्ट्रो-जियोलॉजी का संस्थापक माना जाता है. एस्ट्रो-जियोलॉजी क्या है? यह विज्ञान की वह शाखा है जो ग्रहों, चंद्रमाओं और क्षुद्रग्रहों की बनावट और उनके विकास को समझने के लिए भूविज्ञान (Geology)और खगोल विज्ञान(Astronomy)को एक साथ मिलाती है. उनके काम से पहले वैज्ञानिक केवल दूरबीन से अंतरिक्ष पिंडों को देखते थे. लेकिन उनकी सतह की बनावट या निर्माण प्रक्रिया को पूरी तरह नहीं समझते थे.

उन्होंने क्या किया था?
उन्होंने संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण(USGS)में ऐसी तकनीकें विकसित कीं जिनसे दूरबीन और तस्वीरों की मदद से चंद्रमा की सतह का अध्ययन किया जा सके. इसी से आधुनिक ग्रहीय मानचित्रण(Planetary Mapping) की नींव पड़ी. इस तरीके से वैज्ञानिक अंतरिक्ष मिशनों के वहां पहुंचने से बहुत पहले ही चांद और मंगल के नजारों का विश्लेषण कर पाए.

दिया दशकों पुराने सवाल का जवाब
दशकों से वैज्ञानिक इस बात पर बहस कर रहे थे कि पृथ्वी पर बने बड़े-बड़े गड्ढे(Craters)ज्वालामुखी से बने हैं या उल्कापिंडों के टकराने से. यूजीन शूमेकर के शोध ने जवाब दिया कि, एरिजोना का बैरिंगर क्रेटर ज्वालामुखी फटने से नहीं बल्कि एक क्षुद्रग्रह के टकराने से बना था. शूमेकर ने वहां कोएसाइट और स्टिशोवाइट जैसे खास उच्च-दबाव वाले खनिज खोजे जो बहुत तेजी से किसी चीज के टकराने से बनते हैं.

यह भी पढ़ें: स्टीफन हॉकिंग ने क्यों कहा था- 'मुझे भगवान की जरूरत नहीं', विज्ञान या घमंड क्या थी इसकी वजह?

चांद पर दफन होने वाले पहले शख्स
1997 में यूजीन शूमेकर के निधन के बाद NASA ने उन्हें एक अनोखी श्रद्धांजलि दी और चांद पर पहुंचने की उनकी जीवन भर की इच्छा पूरी की. उनकी अस्थियों का एक छोटा सा हिस्सा 6 जनवरी 1998 को लॉन्च किए गए लूनर प्रॉस्पेक्टर अंतरिक्ष यान में रखा गया. इस तरह चांद की खोज का उनका सपना मौत के बाद पूरा हुआ. जब लूनर प्रॉस्पेक्टर ने अपना मिशन पूरा किया तो उसने जानबूझकर चंद्रमा की सतह पर टक्कर मारी. इससे राख बाहर निकलकर जिससे वह चांद पर दफन होने वाले एकमात्र इंसान बन गए.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

eugene shoemakernasa

Trending news

'तूफान मोंथा' से 5265 करोड़ बर्बाद, 'मेलिसा' से 44 की मौत, 31 अक्टूबर का जानें हाल
'Weather Update'
'तूफान मोंथा' से 5265 करोड़ बर्बाद, 'मेलिसा' से 44 की मौत, 31 अक्टूबर का जानें हाल
'30 जून 2026 तक...', कर्जमाफी पर CM देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
Devendra Fadnavis
'30 जून 2026 तक...', कर्जमाफी पर CM देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
DNA: देश के कट्टरपंथियों को ‘वंदे मातरम’ से परेशानी, 150वीं वर्षगांठ पर विरोध
DNA
DNA: देश के कट्टरपंथियों को ‘वंदे मातरम’ से परेशानी, 150वीं वर्षगांठ पर विरोध
चीनी खतरे से निपटने के लिए क्या भारत करेगा परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण?
DNA
चीनी खतरे से निपटने के लिए क्या भारत करेगा परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण?
भूटान जा रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्लेन की सिलीगुड़ी में आपात लैंडिंंग
Nirmala Sitharaman
भूटान जा रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्लेन की सिलीगुड़ी में आपात लैंडिंंग
मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी यात्री के बैग मिले दो सिल्वरी गिबन, जानें फिर क्या हुआ
mumbai
मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी यात्री के बैग मिले दो सिल्वरी गिबन, जानें फिर क्या हुआ
यामी गौतम की फिल्म का मुंबई में 17 बच्चों के अपहरण से क्या कनेक्शन?
mumbai
यामी गौतम की फिल्म का मुंबई में 17 बच्चों के अपहरण से क्या कनेक्शन?
आसमान पर छाई धुंध, आंखों में चुभन; क्या बरसेगी राहत की बूंदें? पढ़ें ताजा मौसम अलर्ट
weather update
आसमान पर छाई धुंध, आंखों में चुभन; क्या बरसेगी राहत की बूंदें? पढ़ें ताजा मौसम अलर्ट
RSS विवाद पर प्रियांक खड़गे ने BJP को घेरा, कहा-अदालती आदेशों की गलत व्याख्या बंद...
Priyank Kharge
RSS विवाद पर प्रियांक खड़गे ने BJP को घेरा, कहा-अदालती आदेशों की गलत व्याख्या बंद...
सियासी पिच पर मोहम्मद अजहरुद्दीन को एक और खिताब, तेलंगाना कैबिनेट में मिलेगी जगह
Mohammad Azharuddin
सियासी पिच पर मोहम्मद अजहरुद्दीन को एक और खिताब, तेलंगाना कैबिनेट में मिलेगी जगह