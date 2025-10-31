Eugene Shoemaker: चांद पर दफन होने वाले पहले इंसान, NASA ने दी सबसे अनोखी श्रंद्धांजलि

Only Man to Buried on Moon: यूजीन शूमेकर का अंतरिक्ष के इतिहास में एक खास स्थान है. वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी राख चंद्रमा पर है. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण(USGS)के अनुसार, शूमेकर एक महान भूविज्ञानी थे और उन्होंने ग्रहों के विज्ञान की नींव रखी. उन्होंने अपना पूरा जीवन यह समझने में लगाया कि क्षुद्रग्रहों के टकराने और ज्वालामुखी जैसी प्रक्रियाओं से ग्रहों की सतहें कैसे बनती हैं. उनके शोध ने वैज्ञानिकों का तरीका बदल दिया कि वे पृथ्वी, चंद्रमा और मंगल ग्रह पर बने गड्ढों(Craters)का अध्ययन कैसे करें.

क्या था शूमेकर का सपना?

उनका सपना था चांद पर चलना और वहां की चट्टानों को खुद देखना. लेकिन, स्वास्थ्य कारणों से वह अंतरिक्ष यात्री नहीं बन पाए. ग्रह विज्ञान(Planetary Science)के प्रति उनके समर्पण का सम्मान करते हुए, NASA ने उन्हें एक खास श्रद्धांजलि दी. 1998 में NASA ने लूनर प्रॉस्पेक्टर मिशन के तहत उनकी राख का एक हिस्सा चांद पर भेजा. जब इस अंतरिक्ष यान का मिशन पूरा हुआ तो यह चांद से टकराया और इस तरह उनकी राख हमेशा के लिए चांद पर रह गई.

क्या था शूमेकर का योगदान?

यूजीन शूमेकर को आमतौर पर एस्ट्रो-जियोलॉजी का संस्थापक माना जाता है. एस्ट्रो-जियोलॉजी क्या है? यह विज्ञान की वह शाखा है जो ग्रहों, चंद्रमाओं और क्षुद्रग्रहों की बनावट और उनके विकास को समझने के लिए भूविज्ञान (Geology)और खगोल विज्ञान(Astronomy)को एक साथ मिलाती है. उनके काम से पहले वैज्ञानिक केवल दूरबीन से अंतरिक्ष पिंडों को देखते थे. लेकिन उनकी सतह की बनावट या निर्माण प्रक्रिया को पूरी तरह नहीं समझते थे.

उन्होंने क्या किया था?

उन्होंने संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण(USGS)में ऐसी तकनीकें विकसित कीं जिनसे दूरबीन और तस्वीरों की मदद से चंद्रमा की सतह का अध्ययन किया जा सके. इसी से आधुनिक ग्रहीय मानचित्रण(Planetary Mapping) की नींव पड़ी. इस तरीके से वैज्ञानिक अंतरिक्ष मिशनों के वहां पहुंचने से बहुत पहले ही चांद और मंगल के नजारों का विश्लेषण कर पाए.

दिया दशकों पुराने सवाल का जवाब

दशकों से वैज्ञानिक इस बात पर बहस कर रहे थे कि पृथ्वी पर बने बड़े-बड़े गड्ढे(Craters)ज्वालामुखी से बने हैं या उल्कापिंडों के टकराने से. यूजीन शूमेकर के शोध ने जवाब दिया कि, एरिजोना का बैरिंगर क्रेटर ज्वालामुखी फटने से नहीं बल्कि एक क्षुद्रग्रह के टकराने से बना था. शूमेकर ने वहां कोएसाइट और स्टिशोवाइट जैसे खास उच्च-दबाव वाले खनिज खोजे जो बहुत तेजी से किसी चीज के टकराने से बनते हैं.

चांद पर दफन होने वाले पहले शख्स

1997 में यूजीन शूमेकर के निधन के बाद NASA ने उन्हें एक अनोखी श्रद्धांजलि दी और चांद पर पहुंचने की उनकी जीवन भर की इच्छा पूरी की. उनकी अस्थियों का एक छोटा सा हिस्सा 6 जनवरी 1998 को लॉन्च किए गए लूनर प्रॉस्पेक्टर अंतरिक्ष यान में रखा गया. इस तरह चांद की खोज का उनका सपना मौत के बाद पूरा हुआ. जब लूनर प्रॉस्पेक्टर ने अपना मिशन पूरा किया तो उसने जानबूझकर चंद्रमा की सतह पर टक्कर मारी. इससे राख बाहर निकलकर जिससे वह चांद पर दफन होने वाले एकमात्र इंसान बन गए.