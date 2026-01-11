अंतरिक्ष में मिला सूर्य से 40 लाख गुना बड़ा ब्लैक होल, इसकी लपटों ने स्पेस में मचाई थी भयंकर तबाही

Milkyway Black Hole: हमारी आकाशगंगा के बीचों-बीच एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है जिले धनु ए (Sagittarius A) कहा जाता है. अभी तक वैज्ञानिकों का मानना था कि ये बहुत शांत है लेकिन एक नई खोज ने सभी को हैरान कर दिया है. नई रिसर्च से पता चला है कि पिछले 1,000 सालों में इस ब्लैक होल से बहुत शक्तिशाली और चमकदार लपटें निकली थीं. इसका मतलब, यह जितना शांत दिखता है पहले वैसा नहीं था. इस रिसर्च को जापान, यूरोप और अमेरिका के एक साझा मिशन XRISM यान की मदद से चला है.

इसे लेकर क्यों हैरान हैं वैज्ञानिक?

इस खोज ने वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया है. टीम लीडर स्टीफन डिकरबी का कहना है कि उन्होंने अपने करिया में कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी. उनके लिए यह खोज एक जादुई औजार की तरह है जो अंतरिक्ष के रहस्यों को खोलने में मदद करेगी. बता दें कि, ब्लैक होल के अंदर इतना खिंचाव होता है कि वह प्रकाश को भी वापस नहीं आने देता. यह ब्लैक होल हमारे सूर्य से 40 लाख गुना भारी है.

कैसे खुला इस ब्लैक होल का राज?

वैज्ञानिकों ने XRISM टेलीस्कोप का रुख आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद गैस के एक विशाल बादल की तरफ किया. उन्होंने देखा कि उस गैस के बादल से एक्स-रे किरणें टकराकर वापस आ रही हैं. यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे अंधेरे में किसी आइने पर टॉर्च मारने से रोशनी वापस आती है. यह रोशनी असल में उसी Sgr A ब्लैक होल की पुरानी लपटें थीं जो 1,000 साल पहले निकली थीं.

आधुनिक तकनीक ने खोला इसका राज

साल 2023 में लॉन्च किए गए XRISM अंतरिक्ष यान की मदद से वैज्ञानिकों के लिए यह खोज संभव हो पाई. इसी तकनीक की वजह से वैज्ञानिकों को पक्का यकीन हो गया कि ये किरणें ब्लैक होल की हैं. उन्होंने जांच में यह साफ कर दिया कि ये रोशनी किसी और तारे या ब्रह्मांडीय किरणों की नहीं है. इससे वैज्ञानिकों को यह भी जानने में मदद मिली कि अंतरिक्ष में गैस के बादल किस तरह और कितनी तेजी से घूम रहे हैं.