मंगल पर जीवन ढूंढ रहे रोवर को दिखा 'हेल्मेट', तस्वीर देख उड़े वैज्ञानिकों के होश; क्या वजह बताई?
Advertisement
trendingNow12880677
Hindi Newsविज्ञान

मंगल पर जीवन ढूंढ रहे रोवर को दिखा 'हेल्मेट', तस्वीर देख उड़े वैज्ञानिकों के होश; क्या वजह बताई?

नासा ने कहा कि रोवर ने यह तस्वीर अपनी लेफ्ट मास्टकैम-जेड कैमरा का उपयोग करके ली, जो रोवर के मास्ट पर ऊंचाई पर स्थित कैमरों की एक जोड़ी है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 14, 2025, 04:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Marsh
Marsh

नासा के पर्सीवरेंस रोवर ने 5 अगस्त, 2025 को मंगल ग्रह पर एक ज्वालामुखी के आकार की चट्टान की तस्वीर खींची, जो एक घिसे हुए युद्ध के हेलमेट जैसी दिखाई दे रही है. रोवर मौजूदा समय मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन की खोज कर रहा है और पृथ्वी पर वापसी के लिए चट्टानों के नमूने भी इकट्ठा कर रहा है. इस प्रक्रिया के दौरान, रोवर को अक्सर विचित्र चट्टानें मिलती हैं.

स्पेस.कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मंगल ग्रह पर पाई गई हेलमेट जैसी ये चट्टान वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के पर्यावरणीय इतिहास को समझने में मदद करेगी. नासा ने कहा कि रोवर ने यह तस्वीर अपनी लेफ्ट मास्टकैम-जेड कैमरा का उपयोग करके ली, जो रोवर के मास्ट पर ऊंचाई पर स्थित कैमरों की एक जोड़ी है. वैज्ञानिकों का मानना है कि चट्टान का अनूठा आकार और बनावट रासायनिक परिवर्तन, खनिज अवक्षेपण, या ज्वालामुखी विस्फोटों का परिणाम हो सकता है.

वैज्ञानिकों में छिड़ी बहस
चट्टान में स्फेर्यूल्स शामिल हैं, जो छोटे, पूर्ण रूप से गोलाकार आकार के कण हैं जिनके उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों में बहस छिड़ी हुई है. नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में पर्सीवरेंस टीम के प्रवक्ता डेविड एगल ने मीडिया से बातचीत में बताया,'यह हेलमेट के आकार की चट्टान स्फेर्यूल्स से बनी है. इस चट्टान का नाम हॉर्नफ्लाया है और यह अपने हेलमेट जैसे आकार के कारण कम विशिष्ट है,क्योंकि यह लगभग पूरी तरह से स्फेर्यूल्स से बनी है.' 

यह भी पढ़ेंः अंतरिक्ष में दिखा बिजली का खंभा...धरती की तरफ स्पेस से बन रहा था पुल, NASA की तस्वीर

कैसे बनते हैं स्फेर्यूल्स?
स्फेर्यूल्स भूजल द्वारा तलछटी रिक्त स्थानों में जमा खनिजों से बन सकते हैं, या ज्वालामुखी विस्फोटों के बाद तेजी से ठंडा होने वाली पिघली हुई चट्टान की बूंदों से. ऐसे स्फेर्यूल्स चट्टानों के टकराव के बाद वाष्पीकरण के बाद छोटी बूंदों में होने वाले दबाव से भी बन सकते हैं.  

मंगल पर जारी है जीवन की खोज
इसके पहले पर्सीवरेंस रोवर ने 'सेंट पॉल्स बे' नाम की एक 'फ्लोट रॉक' भेजा था.वैज्ञानिकों ने इसे महत्वपूर्ण खोज बताते हुए कहा था आखिर मंगल ग्रह समय के साथ कैसे बदल गया ये बात सेंट पॉल्स बे जैसी चट्टानों से पता लगाने में आसानी होगी. इसके विश्लेषण से यह इस बात का भी पता चल सकता है कि क्या कभी मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद था? नासा 'मार्स सैंपल रिटर्न मिशन' के तहत 2030 तक इन सैंपल्स को धरती पर ले आने की योजना बना रहा है. 

यह भी पढ़ेंः विवादों में फंसा दुनिया का सबसे महंगा पत्थर, मंगल से गिरे चट्टान पर नाइजर ने हक

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

ScienceMarsh

Trending news

आज जश्न, कभी विरोध की गूंज बनी थी उड़ती पतंगें, आसमान से दिया गया था ये संदेश
independence day 2025
आज जश्न, कभी विरोध की गूंज बनी थी उड़ती पतंगें, आसमान से दिया गया था ये संदेश
SIR पर उलटफेर, SC ने कहा छूटे नाम पब्लिश करें, वोटर लिस्ट से हटाने की वजह भी बताएं
SIE
SIR पर उलटफेर, SC ने कहा छूटे नाम पब्लिश करें, वोटर लिस्ट से हटाने की वजह भी बताएं
Jammu Kashmir Kishtwar Cloudburst LIVE: किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही की, 12 लोगों की मौत, चल रही थी मचैल माता यात्रा
Kishtwar Cloudburst Live
Jammu Kashmir Kishtwar Cloudburst LIVE: किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही की, 12 लोगों की मौत, चल रही थी मचैल माता यात्रा
आजादी से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को आखिर दिल्ली में क्या हो रहा था? ऐसा था माहौल
Independence Day
आजादी से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को आखिर दिल्ली में क्या हो रहा था? ऐसा था माहौल
किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, पानी ने मचाया हाहाकार.. अब तक 10 की मौत
Kishtwar
किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, पानी ने मचाया हाहाकार.. अब तक 10 की मौत
PAK आर्मी चीफ का 15 अगस्त वाला खूनी प्लान हुआ एक्सपोज, पूर्व मेजर ने कर दिया खुलासा
Asim Munir
PAK आर्मी चीफ का 15 अगस्त वाला खूनी प्लान हुआ एक्सपोज, पूर्व मेजर ने कर दिया खुलासा
जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल याचिका पर SC बोला, जमीनी हकीकत पर होगा फैसला
Supreme Court
जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल याचिका पर SC बोला, जमीनी हकीकत पर होगा फैसला
महाराष्ट के मालाड में पीएम मुद्रा योजना के नाम पर 33 लाख की ठगी, तीन पर केस दर्ज
PM Mudra Yojana
महाराष्ट के मालाड में पीएम मुद्रा योजना के नाम पर 33 लाख की ठगी, तीन पर केस दर्ज
रामकृष्ण परमहंस ने क्यों कहा था- 'जितने मत, उतने पथ', ये शिक्षाएं आज भी क्यों हैं...
Ramakrishna Paramhansa
रामकृष्ण परमहंस ने क्यों कहा था- 'जितने मत, उतने पथ', ये शिक्षाएं आज भी क्यों हैं...
जम्मू-कश्मीर के लिए 'बेडरूम जिहादी' नया खतरा, लेकिन ये हैं कौन और कैसे करते हैं काम?
Jammu-kashmir
जम्मू-कश्मीर के लिए 'बेडरूम जिहादी' नया खतरा, लेकिन ये हैं कौन और कैसे करते हैं काम?
;