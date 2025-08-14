मंगल पर जीवन ढूंढ रहे रोवर को दिखा 'हेल्मेट', तस्वीर देख उड़े वैज्ञानिकों के होश; क्या वजह बताई?

नासा के पर्सीवरेंस रोवर ने 5 अगस्त, 2025 को मंगल ग्रह पर एक ज्वालामुखी के आकार की चट्टान की तस्वीर खींची, जो एक घिसे हुए युद्ध के हेलमेट जैसी दिखाई दे रही है. रोवर मौजूदा समय मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन की खोज कर रहा है और पृथ्वी पर वापसी के लिए चट्टानों के नमूने भी इकट्ठा कर रहा है. इस प्रक्रिया के दौरान, रोवर को अक्सर विचित्र चट्टानें मिलती हैं.

स्पेस.कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मंगल ग्रह पर पाई गई हेलमेट जैसी ये चट्टान वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के पर्यावरणीय इतिहास को समझने में मदद करेगी. नासा ने कहा कि रोवर ने यह तस्वीर अपनी लेफ्ट मास्टकैम-जेड कैमरा का उपयोग करके ली, जो रोवर के मास्ट पर ऊंचाई पर स्थित कैमरों की एक जोड़ी है. वैज्ञानिकों का मानना है कि चट्टान का अनूठा आकार और बनावट रासायनिक परिवर्तन, खनिज अवक्षेपण, या ज्वालामुखी विस्फोटों का परिणाम हो सकता है.

वैज्ञानिकों में छिड़ी बहस

चट्टान में स्फेर्यूल्स शामिल हैं, जो छोटे, पूर्ण रूप से गोलाकार आकार के कण हैं जिनके उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों में बहस छिड़ी हुई है. नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में पर्सीवरेंस टीम के प्रवक्ता डेविड एगल ने मीडिया से बातचीत में बताया,'यह हेलमेट के आकार की चट्टान स्फेर्यूल्स से बनी है. इस चट्टान का नाम हॉर्नफ्लाया है और यह अपने हेलमेट जैसे आकार के कारण कम विशिष्ट है,क्योंकि यह लगभग पूरी तरह से स्फेर्यूल्स से बनी है.'

कैसे बनते हैं स्फेर्यूल्स?

स्फेर्यूल्स भूजल द्वारा तलछटी रिक्त स्थानों में जमा खनिजों से बन सकते हैं, या ज्वालामुखी विस्फोटों के बाद तेजी से ठंडा होने वाली पिघली हुई चट्टान की बूंदों से. ऐसे स्फेर्यूल्स चट्टानों के टकराव के बाद वाष्पीकरण के बाद छोटी बूंदों में होने वाले दबाव से भी बन सकते हैं.

मंगल पर जारी है जीवन की खोज

इसके पहले पर्सीवरेंस रोवर ने 'सेंट पॉल्स बे' नाम की एक 'फ्लोट रॉक' भेजा था.वैज्ञानिकों ने इसे महत्वपूर्ण खोज बताते हुए कहा था आखिर मंगल ग्रह समय के साथ कैसे बदल गया ये बात सेंट पॉल्स बे जैसी चट्टानों से पता लगाने में आसानी होगी. इसके विश्लेषण से यह इस बात का भी पता चल सकता है कि क्या कभी मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद था? नासा 'मार्स सैंपल रिटर्न मिशन' के तहत 2030 तक इन सैंपल्स को धरती पर ले आने की योजना बना रहा है.

