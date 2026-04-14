वो भारतीय जिसने बदल दी पूरी डिजिटल दुनिया! दे दिया फोटो-वीडियो 'छोटा' करने का फॉर्मूला, जानिए नासिर अहमद की कहानी

Nasir Ahmed & DCT Invention: आज हम बिना सोचे हर दिन सैकड़ों फोटो क्लिक करते हैं, वीडियो देखते हैं, गाने सुनते हैं और इंटरनेट पर सब कुछ शेयर करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब इतना आसान कैसे हो गया? इसके पीछे एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक की ऐसी खोज है, जिसने पूरी डिजिटल दुनिया की तस्वीर बदल दी. आइए यहां उनके बारे में जानते हैं.
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Nasir Ahmed & DCT Invention: आज हम हर दिन अरबों फोटो और वीडियो इंटरनेट पर शेयर करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी भारी-भरकम फाइलें इतनी जल्दी कैसे अपलोड हो जाती हैं? इसका जवाब है DCT (Discrete Cosine Transform). इस टेक्नोलॉजी को साल 1974 में नासिर अहमद ने खोजा था. आज इसी तकनीक की वजह से हम JPEG, MP3 और स्ट्रीमिंग की दुनिया का आनंद ले पा रहे हैं. उनके एक आविष्कार ने ही डेटा को कंप्रेस (छोटा) करना मुमकिन बनाया, जिससे इंटरनेट की दुनिया ही बदल गई. जब यह टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब डिजिटल डेटा को स्टोर करना बहुत महंगा और मुश्किल था, क्योंकि फाइल साइज बहुत बड़े होते थे. आइए जानते हैं क्या है वह कोड, जिसके बिना थम जाएगी डिजिटल दुनिया.
नासिर अहमद का जन्म 1940 में बेंगलुरु में हुआ था. बचपन से ही उन्हें गणित और इंजीनियरिंग में दिलचस्पी थी. उन्होंने भारत में पढ़ाई करने के बाद अमेरिका का रुख किया और वहीं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की. बाद में वे यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको में प्रोफेसर बने. लेकिन उनकी असली पहचान एक ऐसी खोज से बनी, जिसने दुनिया को डिजिटल रूप में बदलने में सबसे बड़ा योगदान दिया.
आज से करीब 50 साल पहले की बात है. उस समय कंप्यूटर तो थे, लेकिन डिजिटल फोटो और वीडियो संभालना बहुत मुश्किल था. एक साधारण फोटो भी इतना बड़ा डेटा बन जाता था कि उसे स्टोर करना और भेजना बेहद कठिन और महंगा होता था. इंटरनेट भी उस समय इतना तेज नहीं था, इसलिए बड़ी फाइल भेजना लगभग नामुमकिन जैसा था.
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नासिर अहमद ने इस समस्या का हल खोजने की ठानी. उन्होंने सोचा कि क्या ऐसा तरीका हो सकता है, जिससे किसी फोटो या ऑडियो फाइल को छोटा किया जा सके, लेकिन उसकी क्वालिटी (Quality) ज्यादा खराब न हो. इसी सोच से उन्होंने डिस्क्रीट कॉसाइन ट्रांसफॉर्म यानी DCT नाम की तकनीक विकसित की. सुनने में यह एक कठिन वैज्ञानिक शब्द लगता है, लेकिन असल में यह एक ऐसा तरीका है, जो बड़े डेटा को छोटे आकार में बदल देता है.
सरल भाषा में समझें तो DCT टेक्नोलॉजी किसी भी फोटो, वीडियो या ऑडियो को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट देती है. फिर यह देखती है कि कौन सी जानकारी जरूरी है और कौन सी हटाई जा सकती है. इसके बाद जो जानकारी कम जरूरी होती है, उसे कम कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है. इससे फाइल का साइज बहुत कम हो जाता है, लेकिन देखने या सुनने में फर्क बहुत कम पड़ता है.
नासिर अहमद की यह तकनीक बाद में दुनिया के सबसे लोकप्रिय फॉर्मेट्स की नींव बन गई. आज जो हम JPEG फोटो फाइल इस्तेमाल करते हैं, वह इसी तकनीक पर आधारित है. इसके अलावा MP3 गाने, वीडियो स्ट्रीमिंग, यहां तक कि ऑनलाइन मीटिंग और सोशल मीडिया, सब कहीं न कहीं इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं. इसका मतलब, आप जब भी मोबाइल से फोटो लेते हैं या इंटरनेट पर वीडियो देखते हैं, वहां नासिर अहमद की खोज काम कर रही होती है.
जरा सोचिए, अगर यह टेक्नोलॉजी नहीं होती तो क्या होता? हर फोटो बहुत बड़ी फाइल होती, जिसे भेजना मुश्किल होता. वीडियो देखना लगभग नामुमकिन होता. नेटफ्लिक्स, यूट्यूब या म्यूजिक ऐप्स जैसे प्लेटफॉर्म शायद इतने आसान और सस्ते नहीं होते. सीधे शब्दों में कहें तो आज का इंटरनेट उतना तेज, सस्ता और आसान नहीं होता, जितना हम आज देखते हैं.
दिलचस्प बात यह है कि जब नासिर अहमद ने यह आइडिया पहली बार पेश किया, तो कई लोगों ने इसे ज्यादा अहम नहीं माना. कुछ एक्सपर्ट्स को लगा कि यह बहुत साधारण है और इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन समय के साथ यह साबित हुआ कि यही साधारण आइडिया दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल जरूरत बन गया. आज दुनिया में हर दिन अरबों फोटो खींची जाती हैं और शेयर होती हैं. हर मिनट लाखों लोग वीडियो देखते हैं, गाने सुनते हैं और डेटा शेयर करते हैं. इन सबके पीछे नासिर अहमद का वही छोटा सा आइडिया काम कर रहा है, जो कभी लोगों को सही नहीं लगा था.
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