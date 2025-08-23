ISRO Vision 2047: स्पेस की दुनिया में भारत का बजेगा डंका, 100 से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च कर NASA को दिखाएगा ठेंगा

ISRO Satellite Launch: ISRO ने अपनी भविष्य की योजनाओं का जिक्र करते हुए बड़ा ऐलान किया और कहा कि हम जल्द ही 100 सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाले हैं. ISRO ने कहा, ये लॉन्च अगले 15 सालों में यानी 2040 तक होंगे. ये सैटेलाइट धरती पर नजर रखने, बातचीत करने और रास्ता खोजने जैसी भारत की जरूरतों को पूरा करेगा. यह घोषणा अहमदाबाद में ISRO के केंद्र के निदेशक नीलेश देसाई ने की, जहां उन्होंने 'Vision 2047' के लिए ISRO का रोडमैप पेश किया. अंतरिक्ष में बदलाव लाने के लिए अब तेजी से स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल होगा.

कितने सैटेलाइट होंगे लॉन्च?

100 से ज्यादा मिशन अधिक लग सकते हैं लेकिन इसमें 2040 तक हर साल सिर्फ 7 से 8 मिशन ही शामिल हैं. 2016 में भी अधिकतम 9 प्रक्षेपण किए गए थे. ISRO Chief V.Narayanan ने बताया, अंतरिक्ष एजेंसी अपनी रफ्तार बढ़ाने का काम कर रही है. आगे नाराणयनन ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आ रहा है और ये मिशन धीरे-धीरे देश को बड़ा फायदा पहुंचाएंगे. आपको बता दें कि वर्तमान समय में 350 से भी ज्यादा निजी अंतरिक्ष कंपनियां काम कर रही हैं.

यह भी पढ़ें: सूरज से निकला 'किलर' सोलर स्टॉर्म! NASA ने जारी किया अलर्ट, 1200 किमी/सेकंड की रफ्तार से करेगा अटैक

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है चंद्रयान 2027 मिशन?

चंद्रयान मिशन के लिए 2047 तक का रोडमैप तैयार है. इसमें पहले से घोषित Chandryaan-4 और Chandrayaan-5 के अलावा चंद्रयान-6, 7 और 8 भी शामिल हैं. ये सभी मिशन 2040 में चंद्रमा पर भेजे जाने वाले इंसानों वाले मिशन से पहले होंगे. चंद्रयान-4 और चंद्रयान-5 दोनों का मक्सद चंद्रमा से सैंपल वापस लाना है. इन दोनों ही मिशन की 2027-28 तक लॉन्च होने की उम्मीद है. बता दें कि चंद्रयान-5 जापान की अंतरिक्ष एजेंसी JAXA के साथ मिलकर किया जाने वाला मिशन है.

क्या काम करेंगे ये सैटेलाइट्स?

ISRO अगले 15 सालों में 100 से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाला है. इनमें से ज्यादातर सैटेलाइट धरती पर नजर रखने वाले होंगे. इनमें से लगभग 80 सैटेलाइट सिर्फ जमीन से जुड़े प्रयोगों के लिए होंगे और बाकी समंदर और वायुमंडल से जुड़े प्रयोगों में मदद करेंगे. साथ ही ISRO 16 ऐसे मिशनों की योजना बना रहा है जो उसकी बढ़ती तकनीकों को दिखाएंगे.

यह भी पढ़ें: NASA ने 47 साल पहले भेजा था एलियंस को संदेश, जानें क्या है Voyager-1 में छिपा गोल्डन मैसेज