धरती का सबसे रहस्यमयी जीव! जहर खाकर 24 कैरेट सोना 'पोटी' करता है… वैज्ञानिक भी दंग!

Cupriavidus metallidurans: धरती पर कई तरह के जीव मौजूद हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सूक्ष्म या छोटे जीव के बारे में बताएंगे जो सचमुच का सोना बनाने का काम करता है. जिसका नाम क्यूप्रियाविडस मेटालिड्यूरन्स है. यह इतना छोटा होता है कि नंगी आंख से दिखाई भी नहीं देता है. हैरानी की बात यह है कि यह जीव जहरीली धातुओं को खाता है और जब इन्हें बाहर निकालता है तो वो 24 कैरेट के सोने में बदल जाता है.

जहरीली धातुओं की बीच होता है ये जीव

यह जीव धरती के उन हिस्सों में पाया जाता है जहां भारी मात्रा में जहरीली धातुएं मौजूद होती हैं. आमतौर पर ऐसी जगह कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता है, लेकिन यह अनोखे माइक्रोब की बात करें तो वो वहीं पनपता है. ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने मिलकर पता लगाया है कि यह सूक्ष्म जीव अपने शरीर में मौजूद खास सुरक्षा तंत्र की मदद से जहरीले सोने और तांबे को संभालता है. जब यह जहरीले गोल्ड आयन के संपर्क में आता है तो ये उसके लिए खतरनाक होते हैं, लेकिन यह जीव अपने बचाव के लिए कुछ खास तरह के एंजाइम छोड़ता है.

ये एंजाइम जहरीले गोल्ड आयन को निष्क्रिय करने का काम करता है. यानी उनका जहर खत्म कर देते हैं. जैसे ही ये आयन बेअसर होते हैं, वे छोटे-छोटे सोने के कणों में बदल जाते हैं. यह जीव उन कणों को शरीर के बाहर निकाल देता है, जो बिल्कुल शुद्ध सोने का रूप ले लेते हैं.

क्या हो सकते हैं इसके इस्तेमाल?

इस खोज के बाद वैज्ञानिकों के सामने नए रास्ते खुल गए हैं. आज जिस तरह सोना खनन के जरिए निकाला जाता है, उसमें काफी प्रदूषण फैलता है और भारी मशीनों का इस्तेमाल होता है. लेकिन यह जीव दिखाता है कि प्रकृति कितनी अनोखी है. वैज्ञानिक मानते हैं कि इस माइक्रोब के तरीके को समझकर भविष्य में ऐसी तकनीक बनाई जा सकती है जो ई-वेस्ट से सोना निकाल सके, खदानों के कचरे से सोना अलग कर सके, कम गुणवत्ता वाले अयस्कों से भी शुद्ध सोना हासिल कर सके और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना सोना तैयार कर सके.

अगर ऐसा हुआ, तो एक दिन यह छोटा-सा जीव दुनिया की सोने की दुनिया को बदल सकता है. कचरे से सोना निकालने की प्रक्रिया सस्ती और आसान हो सकती है. यानी माइक्रोब्स की मदद से कचरा भी खजाना बन सकता है.

