कुदरत का 'मैजिक शो'! लोगों ने बादलों के पीछे देखा रंगों का सैलाब, जानिए आखिर क्या होता है 'Rainbow Cloud'

इंडोनेशिया में हाल ही में एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी “रेनबो क्लाउड” यानी इंद्रधनुषी बादल देखने को मिला, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. आसमान में दिखाई देने वाले इस रंग-बिरंगे बादल का वीडियो तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में बादलों के किनारों पर गुलाबी, हरे, नीले और बैंगनी रंगों की चमकदार परतें दिखाई दे रही थीं. कई लोगों ने इसे प्रकृति का चमत्कार बताया, तो कुछ ने इसे AI जनरेटेड वीडियो समझ लिया. वहीं कुछ यूजर्स इसे गुड लक का संकेत भी मानने लगे.

क्या होता है Rainbow Cloud?

रेनबो क्लाउड एक प्राकृतिक वायुमंडलीय घटना है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में “Cloud Iridescence” कहा जाता है. यह तब बनता है जब सूरज की रोशनी बेहद छोटे और लगभग एक जैसे आकार वाले पानी की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल्स से होकर गुजरती है. जब रोशनी इन सूक्ष्म कणों से टकराती है, तो वह अलग-अलग रंगों में बंट जाती है. इसी प्रक्रिया को “Diffraction” कहा जाता है. इसके कारण बादलों पर इंद्रधनुष जैसे चमकदार रंग दिखाई देने लगते हैं. यह नजारा इतना खूबसूरत होता है कि कई बार लोगों को यह नकली या एडिटेड भी लग सकता है.

इंडोनेशिया में क्यों वायरल हुआ यह नजारा?

वायरल वीडियो इंडोनेशिया के Jonggol इलाके का बताया जा रहा है. वीडियो में एक विशाल बादल दिखाई देता है, जिसके किनारों पर चमकदार रंगों की धारियां नजर आती हैं. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए लोग सड़क पर रुक गए थे, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ. पिछले हफ्ते Bekasi और Bogor क्षेत्रों में भी ऐसे इंद्रधनुषी बादलों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए. लोगों ने इसे “Sky Painting” और “Nature’s Magic” जैसे नाम दिए.

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कैसे बनता है Rainbow Cloud?

विशेषज्ञों के मुताबिक, यह घटना तब होती है जब आसमान में पतले बादल मौजूद हों और सूरज या चांद की रोशनी सीधे उन बादलों से होकर गुजरे. बादलों में मौजूद छोटे-छोटे पानी के कण रोशनी को अलग-अलग रंगों में तोड़ देते हैं. अगर बादल बहुत मोटे हों तो यह प्रभाव दिखाई नहीं देता. यही वजह है कि Rainbow Cloud अक्सर पतले और ऊंचाई पर मौजूद बादलों में ही दिखाई देता है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह घटना पूरी तरह प्राकृतिक है और इसका किसी अलौकिक शक्ति या AI से कोई संबंध नहीं है.

मौसम वैज्ञानिकों ने क्या कहा?

इंडोनेशिया की मौसम एजेंसी BMKG की एक्टिंग डायरेक्टर Ida Pramuwardani ने बताया कि यह एक सामान्य atmospheric optics phenomenon है. उन्होंने कहा कि बारिश के बाद हवा में मौजूद पानी की बूंदें और सूरज की रोशनी मिलकर यह खूबसूरत प्रभाव पैदा करती हैं. उन्होंने यह भी बताया कि वीडियो में दिख रहा बादल एक High Cumulus Cloud था, जिसने इंद्रधनुष के कुछ हिस्सों को ढक लिया था. इसी वजह से यह दृश्य और भी अनोखा लग रहा था. वैज्ञानिकों के मुताबिक, ऐसे बादल इस बात का संकेत भी हो सकते हैं कि आसपास बारिश होने वाली है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखकर लोग हैरान रह गए. एक यूजर ने लिखा, “Nature showing off its magic.” वहीं दूसरे ने कहा, “यह इतना परफेक्ट है कि नकली लग रहा है.” कुछ लोगों ने इसे “Mario Kart Sky” जैसा बताया, जबकि कुछ यूजर्स ने इसे “Death Rainbow” तक कह दिया. हालांकि ज्यादातर लोगों ने इस दृश्य को प्रकृति की अद्भुत कला बताया. एक यूजर ने लिखा, “यह बिल्कुल किसी पेंटिंग जैसा लग रहा है.”