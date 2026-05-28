भारत की सबसे बड़ी कामयाबी! Chandrayaan-2 ने चांद के सबसे अंधेरे कोने में ढूंढ निकाली 'बर्फ की चादर'

इसरो (ISRO) के चंद्रयान-2 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित बेहद ठंडे और अंधेरे क्रेटर्स में सतह के नीचे छिपे 'बर्फ के भंडार' की खोज की है. यह खोज भविष्य के मानव मिशनों के लिए पानी, ऑक्सीजन और रॉकेट ईंधन जुटाने के लिहाज से भारत की एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक कामयाबी है.
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भारत के चंद्र मिशन चंद्रयान-2 ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर से मिले डेटा का विश्लेषण करते हुए चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी South Pole पर जमीन के नीचे पानी की बर्फ मौजूद होने के मजबूत संकेत खोजे हैं. यह खोज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO के लिए बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि मानी जा रही है. यह खोज चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर में लगे खास रडार सिस्टम DFSAR यानी Dual Frequency Synthetic Aperture Radar की मदद से की गई. यह उपकरण चांद की सतह और उसके नीचे की परतों का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था.
वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद “Permanently Shadowed Regions” यानी ऐसे क्षेत्रों का अध्ययन किया, जहां कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती. इन इलाकों में कुछ खास तरह के गड्ढे यानी क्रेटर मौजूद हैं, जिन्हें “Doubly Shadowed Craters” कहा जाता है. इन क्षेत्रों का तापमान लगभग 25 Kelvin यानी माइनस 248 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. इतनी ज्यादा ठंड की वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां अरबों सालों तक पानी की बर्फ सुरक्षित रह सकती है.
अहमदाबाद की Physical Research Laboratory के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-2 से मिले रडार डेटा का गहराई से अध्ययन किया. उन्होंने खास रडार तकनीक की मदद से उन संकेतों की पहचान की जो जमीन के नीचे बर्फ होने की ओर इशारा करते हैं. इस शोध में वैज्ञानिकों ने दो खास रडार पैरामीटर CPR यानी Circular Polarization Ratio और DOP यानी Degree of Polarization का इस्तेमाल किया. वैज्ञानिकों के अनुसार जिन क्षेत्रों में CPR की वैल्यू ज्यादा और DOP की वैल्यू कम मिली, वहां जमीन के नीचे बर्फ होने की संभावना काफी मजबूत मानी जा रही है.
अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों को एक छोटा क्रेटर सबसे ज्यादा खास लगा. यह लगभग 1.1 किलोमीटर चौड़ा है और बड़े Faustini क्रेटर के अंदर मौजूद है. इस क्रेटर में ऐसे रडार संकेत मिले जो जमीन के नीचे छिपी बर्फ की ओर इशारा करते हैं. इसके अलावा यहां “Lobate-rim” जैसी खास संरचनाएं भी मिलीं. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये संरचनाएं तब बनी होंगी जब किसी उल्कापिंड का टकराव बर्फ से भरी सतह से हुआ होगा.
चांद पर पानी की मौजूदगी भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर चांद पर बर्फ के बड़े भंडार मौजूद हैं, तो उन्हें प्रोसेस करके पीने का पानी, ऑक्सीजन और यहां तक कि रॉकेट फ्यूल भी बनाया जा सकता है.
इससे भविष्य में इंसानों के लंबे समय तक चांद पर रहने की संभावना मजबूत हो सकती है. वैज्ञानिक इसे “In-Situ Resource Utilisation” यानी ISRU रणनीति का अहम हिस्सा मानते हैं. इसका मतलब है कि अंतरिक्ष मिशनों के लिए जरूरी संसाधन सीधे चांद पर ही तैयार किए जाएं ताकि पृथ्वी से कम सामान ले जाना पड़े.
पिछले कुछ वर्षों में चांद का South Pole दुनियाभर के अंतरिक्ष मिशनों का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है. इसकी सबसे बड़ी वजह यहां पानी की बर्फ मिलने की संभावना है. भारत ने 2023 में Chandrayaan-3 मिशन के जरिए South Pole के पास सफल लैंडिंग करके इतिहास रचा था. अब चंद्रयान-2 की यह नई खोज चांद पर पानी की मौजूदगी को समझने में भारत के योगदान को और मजबूत बनाती है.
हालांकि 2019 में चंद्रयान-2 का लैंडर सफलतापूर्वक उतर नहीं पाया था, लेकिन उसका ऑर्बिटर आज भी काम कर रहा है और लगातार वैज्ञानिक डेटा भेज रहा है. वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रयान-2 ऑर्बिटर से मिल रही जानकारी चांद के रहस्यों को समझने में बेहद मददगार साबित हो रही है. यह खोज दिखाती है कि भारत का यह मिशन आज भी अंतरिक्ष विज्ञान में बड़ी भूमिका निभा रहा है.
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