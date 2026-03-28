हड्डी ने खोला 1 लाख साल पुराना 'फैमिली ड्रामा'! गुफा में दफन था इंसानी पूर्वजों का राज, जानें वैज्ञानिकों ने कैसे किया ये खुलासा

Human Evolution Siberia: विज्ञान की दुनिया में टाइम ट्रैवल मुमकिन नहीं है, लेकिन रूस के साइबेरिया की चागिरस्काया गुफा (Chagyrskaya Cave) से मिले एक निएंडरथल के अंगूठे की हड्डी ने वैज्ञानिकों को लाखों साल पीछे खींच लिया है. एक रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों को पता चला है कि इस गुफा में 10,000 साल के अंतर पर रहने वाले दो अलग अलग निएंडरथल आपस में दूर के रिश्तेदार थे. यह खोज साबित करती है कि ये आदिमानव एक ही इलाके और एक ही खानदान से सदियों तक जुड़े रहे. हम यहां आपको इस आदिम परिवार के मिलन की कहानी बताने जा रहे हैं.

हड्डी से पता चला 1 लाख साल पुराना सच

दरअसल, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने जब साइबेरिया की चागिरस्काया गुफा (Chagyrskaya Cave) से मिली 1,10,000 साल पुरानी एक निएंडरथल की हड्डी के जेनेटिक्स की जांच की, तो वे हैरान रह गए. उन्होंने पाया कि इस निएंडरथल का DNA उसी गुफा में मिले एक अन्य निएंडरथल से मेल खाता है, जो उससे 10,000 साल बाद वहां रहा था. यह दिखाता है कि निएंडरथल की यह नस्ल हजारों सालों तक एक ही भौगोलिक क्षेत्र में जमी रही और अपनी विरासत को आगे बढ़ाती रही.

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साइबेरिया निएंडरथल का हॉटस्पॉट

वैज्ञानिकों के अनुसार, चागिरस्काया गुफा निएंडरथल के लिए एक सुरक्षित ठिकाने जैसा था. यहां से बड़ी संख्या में जंगली भैंसों (Bison) की हड्डियां और पत्थर के औजार मिले हैं, जो बताते हैं कि ये आदिमानव कितने कुशल शिकारी थे. DNA मैपिंग से यह भी पता चला कि इन साइबेरियन निएंडरथल का रिश्ता यूरोप के निएंडरथल से ज्यादा गहरा था, बजाय पास की डेनिसोवा गुफा में रहने वाले अन्य पूर्वजों के.

क्यों खास है यह खोज?

अब तक माना जाता था कि आदिमानव लगातार पलायन करते रहते थे, लेकिन यह स्टडी कुछ और ही कहानी कह रही है. 10 हजार साल का समय इंसान की सैकड़ों पीढ़ियों के बराबर होता है. ऐसे में इतने लंबे समय तक एक ही वंश का एक ही इलाके में बने रहना उनकी सामाजिक मजबूती को दिखाता है. अब यह रिसर्च आगे समझने में मदद करेगी कि आखिर इतनी मजबूत और एक जगह पर रुकी हुई आबादी होने के बावजूद निएंडरथल धीरे धीरे विलुप्त क्यों हो गए और होमो सेपियंस उन पर कैसे हावी हुए.

डेनिसोवन्स और निएंडरथल्स का अजीब रिश्ता

यह वही गुफा है, जहां इंसानों की एक और रहस्यमयी प्रजाति डेनिसोवन्स भी रहती थी. वैज्ञानिक अब यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या निएंडरथल्स और डेनिसोवन्स यहां साथ रहते थे या अलग अलग समय पर? पहले इसी गुफा में एक ऐसी बच्ची की हड्डी भी मिल चुकी है, जिसकी मां निएंडरथल और पिता डेनिसोवन थे. इसका मतलब यहां इंटर प्रजाति संबंध भी बनते थे.

यूरोप से साइबेरिया तक का लंबा सफर

यह हड्डी यह भी बताती है कि निएंडरथल्स ने यूरोप से साइबेरिया तक का हजारों किलोमीटर का सफर तय किया था. वे केवल एक जगह नहीं रुके रहे, बल्कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों और जमा देने वाली ठंड में भी खुद को जिंदा रखा.

हमारे अंदर आज भी है उनका अंश

आज के आधुनिक इंसानों में भी 1% से 2% तक निएंडरथल DNA पाया जाता है. साइबेरिया की यह गुफा हमें बताती है कि हमारे पूर्वज कितने साहसी थे और कैसे उन्होंने परिवार और घर के कॉन्सेप्ट को लाखों साल पहले ही समझ लिया था.

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