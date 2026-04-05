नील आर्मस्ट्रांग की अलमारी में छिपा था चांद का 'खजाना', 45 साल बाद पत्नी को मिला वो बैग, जिसे नासा समझ रहा था कचरा

Neil Armstrong's Hidden Moon Artefacts: जब भी हम कभी मून मिशन के बारे में सुनते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में नील आर्मस्ट्रांग का नाम आता है. क्योंकि दुनिया जानती है कि 1969 में अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर पहला कदम रखा था. नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथ मिशन में शामिल एस्ट्रोनॉट्स ने चांद से करीब 21.5 किलो मिट्टी और पत्थर लाए थे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आर्मस्ट्रांग अपनी अलमारी में एक ऐसा गुप्त खजाना छिपाकर गए थे, जिसकी भनक 45 साल तक खुद नासा को भी नहीं लगी? यह खुलासा तब हुआ, जब 2012 में आर्मस्ट्रांग की मौत के बाद उनकी पत्नी कैरल अपनी अलमारी की सफाई कर रही थीं. वहां उन्हें सफेद कपड़े का एक बैग मिला, जिसे आज दुनिया मैकडिविट पर्स (McDivitt Purse) के नाम से जानती है. इसमें कुछ ऐसी चीजें मिलीं, जिन्हें चांद पर ही छोड़ दिया जाना था. आइए जानते हैं नील आर्मस्ट्रांग के उस 'सीक्रेट बैग' की कहानी.

क्या था मैकडिविट पर्स?

इस बैग को आधिकारिक तौर पर मैकडिविट पर्स (McDivitt Purse) कहा जाता है. असल में, यह वह सामान था, जिसे नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को वजन कम करने के लिए चांद के मॉड्यूल (Eagle) में ही छोड़ देना था. नासा के नियमों के अनुसार, वापस लौटते समय स्पेसक्राफ्ट का वजन कम रखना जरूरी था, इसलिए इन चीजों को 'कचरा' मानकर वहीं फेंकने का आदेश था. लेकिन नील आर्मस्ट्रांग के मन में कुछ और ही था. उन्होंने मिशन कंट्रोल को रेडियो पर बताया कि वह 'कुछ फालतू सामान' साथ ला रहे हैं, जिसे उन्होंने बाद में चुपचाप अपनी अलमारी में रख लिया.

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क्या-क्या था उस 'कचरे' के बैग में?

2012 में जब आर्मस्ट्रांग की मौत हुई, तब वैज्ञानिकों ने उस बैग को खोला, तो उन्हें उसमें 18 अनमोल चीजें मिलीं. यह आज के समय में किसी हीरे-जवाहरात से कम नहीं हैं. इसमें वह ऐतिहासिक कैमरा मिला, जिसने नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर रखे पहले कदम की वीडियो बनाई थी. इसे खिड़की के पास लगाया गया था. इसके साथ ही इसमें एक तरह की रस्सी मिली, जिसे नील ने आराम करते समय अपने पैरों को सहारा देने के लिए इस्तेमाल किया था. साथ ही इस बैग में इमरजेंसी रिंच और स्पेसक्राफ्ट के अंदर रोशनी देने वाली खास लाइटें और उनके तार मिले थे.

21.5 किलो का 'सरकारी' खजाना

आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ने आधिकारिक तौर पर जो 21.5 किलो खजाना इकट्ठा किया था, उसमें 1 किलो कंटिन्जेंसी सैंपल भी था. यह इसलिए लिया गया था, ताकि अगर मिशन जल्दी खत्म करना पड़े, तो कम से कम कुछ मिट्टी धरती पर जरूर पहुंचे. यह मिट्टी आज भी आधुनिक लूनर साइंस की नींव है.

45 साल तक दुनिया रही बेखबर!

हैरानी की बात यह है कि आर्मस्ट्रांग ने इस बारे में कभी किसी को नहीं बताया. यहां तक कि नासा को भी अंदाजा नहीं था कि इतिहास का इतना बड़ा हिस्सा किसी की बेडरूम की अलमारी में पड़ा है. स्मिथसोनियन म्यूजियम के क्यूरेटर ने जब इन चीजों को देखा, तो उन्होंने इसे 20वीं सदी का सबसे अच्छा तकनीकी खजाना करार दिया.

क्यों छिपाया आर्मस्ट्रांग ने ये सामान?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि नील आर्मस्ट्रांग शायद इस महान यात्रा की यादों को अपने पास सहेजकर रखना चाहते थे. उन्होंने कभी भी इन चीजों को बेचने या उनका प्रचार करने की कोशिश नहीं की. उनके लिए यह सिर्फ सामान नहीं, बल्कि उस पल का हिस्सा था, जब इंसान ने पहली बार किसी दूसरी दुनिया की मिट्टी को छुआ था.

अब कहां है यह सामान?

आर्मस्ट्रांग के परिवार ने इस पूरे पर्स को वॉशिंगटन के स्मिथसोनियन नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम को दान कर दिया है. अब दुनिया भर के लोग उस कैमरे को देख सकते हैं, जिसने इंसान के चांद पर पहले कदम की गवाही दी थी. ये चीजें हमें बताती हैं कि एक एस्ट्रोनॉट के लिए भी चांद का वह सफर कितना निजी और भावनात्मक था कि वे वहां का कचरा भी अपने साथ रखना चाहते थे.

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