/नेपाल की तबाही ने ताजा की चमोली और केदारनाथ त्रासदी की यादें, जानिए कैसे एक जैसा है दोनों का पैटर्न!

कुदरत का कहर जब बरसता है, तो इंसानी बस्तियों को संभलने तक का मौका नहीं मिलता. नेपाल की भोटेकोशी नदी में आई अचानक भीषण बाढ़ ने एक बार फिर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. बिना जोरदार बारिश के अचानक उफनती नदी, चीख-पुकार और कुछ ही मिनों में सब कुछ निगल जाने वाला मलबे का सैलाब, यह खौफनाक नजारा देखते ही हर किसी का दिल सहम गया और सीधे साल 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ और चमली त्रासदियों की याद ताजा हो गई.
वैज्ञानिकों का शुरुआती आकलन है कि नेपाल-चीन सीमा के पास बर्फ का एक विशाल पहाड़ टूटकर ल्हेंदे नदी में समा गया, जिससे पानी का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया. जब पानी का प्रेशर बढ़ता चला गया, तो वह बांध की तरह टूटा और तबाही मचाता हुआ नीचे आ गया. डराने वाली बात यह है कि साल 2013 में उत्तराखंड में सैकड़ों जिंदगियां लील लेने वाले हादसों के पीछे भी ठीक यही पैटर्न जिम्मेदार था. आखिर क्यों शांत दिखने वाले पहाड़ अचानक काल बन जाते हैं और कैसे नेपाल का यह हादसा चमोली और केदारनाथ की तबाही की कार्बन कॉपी नजर आ रहा है, आइए समझते हैं...
काठमांडू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और जलवायु रिसर्चर रिजन भक्त कायस्थ के शुरुआती आकलन के अनुसार, बर्फ के पहाड़ ने ल्हेन्दे नदी का रास्ता रोक दिया था, जिसके बाद जमा पानी अचानक से तेज रफ्तार से नीचे की तरफ बह निकला. प्रोफेसर कायस्थ ने नेपाल और चीन के वैज्ञानिकों से बातचीत और शुरुआती नतीजों के आधार पर जानकारी दी है कि नेपाल की ओर से बर्फ का पहाड़ खिसककर ल्हेन्दे नदी में गिरा और उसका पानी रोक दिया. इसी दौरान तिब्बत की ओर से भूकम्प का झटका भी महसूस किया गया. अमरीकी भूगर्भीय सर्वेक्षण यानी USGS के मुताबिक, गोसाईंकुंड से करीब 47 किलोमीटर उत्तर तिब्बती इलाके में सुबह 8:37 बजे 4.4 तीव्रता का भूकम्प दर्ज किया गया था.
कायस्थ के अनुसार, यह पता लगाने में कुछ दिनों का समय लग सकता है कि क्या किसी हिमनद झील यानी ग्लेशियर लेक का पानी भी इसमें शामिल था. इस इलाके में पहले भी हिमनद झीलें फट चुकी हैं, इसलिए इस बात की भी जांच जरूरी है.
बता दें कि बीते साल 8 जुलाई 2025 को भी भोटेकोशी नदी में इसी तरह की अचानक बाढ आई थी. उस समय जल विज्ञान और मौसम विज्ञान विभाग ने निष्कर्ष निकाला था कि रसुवा में नेपाल-चीन सीमा के पास ल्हेन्दे नदी में हिमनद झील फटने से बाढ आई थी. उस समय सेंटिनल सैटेलाइट की तस्वीरों से भी यही बात सामने आई थी.
कायस्थ के अनुसार इस इलाके में कई बड़ी हिमनद झीलें मौजूद हैं और बीते साल भी ल्हेन्दे नदी का रास्ता इसी तरह बंद हो गया था. उन्होंने कहा कि शुरुआती आकलन यही है कि बर्फ का पहाड़ खिसकने और संभावित रूप से हिमनद झील फटने के कारण यह बाढ आई है.
प्रोफेसर कायस्थ ने भारी बारिश को इस बाढ की मुख्य वजह मानने से साफ इनकार कर दिया. उनका कहना है कि बाढ के अचानक आने का तरीका यह बताता है कि ऊपरी इलाके में पानी का रास्ता रुकने के बाद वह एकदम से फूटा है. यह कोई सामान्य बाढ नहीं थी. राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के स्पोक्सपर्सन शांति महत के मुताबिक एजेंसी को भी शुरुआती जानकारी मिली है कि बर्फ के पहाड़ से नदी का रास्ता रोक दिया था. यह जानकारी इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के जरिए चीन के स्रोतों से मिली है.
नेपाल की यह तबाही ठीक वैसी है, जैसी भारत के उत्तराखंड में बीते सालों में देखी गई थी. वैज्ञानिकों का मानना है कि उत्तराखंड की चमोली आपदा और केदारनाथ जलप्रलय के पीछे भी यही वजहें जिम्मेदारी थीं.
साल 2021 के 7 फरवरी में उत्तराखंड के चमोली में भयंकर तबाही मची थी. चमोली जिले में रोंती पर्वत से बर्फ और 2.7 करोड़ क्यूबिक मीटर की चट्टान टूटकर ऋषिगंगा नदी में गिर गया था. बर्फ गिरने से नदी का रास्ता रुक गया था और जब पानी का प्रेशर बढ़ा, तो उसने अचानक भयंकर रूप ले लिया. इस घटना में तपोवन और ऋषिगंगा हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट पूरी तरह नष्ट हो गए थे. भोटेकोशी नदी में भी ठीक इसी पैटर्न पर बर्फ का पहाड़ टूटने से बाढ़ आई है. इस आपदा में 200 से अधिक लोग मारे गए या लापता हो गए.
15 से 17 जून 2013 के दौरान उत्तराखंड में रिकॉर्ड तोड़ मूसलाधार बारिश हुई और कई जगहों पर बादल फटने से चारो तरफ पानी ही पानी हो गया था. लगातार बारिश से केदारनाथ के ऊपर स्थित चोराबाड़ी ग्लेशियर झील पानी से पूरी तरह लबालब भर गई. 17 जून की सुबह बहुत ज्यादा प्रेशर करे कारण झील का तटबंध टूट गया. झील का पानी अपने साथ भारी मात्रा में कीचड़, विशाल चट्टानें और मलबा लेकर नीचे केदारनाथ घाटी की ओर तेजी से बढ़ा. मंदाकिनी और सरस्वती नदियां खतरनाक रूप से उफान पर आ गईं, जिससे केदारनाथ पुरी (बस्ती) पूरी तरह तबाह हो गई और हजारों लोगों की जान चली गई. केदारनाथ में आई भीषण तबाही का मुख्य कारण भी मंदिर के ऊपर स्थित चौराबाड़ी ग्लेशियर झील का फटना ही था.