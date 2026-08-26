/नेपाल की तबाही ने ताजा की चमोली और केदारनाथ त्रासदी की यादें, जानिए कैसे एक जैसा है दोनों का पैटर्न!

15 से 17 जून 2013 के दौरान उत्तराखंड में रिकॉर्ड तोड़ मूसलाधार बारिश हुई और कई जगहों पर बादल फटने से चारो तरफ पानी ही पानी हो गया था. लगातार बारिश से केदारनाथ के ऊपर स्थित चोराबाड़ी ग्लेशियर झील पानी से पूरी तरह लबालब भर गई. 17 जून की सुबह बहुत ज्यादा प्रेशर करे कारण झील का तटबंध टूट गया. झील का पानी अपने साथ भारी मात्रा में कीचड़, विशाल चट्टानें और मलबा लेकर नीचे केदारनाथ घाटी की ओर तेजी से बढ़ा. मंदाकिनी और सरस्वती नदियां खतरनाक रूप से उफान पर आ गईं, जिससे केदारनाथ पुरी (बस्ती) पूरी तरह तबाह हो गई और हजारों लोगों की जान चली गई. केदारनाथ में आई भीषण तबाही का मुख्य कारण भी मंदिर के ऊपर स्थित चौराबाड़ी ग्लेशियर झील का फटना ही था.