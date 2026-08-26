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नेपाल की तबाही ने ताजा की चमोली और केदारनाथ त्रासदी की यादें, जानिए कैसे एक जैसा है दोनों का पैटर्न!

नेपाल में भोटेकोशी नदी की अचानक आई बाढ़ ने 2013 के केदारनाथ और 2021 की चमोली आपदा की यादें ताजा कर दी हैं. शुरुआती आकलन में बर्फ खिसकने और ग्लेशियर झील फटने जैसे कारण सामने आए हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 26, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 05:33 PM IST
नेपाल की तबाही ने ताजा की चमोली और केदारनाथ त्रासदी की यादें, जानिए कैसे एक जैसा है दोनों का पैटर्न!
Image Credit: नेपाल में भारी तबाही

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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