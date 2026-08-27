मिनटों में सब स्वाहा! नेपाल में आखिर क्यों आता है इतना खतरनाक फ्लैश फ्लड?

हिमालय की गोद में बसा खूबसूरत देश नेपाल एक बार फिर कुदरत के भयानक कहर का सामना कर रहा है. उत्तरी नेपाल के रसुवा जिले में तिब्बत सीमा के पास आई अचानक बाढ़ (Flash Flood) ने ऐसा तांडव मचाया है कि पूरा इलाका मलबे और पानी के तेज बहाव में तब्दील हो गया है. इस आपदा में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और 133 भारतीय नागरिक भी लापता बताए जा रहे हैं. पानी का यह जलप्रलय इतना तेज था कि मकान, गाड़ियां, पुल और हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स सब तिनके की तरह बह गए. इस तबाही की गूंज अब भारत के बिहार तक सुनाई दे रही है, जहां प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है. आखिर फ्लैश फ्लड क्या होती है और नेपाल बार-बार इस आसमानी आफत का शिकार क्यों बनता है? आइए इसे डिटेल में समझते हैं.
सामान्य बाढ़ और फ्लैश फ्लड में बहुत बड़ा अंतर होता है. आम बाढ़ धीरे-धीरे कई घंटों या दिनों में आती है, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का समय मिल जाता है. लेकिन फ्लैश फ्लड बहुत अचानक और बेहद तेज गति से आती है. इसमें संभलने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता. यह आमतौर पर बहुत तेज मूसलाधार बारिश, बादल फटने, भूस्खलन के कारण नदी का रास्ता रुकने और फिर अचानक खुलने, या ग्लेशियर से बनी झील के फटने से आती है. पहाड़ी इलाकों में संकरी घाटियों से होकर यह पानी प्रचंड वेग से नीचे गिरता है और रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देता है.
रसुवा जिले में आई इस बाढ़ को लेकर मौसम विशेषज्ञ भी हैरान हैं. नेपाल के फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का कहना है कि सिर्फ स्थानीय बारिश इतनी बड़ी तबाही की वजह नहीं हो सकती. सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि तिब्बत वाले इलाके में भारी बारिश हुई थी. इसके अलावा वैज्ञानिक इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या यह हादसा किसी ग्लेशियर झील के फटने यानी Glacial Lake Outburst Flood (GLOF) की वजह से हुआ है.
ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण हिमालय के पहाड़ तेजी से गर्म हो रहे हैं. इससे वहां जमी बर्फ पिघल रही है और पानी ऐसी जगहों पर जाकर जमा हो रहा है, जहां जमीन बहुत कमजोर और अस्थिर है. जब ये पानी से भरी जगहें या बर्फ की झीलें टूटती हैं, तो अचानक भीषण बाढ़ आ जाती है.
नेपाल की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसकी जमीन अभी भी हिल-डुल रही है. नेपाल उस जगह पर स्थित है जहां दो बड़ी भूगर्भीय प्लेट्स (इण्डियन और यूरेशियन प्लेट) आपस में टकराती हैं. ये प्लेट्स हर साल लगभग 20-21 मिलीमीटर एक-दूसरे की तरफ खिसकती हैं. हिमालय का निर्माण करीब 5 करोड़ साल पहले इन प्लेटों की टक्कर से ही शुरू हुआ था. यह टकराव आज भी जारी है. इसी वजह से हिमालय दुनिया का सबसे नया और सबसे तेजी से बढ़ने वाला पहाड़ है, जो हर साल करीब 5 मिलीमीटर और ऊंचा हो जाता है.
प्लेटों की इस टक्कर से जमीन के अंदर बहुत दबाव बनता है, जो भूकंप के रूप में बाहर निकलता है. बड़े भूकंप (जैसे 2015 का भूकंप) तो पहाड़ों को कमजोर करते ही हैं, लेकिन छोटे-छोटे झटके भी ढलान वाली मिट्टी को ढीला कर देते हैं. कई बार बड़ा भूकंप न भी आए, तो सिर्फ किसी लैंडस्लाइड (भूस्खलन) के कंपन से ही पूरी की पूरी पहाड़ी नीचे गिर जाती है. जब यह मलबा नदी के रास्ते में गिरता है, तो नदी का पानी रुक जाता है और जब यह बांध टूटता है, तो नीचे बसे इलाकों (जैसे काठमांडू के पास बिदुर क्षेत्र) में तबाही मचाने वाला पानी और मलबा एक साथ बह निकलता है.
नेपाल में हादसों का एक बड़ा कारण यह भी है कि बिना सोचे-समझे नदियां और ढलान के पास निर्माण कार्य हो रहा है.
- चीन-नेपाल व्यापार मार्ग और हाईवे बनाते समय बाढ़ के खतरों को नजरअंदाज किया गया.
- नदियों के बेहद करीब और बाढ़ वाले इलाकों में सूखे बंदरगाह (Dry Ports) और कस्टम ऑफिस बना दिए गए हैं.
- साल 2024 की एक रिसर्च के मुताबिक, अगर ऐसी बर्फ की झीलें फटती हैं, तो चीन-नेपाल हाईवे का करीब 103 किलोमीटर का हिस्सा, 103 पुल, 2 बड़े ड्राई पोर्ट और दोनों देशों की 3,300 से ज्यादा इमारतें सीधे तबाही की चपेट में आ सकती हैं.
नेपाल की भौगोलिक बनावट ही कुछ ऐसी है जो इसे प्राकृतिक आपदाओं के प्रति बहुत संवेदनशील बनाती है. नेपाल दुनिया के सबसे युवा और भूगर्भीय रूप से एक्टिव हिमालयी क्षेत्र में स्थित है. यहां के पहाड़ बहुत ढलान वाले हैं और यहां हजारों छोटी-बड़ी नदियां बहुत तेज गति से बहती हैं. मानसून के दौरान जब भारी बारिश होती है, तो यह पानी संकरी घाटियों में सिमटकर विकराल रूप ले लेता है.
नेपाल की नदियां सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं हैं. भोटे कोशी नदी, जहां यह ताजा हादसा हुआ है, तिब्बत से निकलकर नेपाल में आती है और फिर त्रिशूली नदी प्रणाली में मिल जाती है. आगे चलकर यह पानी भारत की गण्डक नदी में प्रवेश करता है. इसका मतलब यह है कि हिमालय की ऊंचाई पर आने वाली कोई भी बाढ़ सीधे तौर पर भारत के सीमावर्ती राज्यों, विशेषकर बिहार के लिए बड़ा खतरा बन जाती है. इसी वजह से बिहार के निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है.
यह पहली बार नहीं है जब इस क्षेत्र ने ऐसा दर्द सहा है. पिछले साल भी भोटे कोशी में आई भयानक बाढ़ ने नेपाल और चीन को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण पुल को बहा दिया था. बाद में पता चला था कि तिब्बत की एक सुप्राग्लेशियल झील के रिसाव से वह बाढ़ आई थी. इस बार भी तिमुरे बॉर्डर मार्केट, सड़कें, पुल और हाइड्रोपावर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं. पानी का स्तर इतना ज्यादा है कि राहत और बचाव कार्य में लगे हेलीकॉप्टरों को लैंड करने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
नेपाल के लिए फ्लैश फ्लड अब एक मौसमी घटना नहीं बल्कि एक स्थायी संकट बनता जा रहा है. पहाड़ी भूगोल, अनियंत्रित मानसून, कच्चे पहाड़ और गर्म होती जलवायु मिलकर कुछ ही मिनटों में विनाश की पटकथा लिख देते हैं. जब तक हिमालयी क्षेत्रों में पूर्व चेतावनी प्रणाली (Early Warning Systems) और पर्यावरण संतुलन को मजबूत नहीं किया जाता, तब तक इस तरह के खतरों से निपटना बेहद मुश्किल बना रहेगा.