न बारिश, न भूकंप... फिर कैसे नेपाल के कई शहरों की हो गई 'जल-समाधि'? सैटेलाइट तस्वीरों ने बजाई भारत के लिए भी खतरे की घंटी!

ग्लोबल वार्मिंग का खतरा अब सिर्फ किताबों और रिपोर्ट्स तक सीमित नहीं रहा, हिमालय की चोटियों पर इसका भयानक असर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है. बुधवार, 26 अगस्त को नेपाल में आई तबाही को लेकर सस्पेंस बना हुआ था कि क्या भयानक बाढ़ के पीछे भूकंप का नतीजा था या फिर किसी ग्लेशियर की झील फटने से इतनी बिना बारिश के ही मिनटों में इतनी भयंकर बाढ़ देखने को मिली.
लेकिन अब अंतरिक्ष से आई सैटेलाइट तस्वीरों और वैज्ञानिकों की जांच ने इस पूरी तबाही का सच दुनिया के सामने ला दिया है. नेपाल-तिब्बत सीमा पर लिरुंग ग्लेशियर का एक विशाल हिस्सा टूटकर सीधे घाटी में जा गिरा, जिससे नीचे बसे कई शहर तिनके की तरह बह गए.
नेपाल की विनाशकारी तबाही को लेकर शुरुआत में वैज्ञानिक इसे भूकंप, ग्लेशियर की झील फटने और चीन की तरफ से हुई किसी हलचल को मान रहे थे. यहां तक कि नेपाल सरकार और आपदा प्रबंधन एजेंसियां की भी इस पर एक राय नहीं थी. लेकिन अब सैटेलाइट तस्वीरों और भूकंपीय आंकड़ों से साफ हो गया है कि इस तबाही का असली कारण नेपाल-तिब्बत सीमा के पास लिरुंग ग्लेशियर का गिरना था. यह घटना ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय की बर्फ में बढ़ रही अस्थिरता को साफ तौर पर दिखाती है.
नेपाल की इस भीषण तबाही के कुछ ही घंटों बाद सैटेलाइट की तस्वीरों में नेपाल-तिब्बत सीमा पर एक नया और गहरा दाग दिखाई देने लगा. यह निशान ग्लेशियर से शुरू होकर सीधे घाटी की ओर जाता है, जो बर्फ और मलबे के गिरने से बना है. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने शुरुआत में इसी जगह भूकंप रिकार्ड किया था. सैटेलाइट इमेज से यह पूरी तरह साफ हो गया है कि तबाही का जरिया खुद ग्लेशियर ही था, कोई अन्य कारण नहीं.
इस ग्लेशियर के टूटने से भारी तबाही मची. स्याफ्रुबेसी का नदी किनारे बसा इलाका मलबे में दब गया और नदी का रास्ता करीब दोगुना चौड़ा हो गया. बेत्रावती बाजार में नदी का गलियारा 90 मीटर से बढ़कर 490 मीटर हो गया. वहीं बिदुर में नदी का पाठ 100 मीटर से बढ़कर 549 मीटर चौड़ा हो गया, जिससे शहर का बड़ा हिस्सा पानी से भर गया.
तबाही के शुरुआती समय में कई तरह के दावे किए जा रहे थे. लेकिन USGS ने बाद में साफ किया कि वहां कोई भूकंप नहीं आया था. जमीन में कंपन ग्लेशियर के गिरने और उसके बाद नीचे की तरफ बहे भारी मलके के कारण हुआ था. यानी कंपन तबाही का कारण नहीं, बल्कि उसका परिणाम था.
सैटेलाइट इमेज से समझिए पहले और बाद की स्थिति
जियोमॉर्फोलॉजिस्ट डैन शुगर के मुताबिक यह घटना एक ग्लेशियर का चट्टान से नीचे की तरफ लुढ़कने जैसी थी. ग्लेशियर एक सीधी रेखा में टूटा और करीब एक किलोमीटर नीचे घाटी में जा गिरा.
इसके पीछे के कारण पर उन्होंने जानकारी दी कि तेजी से पिघलती बर्फ और पानी ग्लेशियर की गहराई में चला गया. पानी ने ग्लेशियर की निचली सतह को चिकना बना दिया, जिससे यह अपनी जगह से फिसलकर नीचे की ओर गिर गया. डैन शुगर ने चेतावनी दी कि यह क्लाइमेट चेंज का खतरनाक परिणाम है.
ऐसे में आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर ग्लेशियर टूटा क्यों? वैज्ञानिक इसके पीछे बर्फ के पिघलने, तापमान बढ़ने और ग्लेशियर के अंदर पानी पहुंचने जैसे कारणों की जांच कर रहे हैं. अभी इसे सिर्फ क्लाइमेंट चेंज का परिणाम मानना जल्दबाजी हो सकता है, लेकिन हिमालय में बदलते तापमान और तेजी से पिघलती बर्फ ने खतरे को जरूर बढ़ाया है. वैज्ञानिकों के अनुसार, जब ग्लेशियर में पिघला हुआ पानी अंदर तक जाता है तो बर्फ और जमीन के बीच फिसलन बढ़ने लगती है. इस कारण भी ग्लेशियर का कोई हिस्सा अचानक टूट सकता है.
इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD) के जलवायु और पर्यावरण जोखिम चीफ च्यांगगोंग चांग ने यह चेतावनी दी है कि बाढ़ की एक और दूसरी लहर आ सकती है. नेपाल-चीन सीमा के ऊपरी हिस्सों में अभी भी मलबे से रास्ते बंद हैं, जिससे फिर से बाढ़ का खतरा बना हुआ है.
नेपाल की इस बाढ़ को केवल एक स्थानीय घटना मानकर इग्नोर नहीं किया जा सकता. इसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है, इसलिए यह संकट सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है. आने वाले समय में इस तरह के हादसे तिब्बत, भारत और हिमालय के दूसरे क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकते हैं. यह पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चेतावनी है.