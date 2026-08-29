/एक घर बचा, बाकी सब तबाह! नेपाल की फ्लैश फ्लड से सीखें कैसे होना चाहिए बाढ़रोधी मकान का डिजाइन

नेपाल में बुधवार, 26 अगस्त को आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड ने तबाही का ऐसा मंजर दिखाया, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. पानी के तूफानी रफ्तार, गाद और बड़े-बड़े पत्थरों के सैलाब ने पलक झपकते ही नदी के आस-पास बसे शहरों और बस्तियों का मानों नामोनिशान ही मिटा दिया. लेकिन इस खौफनाक तबाही के बीच से सामने आई एक तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है. जहां चारों ओर सिर्फ मलबा और बर्बादी दिख रही है, वहीं एक ऐसा भी घर है, जो सीना ताने खड़ा रह गया.
पहली नजर में यह किसी चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का वो अचूक विज्ञान जो कुदरत के भीषण प्रहार को भी नाकाम कर देता है. आखिर क्यों साधारण घर पानी के एक थपेड़े में ताश के पत्तों की तरह ढह गए और कैसे एक सही इंजीनियरिंग डिजाइन घर को फ्लैश फ्लड में भी बचा लिया? शेखर दत्त नाम के एक यूजर ने भी इसको लेकर वीडियो शेयर किया है. तो आइए समझते हैं नेपाल की इस आपदा से मिलने वाले उस सबसे बड़े सबक को, जो भविष्य में किसी भी घर को बाढ़रोधी और सुरक्षित बनाने का मास्टर प्लान बन सकते हैं.
पहाड़ी या बाढ-संवेदनशील क्षेत्रों में अक्सर घर सिर्फ ईंट-गारे की दीवारों पर बना दिए जाते हैं. जब बाढ़ का पानी या पत्थरों का मलबा दीवारों से टकराता है, तो दीवारें प्रेशर नहीं झेल पातीं और पूरा मकान गिर जाता है. लेकिन इस मकान के न गिरने के पीछे का कारण पिलर वाला ढांचा यानी RCC फ्रेम हो सकता है, जो मुख्य रूप से तीन चीजों के तालमेल पर बनता है-
Plinth- प्लिंथ बी
यह जमीन के स्तर यानी फाउंडेशन पर बनने वाली कंक्रीट की एक मजबूत पट्टी होती है. इसका मुख्य काम नींव यानी बेस को एक साथ बांधकर रखना होता है. भले ही बाढ़ का पानी आसपास की मिट्टी को काट दे, लेकिन घर की नींव को बिखरने नहीं देती, इससे घर मजबूती से खड़ा रहता है.
कॉलम
कॉलम जिसे आम बोल चाल की भाषा में पिलर भी कहते हैं. घर में कॉलम की बड़ी भूमिका होती है. घर का सारा भार ईंट की दीवारों पर न होकर इन कंक्रीट और लोहे के छड़ों से बने पिलर्स पर होता है. बाढ़ या सैलाब के दौरान जब पानी का बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, तो कॉलम उस लैटरल यानी क्षैतिज दबाव को झेल जाते हैं.
बीम
कॉलम और छत को आपस में कसकर जोड़ने का काम बीम करते हैं. इससे पूरा घर एक सिंगल केज यानी पिंजरे की तरह काम करता है.
Always remember 3 things while making a home
(more so in areas prone to debris foods):
1. Plinth
2. Column
3. Beam
And then let God be with you if such a situation happens
Your home will survive
I try to explain how https://t.co/WpOgDqjPf3 pic.twitter.com/ZOFUczpJ01
—Shekhar Dutt (@DuttShekhar) August 28, 2026
जब फ्लैश फ्लड आता है, तो उसमें सिर्फ पानी नहीं होता है, बल्कि बड़े-बड़े चट्टानें और पेड़ बहकर आते हैं. जब भारी चट्टानें घर से टकराती हैं, तो नार्मल पिलर कटकर टूट जाते हैं. इस मकान के बचे रहने की वजह यह रही होगी कि इसके ग्राउंड लेवल कॉलम इतने मजबूत होंगे कि वे पत्थरों के सीधे प्रभाव और कटाव को झेल गए.
बहते पानी का प्रेशर दो तरह से काम करता है, एक तो पानी की स्पीड और दूसरा पानी के साथ बहकर आने वाली गाद का भार. जब घर का ढांचा प्लिंथ या कॉलम पर टिका होता है, तो उसकी दीवारें पानी को रास्ता दे देती हैं, जिससे पानी बिना मेन स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए आसपास से निकल जाता है.
ईंटों से ज्यादा कॉलम पर भरोसा करें
दीवारें सिर्फ कमरे अलग करने के लिए होती हैं, पूरे घर का वजन और बाहरी प्रेशर झेलने का काम आरसीसी कॉलम और बीम का होना चाहिए.
प्लिंथ लेवल ऊंचा और मजबूत रखें
जमीन के लेवल से प्लिंथ बीम की ऊंचाई और गहराई सही होनी चाहिए जिससे मिट्टी कटने पर भी पिलर हवा में न लटकें.
कंक्रीट और स्टील का सही अनुपात
भूकंप और बाढ़ जैसे क्षेत्रों में कॉलम और बीम के जोड़ों पर लोहे के छड़ों को खास तरीके से बांधा जाना चाहिए, जिससे झटके या प्रभाव से कंक्रीट छिटक कर अलग न हो.
फ्लो पाथ का ध्यान
अगर आपका घर नदी या ढलान के पास है, तो ग्राउंड फ्लोर को ओपन पिलर डिजाइन में बनाना सबसे सेफ माना जाता है, जिससे पानी बिना ढांचे को तोड़े नीचे से बह जाए.