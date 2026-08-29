Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /विज्ञान
  • /एक घर बचा, बाकी सब तबाह! नेपाल की फ्लैश फ्लड से सीखें कैसे होना चाहिए बाढ़रोधी मकान का डिजाइन

एक घर बचा, बाकी सब तबाह! नेपाल की फ्लैश फ्लड से सीखें कैसे होना चाहिए बाढ़रोधी मकान का डिजाइन

नेपाल के भयानक सैलाब में चारों तरफ तबाही के बीच एक घर का खड़ा रहना महज इत्तेफाक नहीं है. जानिए कैसे RCC फ्रेम और मजबूत इंजीनियरिंग का सही तालमेल मकान को बाढ़रोधी और इन खतरों से बचाता है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 29, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 02:04 PM IST
एक घर बचा, बाकी सब तबाह! नेपाल की फ्लैश फ्लड से सीखें कैसे होना चाहिए बाढ़रोधी मकान का डिजाइन
Image Credit: नेपाल के इकलौते बचे मकान से सीख लें ये 3 ‘गोल्डन रूल्स’

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पहले जवाबदेही तय हो... टकराव के बीच श्रीनगर के सांसद का फारूक अब्दुल्ला को पत्र
2
3
4
5