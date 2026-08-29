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पहाड़ों में 'डेथ ट्रैप'! ग्लेशियर और लैंडस्लाइड से बंद हो रहा नदियों का रास्ता, कितनी खतरनाक हैं ये अस्थाई झीलें

नेपाल में 26 अगस्त की भयानक तबाही के बाद अब पहाड़ों में बना 'डेथ ट्रैप' नई आफत बन गया है. ग्लेशियर और मलबे से रुकी नदियों के कारण बनी अस्थाई झीलें कभी भी फट सकती हैं, जिससे निचले इलाकों पर दोबारा महा-जलप्रलय का खतरा मंडरा रहा है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 29, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 08:04 AM IST
पहाड़ों में 'डेथ ट्रैप'! ग्लेशियर और लैंडस्लाइड से बंद हो रहा नदियों का रास्ता, कितनी खतरनाक हैं ये अस्थाई झीलें
Image Credit: आफत वाली झीलें!

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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