पहाड़ों में 'डेथ ट्रैप'! ग्लेशियर और लैंडस्लाइड से बंद हो रहा नदियों का रास्ता, कितनी खतरनाक हैं ये अस्थाई झीलें

नेपाल में भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बाद स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है. बुधवार, 26 अगस्त को नेपाल में ऐसी तबाही उतरी, जिसने कई शहरों को तबाह कर दिया. अभी भी नेपाल पर संकट के बादल नजर आ रहे हैं. खतरा टला नहीं है. बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के ऊपरी हिस्से में बनी दो झीलों खतरनाक रूप लेती जा रही है. जो एक बार फिर से नेपाल में तबाही मचा सकती हैं. इनमें से एक झील शुक्रवार को ओवरफ्लो होने लगी, वहीं दूसरी झील में पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है. साथ ही पानी के बाहर निकलने का कोई स्पष्ट रास्ता अभी दिखाई नहीं दे रहा है.
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, सैटेलाइट तस्वीरों में दोनों झीलें उस स्थान के पास दिखाई दीं हैं, जहां बुधवार को ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटने के बाद चट्टान, बर्फ, मिट्टी और मलबा नदी में जा गिरा और फिर नेपाल में तबाही मची. नदी में अचानक इतना सारा मलबा गिरने से आई बाढ़ की लहरों ने शहरों को तबाह कर दिया.
वहीं खतरे को देखते हुए चीनी दूतावास ने चेतावनी दी है कि नई झील में पानी बहुत ही तेजी से ओवरफ्लो हो रहा है और यह कभी भी टूट सकती है. इससे एक बार फिर भयंकर पानी नीचे शहरों की ओर आ सकता है. चीन के जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक, इस झील में लगभग 25 लाख क्यूबिक मीटर यानी करीब 2.5 अरब लीटर पानी भर गया है और अगले तीन दिनों में 30 लाख क्यूबिक मीटर और पानी आने का अनुमान है.
पहाड़ों में बनने वाली ये बैरियर लेक्स यानी अस्थाई झीलें डेथ ट्रैप साबित हो रही हैं. जब ग्लेशियर टूटने या लैंडस्लाइड के कारण लाखों टन बर्फ और भारी पत्थर किसी संकरी नदी का रास्ता रोक देते हैं, तो पानी रुकने से यह कुदरती बांध जैसा बन जाता है. दिखने में भले ही ये झीलें शांत लगती हैं, लेकिन ढीले मलबे से बने होने के कारण ये पानी का प्रेशर सह नहीं पाती और फिर जब पानी का स्तर बढ़ता है, तो यह कच्चा बांध बिना किसी चेतावनी के अचानक फट जाता है.
वैज्ञानिक भाषा में इसे लैंडस्लाइड डैम आउटबर्स्ट भी कहते हैं. इसके टूटते ही लाखों लीटर पानी, वजनी पत्थरों और कीचड़ के साथ 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार से नीचे भागता है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को संभलने का कोई मौका नहीं मिलता है.
बिना चेतावनी के भयंकर तबाही
इन झीलों के टूटने पर लाखों क्यूसेक पानी, भारी पत्थर और कीचड़ के साथ 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से नीचे की ओर भागता है. इससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिलता.
5.2 तीव्रता के भूकंप जितना झटका
नेपाल में 26 अगस्त को लांगटांग क्षेत्र में जब ग्लेशियर ढहा और मलबा नदी में गिरा, तो उससे 5.2 तीव्रता के भूकंप के बराबर ऊर्जा पैदा हुई. मलबे और पानी का यह बहाव 100 किलोमीटर दूर तक तबाही मचाता चला गया. इसके 3 घंटे बाद फिर से दूसरा लैंडस्लाइड दर्ज किया गया.
हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स और रास्तों का विनाश
इस तरह के अचानक आने वाले मलबे वाले बहाव से नेपाल-चीन को जोड़ने वाला रसुवागढी बॉर्डर पोस्ट, लाइफलाइन हाईवे, पुल और कई हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स पूरी तरह तबाह हो चुके हैं.
ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या ग्लेशियर ढहने और लैंडस्लाइड दोनों एक ही बात है? इसका जवाब है नहीं. ग्लेशियर के ढहने में बर्फ का एक विशाल हिस्सा अचानक टूटकर गिरता है, जो अपने साथ भारी बर्फ, पत्थर और मलबे को बेहद तेज रफ्तार से नीचे घाटी में ले आता है. वहीं लैंडस्लाइड में मुख्य रूप से पहाड़ की ढलान से चट्टानें, मिट्टी और भारी मलबा नीचे खिसकता है.
हिमालय में यह दोनों घटनाएं एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं. जब ग्लेशियर टूटता है, तो वह चट्टानों को गिराता है. यह मलबा नदी में गिरकर उसका रास्ता रोक देता है, जिससे पानी जमा होने लगता है और एक खतरनाक बैरियर लेक बन जाती है.
बढ़ते तापमान और ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण से हिमालयी ग्लेशियर तेजी से पिघलकर पीछे खिसक रहे हैं. इस पिघले हुए पानी से ग्लेशियर के आसपास नई झीलें बन जाती हैं. लेकिन, हर ग्लेशियर के टूटने का कारण सिर्फ क्लाइमेट चेंज नहीं होता है. इसमें तापमान, भारी बारिश, बर्फ की कमजोरी, चट्टानों का दरकना और लैंडस्लाइड जैसे कई कारण एक साथ काम करते हैं.