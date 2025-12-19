130 साल बाद घर लौटा 'दुनिया का सबसे पुराना इंसान', नीदरलैंड ने अटैची में छिपा रखा था जावा मैन का कंकाल

Science News in Hindi: नीदरलैंड ने बुधवार को जावा मैन से जुड़े मानव अवशेष इंडोनेशिया को सौंप दिए. ये अवशेष उस समय के हैं, जब इंडोनेशिया को डच ईस्ट इंडीज कहा जाता था. उस समय वहां नीदरलैंड का औपनिवेशिक शासन था. यह वापसी करीब 40 हजार जीवाश्मों की प्रक्रिया की पहली कड़ी है. इन्हें डच वैज्ञानिक Eugene Dubois ने औपनिवेशिक दौर में वहां से हटा लिया था.

जावा मैन क्या है और क्यों है खास?

जो भी लौटाए गए है, उनमें अवशेषों में एक खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा, एक दाढ़ और जांघ की हड्डी है. ये दुनिया में पहली बार पहचाने गए Homo erectus के नमूने हैं. लंबे समय तक इन्हें इंसानों और अन्य वानरों के बीच की मिसिंग लिंक प्रजाति के रूप में देखा गया. हालांकि आज वैज्ञानिक मानते हैं कि जावा मैन नाम से पहचाने जाने वाले ये अवशेष वास्तव में एक से ज्यादा व्यक्तियों के हो सकते हैं. इसके साथ एक ऐसा शंख भी लौटाया गया है, जिस पर शुरुआती Homo erectus द्वारा खरोंच के निशान पाए गए थे.

130 साल बाद किया गया वापस

इन अवशेषों को करीब 130 साल बाद National Museum of Indonesia में आयोजित एक समारोह में आफिशियली सौंपा गया. इंडोनेशिया की राजधानी जकारता में हुए इस कार्यक्रम में नीदरलैंड के राजदूत Marc Gerritsen ने इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री फदली जोन को ये अवशेष सौंपे. अब इन्हें इंडोनेशिया के राष्ट्रीय संग्रहालय में रख दिया है.

नीदरलैंड के जिस संग्रहालय में ये अवशेष रखे गए थे. उसके महानिदेशक मार्सेल ब्यूकबूम ने बताया कि इन हड्डियों को एक स्पेशल टेंपेरेचर कंट्रोल सूटकेस में लाया गया. इसमें जीपीएस ट्रैकिंग और राजनयिक सील लगी थी. उन्होंने कहा कि इस यात्रा का ऐतिहासिक महत्व वह खुद भी महसूस कर रहे थे.

क्या है इसका महत्व

जावा मैन का मामला दुनियाभर के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालयों के लिए खास माना जाता है, क्योंकि यह उन शुरुआती मामलों में से एक है, जिसमें एतिहासिक जीवाश्मों की वापसी की बात हुई है. आमतौर पर ऐसे दावे मानव सभ्यता से जुड़े सांस्कृतिक अवशेषों पर होते हैं. यहां मामला ऐसे जीवाश्मों का है जिन्हें किसी विशेष संस्कृति या परंपरा से सीधे नहीं जोड़ा जा सकता है. इस वापसी को लेकर बहस सिर्फ वस्तुओं की नहीं है, बल्कि intellectual property और scientific sovereignty की भी रही है. ये अवशेष एक colonial power में रहने वाले लोगों के द्वारा हटाए गए थे. ये जीवाश्म नीदरलैंड और इंडोनेशिया दोनों के इतिहास का हिस्सा हैं.

