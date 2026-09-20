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जिसे समझते रहे आम बिल्ली, वह निकली 'मायावी', DNA ने खोला 14 लाख साल पुराना राज! नतीजे जान वैज्ञानिक भी दंग

Latest Study on Cats: बिल्ली का संसार भी विचित्र है. वैज्ञानिकों ने बिल्ली की एक ऐसी प्रजाति खोज निकाली है, जो 14 लाख साल पहले आम बिल्लियों से अलग गई थी. तब से उस प्रजाति के बारे में मनुष्यों को कुछ पता भी नहीं था.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 20, 2026, 05:01 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 05:01 AM IST
जिसे समझते रहे आम बिल्ली, वह निकली 'मायावी', DNA ने खोला 14 लाख साल पुराना राज! नतीजे जान वैज्ञानिक भी दंग
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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