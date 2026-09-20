जिसे समझते रहे आम बिल्ली, वह निकली 'मायावी', DNA ने खोला 14 लाख साल पुराना राज! नतीजे जान वैज्ञानिक भी दंग

Tilcayo Cat Research News: आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारी बिल्लियां देखी होंगी लेकिन क्या आप ऐसी बिल्ली के बारे में जानते हैं, जो 14 लाख साल से दुनिया की नजरों से छिपी हुई थी. वह बिल्ली देखने में किसी आम छोटी बिल्ली जैसी ही है. उसका वजन भी घरेलू बिल्ली से कम है. लेकिन उसके DNA की जांच की जाए तो यह कोई सामान्य बिल्ली नहीं, बल्कि एक ऐसी अलग प्रजाति है जो करीब 14 लाख साल से अपनी अलग पहचान बनाए हुए है.
द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, वैज्ञानिकों को दक्षिण अमेरिका के घने और बादलों से ढके जंगलों में ऐसी ही एक हैरान करने वाली बिल्ली मिली है. इस बिल्ली का नाम Leopardus tilcayo रखा गया है. स्थानीय लोग इसे ‘टिलकायो’ कहते हैं. खास बात यह है कि यह एक नई जीवित जंगली बिल्ली की प्रजाति है, जिसका पता दुनिया को एक सदी बाद चला है.
वैज्ञानिकों के मुताबिक, टिलकायो बिल्ली दक्षिण अमेरिका के युंगास क्लाउड फॉरेस्ट में पाई जाती है. यह एंडीज पर्वतों की पूर्वी ढलानों पर फैला बेहद नम और घना इलाका है, जहां जंगल अक्सर बादलों से ढके रहते हैं. ऐसे वातावरण में रहने वाले कई छोटे जीव इंसानी नजरों से लगभग छिपे रहते हैं.
बिल्ली की इस नई प्रजाति की लंबाई करीब 46 सेंटीमीटर और वजन लगभग 1.4 किलोग्राम है. यानी यह एक सामान्य घरेलू बिल्ली से भी छोटी और हल्की है. इसके शरीर पर हल्के भूरे रंग के फर और अनियमित आकार के गहरे रोसेट जैसे धब्बे दिखाई देते हैं.
इस बिल्ली की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है. करीब एक दशक पहले एक स्थानीय परिवार को जंगल के पास एक छोटा धब्बेदार बिल्ली जैसा जानवर मिला था. परिवार उसे घर ले आया और कुछ समय तक उसे घरेलू बिल्ली की तरह रखा. बाद में उसे एक वन्यजीव अभयारण्य में पहुंचाया गया. वहां जीव विज्ञानी पाओला नोगालेस-अस्करुंज ने जब इसे देखा तो उन्हें इसकी बनावट और आकार में कुछ असामान्य लगा.
उनके सामने दिक्कत यह थी कि टाइगर कैट समूह की बिल्लियां देखने में एक-दूसरे से बेहद मिलती-जुलती हैं. वैज्ञानिक इन्हें ‘क्रिप्टिक स्पीशीज’ कहते हैं. यानी ऐसी प्रजातियां जिनमें केवल बाहरी रूप देखकर अंतर करना बेहद मुश्किल होता है. इसलिए रिसर्चर ने दक्षिण अमेरिका के अलग-अलग इलाकों से 38 बिल्लियों के आनुवंशिक नमूनों का विश्लेषण किया. इनमें संग्रहालयों में रखे पुराने नमूने भी शामिल थे.
जब जीनोमिक विश्लेषण के नतीजे सामने आए तो वैज्ञानिक चौंक गए. रिजल्ट से पता चला कि जिसे लंबे समय तक एक ही टाइगर कैट समूह का हिस्सा माना जाता रहा था, उसके भीतर वास्तव में पांच अलग-अलग आनुवंशिक प्रजातियां मौजूद थीं. इनमें टिलकायो भी शामिल थी.
DNA से यह भी पता चला कि टिलकायो की evolutionary lineage दूसरी टाइगर कैट प्रजातियों से करीब 14 लाख साल पहले अलग हो गई थी. यानी इंसान के लिखित इतिहास से बहुत पहले यह छोटी बिल्ली अपनी अलग विकास यात्रा पर निकल चुकी थी.
हैरानी की बात यह है कि वैज्ञानिकों ने बिल्ली की नई प्रजाति तो पहचान ली, लेकिन इसके जीवन के बारे में अभी बहुत कम जानकारी है. यह जंगल में कितनी संख्या में मौजूद है, इसका पूरा इलाका कितना बड़ा है. यह कैसे प्रजनन करती है और इसके प्रमुख शिकारी कौन हैं, इनमें से कई सवाल अभी खुले हुए हैं.
हालांकि, जंगल में लगे कैमरा ट्रैप से मिले संकेतों से पता चलता है कि यह संभवतः रात में ज्यादा सक्रिय होती है. इसके मल के नमूनों में छोटे कृंतकों के अवशेष भी मिले हैं. जिससे संकेत मिलता है कि चूहे जैसे छोटे जीव इसके भोजन का हिस्सा हो सकते हैं.
लेकिन इस खोज से एक गंभीर भी सामने आई है. जिस युंगास जंगल में यह बिल्ली रहती है, वहां वनों की कटाई, आग, खेती और खनन जैसे दूसरे काम लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में इस दुर्लभ प्रजाति की बिल्ली के लिए खतरा भी लगातार बढ़ रहा है. इस दिक्कत को देखते हुए वैज्ञानिकों ने इस नई प्रजाति की जानकारी IUCN को दी है. जिससे टिलकायो समेत अलग-अलग टाइगर कैट प्रजातियों के संरक्षण के लिए कदम उठाए जा सकें.