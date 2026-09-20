जिसे समझते रहे आम बिल्ली, वह निकली 'मायावी', DNA ने खोला 14 लाख साल पुराना राज! नतीजे जान वैज्ञानिक भी दंग

Tilcayo Cat Research News: आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारी बिल्लियां देखी होंगी लेकिन क्या आप ऐसी बिल्ली के बारे में जानते हैं, जो 14 लाख साल से दुनिया की नजरों से छिपी हुई थी. वह बिल्ली देखने में किसी आम छोटी बिल्ली जैसी ही है. उसका वजन भी घरेलू बिल्ली से कम है. लेकिन उसके DNA की जांच की जाए तो यह कोई सामान्य बिल्ली नहीं, बल्कि एक ऐसी अलग प्रजाति है जो करीब 14 लाख साल से अपनी अलग पहचान बनाए हुए है.