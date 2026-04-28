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Hindi Newsविज्ञानरेंगते नहीं, पैरों पर चलते थे सांप...खुल गया 100 मिलियन साल पुराना राज, वैज्ञानिकों को भी नहीं हुआ यकीन

रेंगते नहीं, पैरों पर चलते थे सांप...खुल गया 100 मिलियन साल पुराना राज, वैज्ञानिकों को भी नहीं हुआ यकीन

Snake with Legs Name: आपने सांप को दौड़ते हुए तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने सोचा है कि सांप के पैर होते हैं या नहीं. इस सवाल का जवाब वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया है. अर्जेंटीना और अल्बर्टा विश्वविद्यालय (University of Alberta) के पुराजीविज्ञानी (Paleontologists) ने अपने अध्ययन में पाया कि 10 करोड़ साल पहले सांपों के भी पैर हुआ करते थे.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 28, 2026, 11:17 PM IST
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Pair Wala Saamp Kaisa Hota Hai: सांपों की दुनिया रहस्यों से भरी है. इसी दुनिया का एक राज सामने आया जिसने सबको नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया. आपके मन में भी कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या सांप के पैर होते हैं या नहीं होते. इसी रहस्य से वैज्ञानिकों ने पर्दा उठा दिया है और एक ऐसा सच सामने रख दिया जिसे जान लोगों की नींद उड़ गई. अर्जेंटीना और अल्बर्टा विश्वविद्यालय (University of Alberta) के पुराजीविज्ञानी (Paleontologists) ने एक खोज की है. वैज्ञानिकों को 10 करोड़ वर्ष पुराने सांप का जीवाश्म मिला. इस जीवाश्म पर अध्ययन कर वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि सांपों के भी पैर हुआ करते थे.

साइंस डेली की एक रिपोर्ट के अनुसार, अर्जेंटीना और अल्बर्टा विश्वविद्यालय की रिसर्च से ये बात साफ हो गई कि सांपों के भी पैर हुआ करते थे. करोड़ों साल पहले दुनिया में पैर वाले सांप भी होते थे. जब ये बात सामने आई कि सांपों के पैर हुआ करते थे तो वैज्ञानिक भी हैरान रह गए. इस रिसर्च को वैज्ञानिकों की बड़ी कामयाबी के रूम में देखा जा रहा है. इससे सांपों के क्रमिक विकास(Evolution) की गुत्थी सुलझाने में और मदद मिलेगी. रिसर्च में जो बात निकलकर आई वो ये है कि जिस करोड़ों साल पुराने सांप के जीवाश्म पर अध्ययन किया गया उसके पिछले हिस्से में छोटे पैर थे. ये खोज इस दावे को भी बल देती है कि सांपों के पूर्वज असल में छिपकलियों की तरह दिखते थे जिनके पिछले हिस्से में छोटे पैर हुआ करते थे. 

यह भी पढ़ें: सांप का सिर काट ककड़ी की तरह चबा गया केकड़ा! वायरल हुआ जंगल का डरावना मंजर

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क्या है पैरों वाले सांप का नाम?

वैज्ञानिकों ने इस सांप को 'नज्जाश' (Najash rionegrina) नाम दिया है. इस सांप के जीवाश्म में पैर साफ तौर पर दिखाई दिए. इतना ही नहीं सांप के जबड़े और सिर की बनावट भी आज के सांप और छिपकलियों के बीच की लिंक की तरह हैं. 

यह भी पढ़ें: जूतों में क्यों घुसकर बैठ जाते हैं सांप? गर्मी में जूते पहनने से पहले जान लें ये जरूरी बात, वरना पछताएंगे

 

कब था ये सांप?

दरअसल, जिस सांप के जीवाश्म पर वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया वो सांप उस समय का है जब सांप अपने पैरों को खो रहे थे और रेंगने वाले सांपों के रूम में डेवलप हो रहे थे. इसके अलावा एक थ्यौरी खूब चर्चा में रहती है कि सांपों का विकास समुद्र से हुआ या जमीन से. इस खोज ने जमीन से सांपों के विकास वाली कहानी को और मजबूती दी है.

यह भी पढ़ें: 10 करोड़ साल पुराना और 19 मीटर लंबा... जब वैज्ञानिकों के सामने आया विशाल ऑक्टोपस का कंकाल; कभी समुद्र पर था राज

 

वैज्ञानिकों ने यूज की ये तकनीक

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो करोड़ों साल पुराने सांप के जीवाश्म बहुत कमजोर थे, इसलिए वैज्ञानिकों ने CT स्कैनिंग और लाइट माइक्रोस्कोप (microscope) का इस्तेमाल किया. इससे जीवाश्म की हड्डियों को समझने में वैज्ञानिकों ने कामयाबी हासिल कर ली. इस खोज ने विज्ञान की दुनिया में नया कीर्तिमान हासिल कर लिया.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर मीडिया रिपोर्ट और सामान्य जानकारी के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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