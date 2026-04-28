रेंगते नहीं, पैरों पर चलते थे सांप...खुल गया 100 मिलियन साल पुराना राज, वैज्ञानिकों को भी नहीं हुआ यकीन

Pair Wala Saamp Kaisa Hota Hai: सांपों की दुनिया रहस्यों से भरी है. इसी दुनिया का एक राज सामने आया जिसने सबको नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया. आपके मन में भी कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या सांप के पैर होते हैं या नहीं होते. इसी रहस्य से वैज्ञानिकों ने पर्दा उठा दिया है और एक ऐसा सच सामने रख दिया जिसे जान लोगों की नींद उड़ गई. अर्जेंटीना और अल्बर्टा विश्वविद्यालय (University of Alberta) के पुराजीविज्ञानी (Paleontologists) ने एक खोज की है. वैज्ञानिकों को 10 करोड़ वर्ष पुराने सांप का जीवाश्म मिला. इस जीवाश्म पर अध्ययन कर वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि सांपों के भी पैर हुआ करते थे.

साइंस डेली की एक रिपोर्ट के अनुसार, अर्जेंटीना और अल्बर्टा विश्वविद्यालय की रिसर्च से ये बात साफ हो गई कि सांपों के भी पैर हुआ करते थे. करोड़ों साल पहले दुनिया में पैर वाले सांप भी होते थे. जब ये बात सामने आई कि सांपों के पैर हुआ करते थे तो वैज्ञानिक भी हैरान रह गए. इस रिसर्च को वैज्ञानिकों की बड़ी कामयाबी के रूम में देखा जा रहा है. इससे सांपों के क्रमिक विकास(Evolution) की गुत्थी सुलझाने में और मदद मिलेगी. रिसर्च में जो बात निकलकर आई वो ये है कि जिस करोड़ों साल पुराने सांप के जीवाश्म पर अध्ययन किया गया उसके पिछले हिस्से में छोटे पैर थे. ये खोज इस दावे को भी बल देती है कि सांपों के पूर्वज असल में छिपकलियों की तरह दिखते थे जिनके पिछले हिस्से में छोटे पैर हुआ करते थे.

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क्या है पैरों वाले सांप का नाम?

वैज्ञानिकों ने इस सांप को 'नज्जाश' (Najash rionegrina) नाम दिया है. इस सांप के जीवाश्म में पैर साफ तौर पर दिखाई दिए. इतना ही नहीं सांप के जबड़े और सिर की बनावट भी आज के सांप और छिपकलियों के बीच की लिंक की तरह हैं.

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कब था ये सांप?

दरअसल, जिस सांप के जीवाश्म पर वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया वो सांप उस समय का है जब सांप अपने पैरों को खो रहे थे और रेंगने वाले सांपों के रूम में डेवलप हो रहे थे. इसके अलावा एक थ्यौरी खूब चर्चा में रहती है कि सांपों का विकास समुद्र से हुआ या जमीन से. इस खोज ने जमीन से सांपों के विकास वाली कहानी को और मजबूती दी है.

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वैज्ञानिकों ने यूज की ये तकनीक

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो करोड़ों साल पुराने सांप के जीवाश्म बहुत कमजोर थे, इसलिए वैज्ञानिकों ने CT स्कैनिंग और लाइट माइक्रोस्कोप (microscope) का इस्तेमाल किया. इससे जीवाश्म की हड्डियों को समझने में वैज्ञानिकों ने कामयाबी हासिल कर ली. इस खोज ने विज्ञान की दुनिया में नया कीर्तिमान हासिल कर लिया.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर मीडिया रिपोर्ट और सामान्य जानकारी के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.