घने जंगलों के 'आर-पार' देख रहा है यह सैटेलाइट, पहली तस्वीरों ने वैज्ञानिकों के उड़ाए होश

Science Latest News: यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने एक ऐसा सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा है जो पर्यावरण की निगरानी के तरीके को पूरी तरह बदल देगा. इसे बायोमास उपग्रह (Biomass Satellite) नाम दिया गया है. हाल ही में इसने अपनी पहली रंगीन तस्वीरें भेजी हैं जो वैज्ञानिकों के लिए किसी बेशकीमती तोहफे से कम नहीं हैं. ये तस्वीरें दिखाती हैं कि हमारी धरती पर जंगलों और गीली जमीनों में कितना कार्बन जमा है. आसान शब्दों में कहें तो यह सैटेलाइट अंतरिक्ष से धरती की कार्बन तिजोरी पर नजर रख रहा है.

क्या है इन तस्वीरों का मतलब?

इस सैटेलाइट ने दक्षिण अमेरिका के बोलीविया में बहने वाली बेनी नदी की अद्भुत तस्वीरें ली हैं. इन तस्वीरों में फॉल्स कलर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे वैज्ञानिक अलग-अलग चीजों को साफ पहचान सकें. इन फोटो में घने वर्षावन हरे रंग में दलदली जमीन लाल रंग में और घास के मैदान बैंगनी रंग में दिखाई देते हैं जबकि पानी को काले रंग में दिखाया गया है.

क्यों जरूरी है कार्बन का हिसाब रखना?

हमारी जलवायु को संतुलित रखने में जंगल और आर्द्रभूमि सबसे बड़ी भुमिका निभाते हैं. ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर उसे अपने अंदर जमा कर लेते हैं. बायोमास सैटेलाइट हमें यह बताएगा कि जंगलों की कटाई और इंसानी गतिविधियों की वजह से धरती की कार्बन सोखने की क्षमता कितनी कम हुई है. जब हम यह जान पाएंगे कि कार्बन कहां और कितना है तभी हम जलवायु परिवर्तन से लड़ने की योजना बना पाएंगे.

घने जंगलों के पार देख सकने वाला रडार

साधारण सैटेलाइट सिर्फ पेड़ों की ऊपरी सतह देख पाते हैं लेकिन बायोमास सैटेलाइट की किरणें घने जंगलों को चीरकर अंदर तक देख सकती हैं. यह पेड़ों की बनावट उनकी मोटाई और जंगलों के घनत्व (Density) का सटीक डेटा केल्कट करता है. ESA के वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पहली तस्वीरें तो सिर्फ एक ट्रेलर हैं और आने वाले समय में यह सैटेलाइट डेटा का ऐसा खजाना खोलेगा जो पहले कभी नहीं देखा गया.

जंगलों की कटाई पर पैनी नजर

बोलीविया जैसे देशों में पिछले कुछ सालों में जंगलों की बहुत ज्यादा कटाई हुई है. पुराने सैटेलाइट अक्सर कटे हुए जंगलों और घास के मैदानों के बीच फर्क नहीं कर पाते थे. लेकिन नया बायोमास सैटेलाइट इतना सटीक है कि यह जंगलों की कटाई के असर को साफ-साफ दिखा सकता है.

जंगल ही नहीं बर्फ पर भी है निगरानी

यह मिशन सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं है. आने वाले सालों में यह सैटेलाइट हर 6 महीने में पूरी दुनिया के जंगलों का सर्वे करेगा. इसके साथ ही यह पृथ्वी के विशाल बर्फ के पहाड़ों और ग्लेशियरों की भी स्टडी करेगा. इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि बर्फ पिघलने का कार्बन चक्र पर क्या असर पड़ रहा है और समुद्र का जलस्तर कितनी तेजी से बढ़ सकता है.