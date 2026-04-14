समुद्र का वो 'डेंजर जोन', जिसे देख वैज्ञानिकों के फूले हाथ-पैर; नक्शे में नहीं है नामोनिशान

Science News: अंटार्कटिका धरती का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है. यहां कोई स्थायी निवासी नहीं है. हालांकि, यहां पर कई देशों के साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन जरूर हैं. बता दें कि अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ है. इसलिए इसे बर्फीला रेगिस्तान भी बोला जाता है. यहां 6 महीने रात और 6 महीने दिन होती है. हाल ही में एक ऑपरेशन क्रू ने अंटार्किटा में एक अज्ञात द्वीप की खोज की है, जिसे आजतक कोई नहीं देख पाया था.

अंटार्कटिका में मिला बेनाम द्वीप

बताया जा रहा है कि यह द्वीप 130 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है. इसे किसी भी समुद्री चार्ट पर दर्ज नहीं किया गया है. जर्मनी स्थित 'अल्फ्रेड वेगेनर इंस्टीट्यूट' (AWI) के मुताबिक, रिसर्चर्स इस साल फरवरी 2026 की शुरुआत से ही 'पोलरस्टर्न' नाम के एक आइसब्रेकर यानी बर्फ तोड़ने वाले जहाज में बैठकर अंटार्कटिका की यात्रा कर रहे थे. बिगड़ते मौसम के चलते उन्हें अपना रिसर्च वर्क रोकना पड़ा. इसी बीच उन्होंने इस द्वीप की खोज की.

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नए आइलैंड की खोज

AWI के साइंटिस्ट ड्रॉयटर के मुताबिक उन्हें अचानक एक आइसबर्ग दिखा, जो कुछ गंदा सा लग रहा था.इस खोज को लेकर लंदन में जर्मन एंबेसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर लिखा,' जर्मनी के अल्फ्रेड वेगेनर इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने अंटार्कटिका में आइसब्रेकर पोलरस्टर्न पर एक ऑपरेशन के दौरान एक नए आइलैंड की खोज की.' दूतावास ने आगे लिखा.' टीम उस द्वीप को देखकर आश्चर्यचकित रह गई जिसे समुद्री मानचित्रों (Nautical Charts) पर केवल एक डेंजर जोन के रूप में चिह्नित किया गया था. अब इसका नाम रखना एक चुनौती है.

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आइलैंड का हुआ सर्वे

द्वीप की करीब से जांच करने पर पता चला की इसकी लंबाई 130 मीटर है. वहीं इसकी चौड़ाई 50 मीटर और ऊंचाई 16 मीटर है.

Researchers from Germany's Alfred Wegener Institute discovered a new island during an expedition on icebreaker Polarstern in Antarctica.

The team was surprised to spot the island that had only been marked as a danger zone on nautical charts.

The task now is to find a name for it. pic.twitter.com/p83y9c5Ag0 — German Embassy London (@GermanEmbassy) April 9, 2026

समुद्री चार्ट पर इस क्षेत्र को डेंजर जोन बताया गया था, जिसे आजतक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया था. फिलहाल इस बेनाम आइलैंड का कोई नाम नहीं रखा गया है. इसके लिए जल्द इस प्रक्रिया के पूरा होने की उम्मीद है. वहीं इसे जल्द ही अंतरराष्ट्रीय समुद्री चार्टों समेत कई अहम डेटा-सेट्स में भी शामिल किया जा सकता है. फिलहाल इस द्वीप का इको साउंडर और ड्रोन की मदद से सर्वे किया गया है.