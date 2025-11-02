Arctic Ice के नीचे वो क्या है जिससे डरे वैज्ञानिक! 'बेजान' इलाके में जिंदा मिला 'राक्षस' बोले- इसे नहीं होना था

Science NEWS in Hindi: एक ऐसा इलाका जिसे लंबे समय से बेजान माना जाता था वहां अब वैज्ञानिकों ने बर्फ के नीचे जीवन का एक नया तरीका खोजा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण(Nitrogen Fixation). दशकों से वैज्ञानिक मानते थे कि यह जरूरी प्रक्रिया सिर्फ गर्म, उष्णकटिबंधीय पानी में होती है. इस प्रक्रिया में छोटे जीव हवा की नाइट्रोजन को समुद्री जीवों के लिए खाने लायक रूप में बदल देते हैं. लेकिन वैज्ञानिकों को यह प्रक्रिया मध्य आर्कटिक महासागर की ठंडी गहराई में मिली है जो हैरान करने वाली है.

इस खोज से क्या पता चलता है?

कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट नाम की पत्रिका से पता चलता है कि समुद्री बर्फ के नीचे खासकर किनारे वाले बर्फ वाले क्षेत्र(Marginal Ice Zone)में नाइट्रोजन स्थिरीकरण तेजी से हो रहा है. यह वो जगह है जहां बर्फ पिघलने से पानी को रोशनी और पोषक तत्व मिलते हैं. ये नतीजे आर्कटिक में पोषक तत्वों के चक्र(Nutrient Cycles)के पुराने मॉडलों को पूरी तरह से बदल देते हैं.

यह भी पढ़ें: धड़ल्ले से शाकाहारी समझ कर खाते हैं ये सब्जी, दिमाग हिल जाएगा जब जानेंगे इसकी सच्चाई

Add Zee News as a Preferred Source

जीवन के लिए नाइट्रोजन की जरूरत

हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा मात्रा में है लेकिन ज्यादातर जीव इसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते. इस्तेमाल करने से पहले इसे अमोनियम या इसी तरह के दूसरे तत्वों में बदलना जरूरी होता है. आर्कटिक में अक्सर नाइट्रोजन की कमी होती है जिस वजह से शैवाल(Algae)जो कि समुद्री खाद्य जाल(Food Web)का आधार है की बढ़ोतरी रूक जाती है. अभी तक माना जाता था कि आर्किटक के ठंडे तापमान, कम धूप और बर्फ की मोटी परत की वजह से यह बदलाव करने वाले छोटे जीव ठीक से काम नहीं कर पाते हैं.

आर्कटिक में अनोखे बैक्टीरिया

गर्म महासागरों के मुकाबले जहां सायनोबैक्टीरिया नाम के जीव नाइ़ट्रोजन को बदलने का मुख्य काम करते हैं आर्कटिक में एक अलग तरह का जीव मिला है. इसे गैर-सायनोबैक्टीरियल डायजोट्रोफ्स(NCD)कहते हैं. ये बैक्टीरिया धूप पर निर्भर नहीं होते हैं. इसके बजाय ये घुले हुए कार्बनिक कार्बन(DOC)को खाते हैं जो शैवाल से मिलता है. रिसर्च में पता चला कि जब आर्कटिक के नमूनों में DOC मिलाया गया तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया बढ़ गई.

यह खोज क्यों जरूरी है?

यह खोज खास तौर पर जरूरी है क्योंकि आर्कटिक का पानी अब ज्यादा जैविक रूप से उत्पादक(Biologically More Productive)होता जा रहा है. नेचर पत्रिका की रिसर्च में पाया गया था कि 1998 से 2018 के बीच आर्कटिक में प्राथमिक उत्पादन(Primary Production)लगभग 60% तक बढ़ गया है. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समुद्री बर्फ कम हो रही है और पानी में धूप ज्यादा पहुंच रही है.

यह नया शोध क्या बताता है?

यह नया शोध बताता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण(Nitrogen Fixation)इस बढ़ोतरी को मजबूत करेगा. ये नतीजे पहले की गई खोजों को सही साबित करते हैं. 2019 में वैज्ञानिकों ने यूसीवाईएन-ए(UcYn-A)नाम के साइनोबैक्टीरिया द्वारा Nitrogen Fixation होते हुए देखा था जो पहले सिर्फ गर्म पानी में पाया जाता था.

इस खोज का क्या महत्व है?

पॉपुलर मैकेनिक्स पत्रिका में छपे एक लेख से इस बात को समर्थन मिलता है. वह लेख बताता है कि इस खोज का असर समुद्री जीवन और वातावरण के कार्बन चक्र दोनों पर पड़ सकता है. जैसे-जैसे समुद्री बर्फ कम होती जाएगी और धूप आर्कटिक में पानी में गहराई तक जाएगी और जैविक गतिविधियों के क्षेत्र बदलेंगे और बढ़ेंगे.

यह भी पढ़ें: 1831 में क्यों नीला पड़ गया था सूरज? 200 साल बाद पता चली उस 'ग्रहण' की असली कहानी

कहां किया गया था रिसर्च?

यह अध्ययन आरवी पोलारस्टर्न और आईबी ओडेन नाम के जहाजों पर किया गया था. यह पहली बार है जब वैज्ञानिकों ने आर्कटिक समुद्री बर्फ के नीचे नाइट्रोजन स्थिरीकरण को इतने बड़े स्तर प्रमाणित किया है. यह शोध उन छोटे जीवों के बारे में विस्तार से बताता है जो प्रक्रिया करते हैं. यह बताता है कि हमारे पास जो वर्तमान जलवायु मॉडल(Climate Models)हैं वो शायद आर्कटिक की भविष्य की जैविक क्षमता का सही अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं.