Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /विज्ञान
  • /75 साल बाद मिली बंदर की अनोखी प्रजाति! नारंगी होंठ और मास्क जैसा चेहरा देख वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

75 साल बाद मिली बंदर की अनोखी प्रजाति! नारंगी होंठ और मास्क जैसा चेहरा देख वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

कांगो के घने वर्षावनों में बंदरों की एक अनोखी प्रजाति मिली है. पेड़ों पर रहने वाले नारंगी होंठ और चेहरे पर मास्क जैसे निशान वाले बंदर को नई प्रजाति माना गया है. DNA जांच में 50 लाख साल पुराने राज खोलने वाला यह जीव लगभग गायब होने की कगार पर हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 04, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 12:56 PM IST
75 साल बाद मिली बंदर की अनोखी प्रजाति! नारंगी होंठ और मास्क जैसा चेहरा देख वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं? होटल बुक करने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान...
2
3
4
5