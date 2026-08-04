/75 साल बाद मिली बंदर की अनोखी प्रजाति! नारंगी होंठ और मास्क जैसा चेहरा देख वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

क्या आपने कभी नारंगी होंठों और चेहरे पर मास्क जैसा पैटर्न वाला बंदर देखा है? मध्य अफ्रीका में स्थित कांगो के घने जंगलों में वैज्ञानिकों को एक ऐसा ही जीव मिला है, जिसे स्थानीय लोग लिकवेली कहते हैं. साल 2008 में गलती से कैमरे में कैद हुए इस बंदर का DNA टेस्ट जब सामने आया, तो वैज्ञानिक भी हैरान हो गए. जानिए क्यों यह बंदर आज चर्चा में हैं...
कांगो के पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर शांति से जीवन बिता रहे एक अनोखे काले बंदर को अब औपचारिक रूप से एक नई प्रजाति के रूप में मान्यता मिल गई है. इस बंदर की सबसे खास बात इसके चमकीले नारंगी होंठ हैं. वैज्ञानिकों ने इसे कोलॉबस कांगोएंसिस नाम दिया है. 15 जुलाई 2026 को फेमस वैज्ञानिक पत्रिका PLOS One में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक, बीते 75 सालों में अफ्रीका महाद्वीप में खोजा गया यह बंदरों की केवल पांचवीं नई प्रजाति है.
यह बंदर आकार में छोटा है और इसका वजन करीब 7 किलोग्राम होता है. इसके शरीर पर चमकदार काले बाल, लंबी पूंछ और कंधों पर लंबे बालों होता है. इसकी सबसे अनोखी पहचान इसके मुंह और नाक के चारों ओर बना चमकीला नारंगी-क्रीम रंग का पैच है, जो इसके काले चेहरे पर किसी मास्क जैसा दिखता है. इसके साथ ही इसकी पूंछ के पास एक सफेद धब्बा होता है और आंखों के चारों ओर खड़े काले बाल इसे एक खास लेकिन गंभीर लुक देते हैं.
लिकवेली कांगो के लोमामी नेशनल पार्क में पाया जाता है. पहली बार इसकी तस्वीर अनजाने में कैमरे में रिकार्ड हुई थी, लेकिन तब किसी का ध्यान इस पर नहीं गया. साल 2018 में पार्क के एक रेंजर ने दोबारा इसकी तस्वीर ली और इसके अजीब निशानों को नोटिस किया, जिसके बाद जांच शुरू हुई.
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वैज्ञानिक सर्वे में पाया गया कि इस बंदर के आसपास मौजूद 52 गांवों में से सिर्फ 8 गांव के लोग ही इसके बारे में सही-सही बातें जानते हैं.
रिसर्चर्स ने तीन बड़े सबूतों के आधार पर इसे नई प्रजाति माना-
शारीरिक बनावट- इसकी खोपड़ी, दांत और कंकाल समेत सभी अफ्रीकी कोलॉबस बंदरों से अलग हैं.
इसकी गहरी और दहाड़ जैसी आवाज पूरी तरह अनोखी है.
इसके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से पता चला कि इसका सबसे नजदीकी रिश्तेदार ब्लैक कोलॉबस है, जो इससे 1,200 किलोमीटर दूर रहता है. दोनों करीब 50 लाख साल पहले एक-दूसरे से अलग हुए थे.
वैज्ञानिकों के मुताबिक, लिकवेली पहले से ही संकट में है. 2018 से 2022 के बीच करीब 1,700 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में इसके सिर्फ 114 साइटिंग्स यानी देखे जाने की घटनाएं हुई हैं. यह क्षेत्र दूसरे बंदरों के इलाके से 30 गुना छोटा है.
यह बंदर लगभग 6 के छोटे समूहों में रहता है. जंगलों की कटाई और शिकार के बढ़ते खतरे को देखते हुए वैज्ञानिकों ने इसे लुप्तप्राय श्रेणी में रखने की सिफारिश की है. कांगो के बड़े वर्षावन में मिली यह खोज याद दिलाती है कि प्रकृति के पास अब भी कई रहस्य छिपे हैं, जिन्हें बचाने के लिए समय बहुत कम बचा है.