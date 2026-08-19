/नासा के कैमरे ने चांद पर पकड़ी Elon Musk के रॉकेट क्रैश की सबसे साफ तस्वीरें! दिखा डरावना 60 फीट का गड्ढा

अंतरिक्ष की दुनिया से एक बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. अरबपति एलन मस्क की कंपनी SpaceX का एक शक्तिशाली रॉकेट बेकाबू होकर सीधे चांद की सतह से जा टकराया. इस भीषण टक्कर की वजह से चंद्रमा की सतह पर 60 फीट चौड़ा एक विशालकाय गड्ढा यानी क्रेटर बन गया है. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) के एक शक्तिशाली सेटेलाइट ने इस टक्कर की जगह को ढूंढ निकाला है और इसकी बेहद हैरान करने वाली नई तस्वीरें दुनिया के सामने जारी की हैं. आइए जानते हैं कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ और नासा ने किस तरह इस ऐतिहासिक और दुर्लभ घटना को अपने कैमरों में कैद किया.
यह पूरी घटना SpaceX के उस Falcon 9 रॉकेट से जुड़ी है जिसे 15 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था. इस रॉकेट का काम दो कमर्शियल लूनर लैंडर्स को चांद की तरफ भेजना था. लॉन्चिंग के बाद रॉकेट का पहला हिस्सा यानी बूस्टर तो सुरक्षित धरती पर लौट आया, लेकिन इसका दूसरा यानी ऊपरी हिस्सा लैंडर्स को चांद की ओर धकेलता रहा. मिशन पूरा होने के बाद कंपनी ने नियमानुसार इस हिस्से को अंतरिक्ष में ही छोड़ दिया. लेकिन अंतरिक्ष के जटिल कक्षीय गतिकी (orbital dynamics) के कारण यह बूस्टर भटक गया. धीरे-धीरे यह चांद के गुरुत्वाकर्षण में फंसता चला गया और 5 अगस्त को एक भीषण गति से चांद की सतह से जा टकराया.
चांद की सतह पर 5 अगस्त को SpaceX के Falcon 9 रॉकेट के ऊपरी हिस्से के टकराने के बाद बना विशालकाय क्रेटर (गड्ढा). यह तस्वीर नासा के लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर (LRO) में लगे 'नैरो-एंगल कैमरे' द्वारा 11 और 12 अगस्त के बीच ली गई थी.
Photo Credit: NASA Goddard / Intuitive Machines
जैसे ही इस रॉकेट के चांद से टकराने की खबर पक्की हुई, दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां उस जगह की तस्वीरें लेने के लिए अलर्ट हो गईं. सबसे पहले चिली में मौजूद यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी के वेरी लार्ज टेलीस्कोप ने इस टक्कर को डिटेक्ट किया. इसके तुरंत बाद दक्षिण कोरिया के पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर ने इस घटना की शुरुआती डेटा और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं. इसके बाद नासा ने कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (KASA) के साथ मिलकर हाथ मिलाया और दनूरी सैटेलाइट से मिले शुरुआती डेटा का इस्तेमाल करके अपने खास मिशन की योजना बनाई.
नासा ने अपने लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर (LRO) में लगे नैरो-एंगल कैमरे की मदद से इस जगह को स्कैन करना शुरू किया. यह सेटेलाइट चांद की सतह से करीब 60 मील ऊपर उड़ रहा था और इसकी रफ्तार 1 मील प्रति सेकंड थी. नासा के इंजीनियरों ने इस सेटेलाइट को थोड़ा झुकाया ताकि इसके कैमरे सीधे उस नए गड्ढे की तरफ देख सकें. ऑर्बिटर हर दो घंटे में चांद के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव का चक्कर लगाता है, जबकि चांद इसके नीचे धीरे-धीरे घूमता रहता है.
नासा के वैज्ञानिकों के लिए यह तस्वीर लेना बिल्कुल आसान नहीं था. ऑर्बिटर के रास्ते और टकराने वाली जगह को एक सीध में आने में पूरे छह दिन का समय लग गया. नासा ने बताया कि इस क्रेटर की तस्वीर खींचने के लिए बहुत ही ज्यादा सटीकता यानी प्रिसिजन की जरूरत थी. अगर कैमरे से फोटो क्लिक करने में महज 10 सेकंड की भी देरी हो जाती, तो चांद के घूमने के कारण वह नया गड्ढा कैमरे के फ्रेम से करीब 10 मील दूर खिसक जाता. काफी मेहनत और डेटा प्रोसेसिंग के बाद नासा आखिरकार मंगलवार को इस 60 फीट चौड़े क्रेटर की साफ तस्वीरें दुनिया को दिखाने में कामयाब रहा.
भले ही यह रॉकेट की अप्रत्याशित और अनियोजित टक्कर थी, लेकिन नासा का कहना है कि इससे धरती या चांद को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है. नासा की लूनर साइंटिस्ट केल्सी यंग ने एक वीडियो संदेश में कहा कि यह कोई ऐसी बात नहीं है जिससे चिंता की जाए. कम ऊंचाई वाली लूनर ऑर्बिट में अंतरिक्ष के कचरे या हार्डवेयर को नष्ट करने का यह एक तकनीकी रूप से सुरक्षित तरीका माना जाता है. उन्होंने याद दिलाया कि चांद पर उल्कापिंड, एस्टेरॉयड और धूमकेतु लगातार टकराते रहते हैं.
वैज्ञानिकों का मानना है कि इस अनजाने हादसे से भी विज्ञान को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है. केल्सी यंग के मुताबिक इस टक्कर और इससे बने गड्ढे के अध्ययन से वैज्ञानिक यह समझ पाएंगे कि चांद की सतह पर जब कोई चीज इतनी तेज रफ्तार से टकराती है तो वहां क्या बदलाव आते हैं. इस जानकारी का इस्तेमाल भविष्य में चांद पर भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों और वहां बनने वाले इंसानी बेस को सुरक्षित रखने के लिए शील्ड या कवच तैयार करने में किया जाएगा.