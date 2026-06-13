क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए इंसान सालों से आसमान की तरफ देख रहा है. लेकिन हाल ही में अमेरिका से जो नई रिपोर्ट सामने आई है, उसने इस रहस्य को और गहरा कर दिया है. राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के आदेश के बाद पेंटागन ने यूएफओ (UFO) से जुड़ी कुछ बेहद गोपनीय और खुफिया फाइलों को सार्वजनिक किया है. इन फाइलों में अमेरिका के एक ऐसे सीक्रेट हॉटस्पॉट का खुलासा हुआ है, जहां रहस्यमयी चमकते हुए गोले (Glowing Orbs) बार-बार वापस लौट रहे हैं. इस बार हैरान करने वाली बात यह है कि इस नजारे को किसी आम नागरिक ने नहीं, बल्कि खुद एफबीआई (FBI) के जासूसों ने अपनी आंखों से देखा है.
पेंटागन, सीआईए और एफबीआई की तरफ से जारी की गई 72 खुफिया फाइलों के मुताबिक, यह पूरी घटना उत्तर-पूर्वी अमेरिका के एक सुदूर इलाके में स्थित तालाब की है. सुरक्षा कारणों से इस जगह के सटीक नाम का खुलासा नहीं किया गया है. साल 2021 से इस इलाके के एक निवासी ने लगातार आसमान में अजीबोगरीब चमकती हुई लाइटें देखने की शिकायत दर्ज कराई थी. उसने सबूत के तौर पर कई वीडियो भी शेयर किए थे. इन वीडियो में साफ देखा जा सकता था कि आसमान में उड़ते हुए चमकीले गोले अचानक हवा में ही कई हिस्सों में बंट जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं.
FBI-UAP-PR004, “NORTHEASTERN ORB SIGHTING,” 2025 https://t.co/QPPR06prnH pic.twitter.com/ssRMxK8YAM
— The White House (@WhiteHouse) June 12, 2026
आमतौर पर यूएफओ की खबरें एक बार आती हैं और गायब हो जाती हैं, जिससे उनकी जांच मुश्किल होती है. लेकिन इस जगह पर ये रहस्यमयी रोशनी बार-बार आ रही थी. साल 2024 के आखिर में जब एफबीआई की एक स्पेशल टीम जांच के लिए इस प्रॉपर्टी पर पहुंची, तो जो हुआ उसने अधिकारियों के होश उड़ा दिए.
एजेंट्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि उन्होंने खुद एक "सफेद रोशनी" को हवा में करीब दस सेकंड तक इधर-उधर 'डांस' करते देखा, जो बाद में अचानक गायब हो गई. इसके तुरंत बाद पेड़ों के पीछे से लाल और सफेद रंग की तेज लाइटें चमकने लगीं और अजीब तरीके से घूमते हुए ओझल हो गईं.
पेंटागन की इन फाइलों में गवाहों के बयानों को भी शामिल किया गया है. एक रिपोर्ट में एक चमकीले लाल रंग के गोले का जिक्र है, जिसके केंद्र यानी बीच में बेहद चमकदार सफेद रोशनी थी. एक चश्मदीद ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना खूबसूरत और गहरा लाल रंग नहीं देखा था.
कुछ ही देर में उस लाल गोले के साथ एक और सफेद गोला आकर जुड़ गया और दोनों तेज रफ्तार से आसमान की तरफ निकल गए. जांचकर्ताओं ने इन घटनाओं को "ट्रायंगल ऑर्ब्स" (Triangle Orbs) और "ऑर्ब्स ओवर द पॉन्ड" जैसे कोड नेम दिए हैं, जिससे लगता है कि ये सभी घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं.
इतने सारे वीडियो, तस्वीरों और खुद एफबीआई एजेंट्स की गवाही के बावजूद अमेरिकी एजेंसियां इस रहस्य को सुलझा नहीं पाई हैं. जांच टीमों ने ड्रोन, मिलिट्री टेस्टिंग या किसी प्रैंक (मजाक) की थ्योरी पर भी काम किया, लेकिन किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकीं. इस जगह के पास कोई सैन्य अड्डा भी नहीं है.
पेंटागन के चीफ पीट हेगसेथ ने इस खुलासे पर कहा कि ये फाइलें लंबे समय से क्लासिफाइड यानी छिपी हुई थीं, जिससे अटकलें लग रही थीं. अब समय आ गया है कि अमेरिकी जनता इस सच को खुद अपनी आंखों से देखे. यह रहस्य आज भी अनसुलझा है कि आखिर उस तालाब के पास ऐसा क्या है जो इन आसमानी ताकतों को बार-बार अपनी तरफ खींच रहा है.