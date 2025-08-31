स्पेस की खौफनाक अंधेरी 'कोठरी', तारे का पीठ चीरकर निकल रही ये चीज, देखकर वैज्ञानिक भी चौंके

हमारे सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल में 8 ग्रह मौजूद हैं. हालांकि काफी समय तक इसमें नौ ग्रह हुआ करते थे, लेकिन फिर प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया. लेकिन आज तक एस्ट्रोनॉट्स इस बात का पता नहीं लगा सके थे कि एक ग्रह कैसे बनता है. लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक टीम को पहली बार एक ऐसा ग्रह मिला है जो अभी बन रहा है और युवा तारों के चारों ओर मौजूद धूल और गैस से बनी रिंग के बीच के अंधेरे गैप में छिपा था. यह खोज खगोलशास्त्र की दुनिया में बहुत अहम माना जा रहा है.

इसे भी पढ़ें- बर्फ की मोटी चादर की नीचे सीक्रेट सिटी, NASA साइंटिस्ट्स का चकरा गया माथा, 100 फीट की गहराई में दफन मिला ये राज

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों है ये खोज खास

ये खोज एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित हुई है, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के प्रोफेसर लेयर्ड क्लोज और लीडेन ऑब्जर्वेटरी के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स रिशेल वान कैपलवीन ने लीड किया. इस खोज से एक पुरानी थ्योरी को सीधे तौर पर साबित किया गया है, कि विशाल ग्रह अपने आसपास की गैस और धूल को हटाकर अपने लिए जगह बनाते हैं. इस नए ग्रह को WISPIT 2b नाम दिया गया है. इससे पहले वैज्ञानिकों ने ऐसे गैप्स तो देखे थे, लेकिन उनमें किसी ग्रह की सीधी झलक कभी नहीं मिली थी.

सबसे बड़े दूरबीन में रिकोर्ड नजारा

इस प्रोटोप्लैनेट, जिसे अब WISPIT 2b नाम दिया गया है, को दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली दूरबीनों पर एडवांस ऑप्टिक का उपयोग करके देखा गया था. इसमें चिली में मैगलन टेलीस्कोप, एरिजोना विश्वविद्यालय का बलार्ज बायनॉलर टेलीस्कोप और यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी द्वारा संचालित वेरी लार्ज टेलीस्कोप (VLT) शामिल हैं.

कैसे देखा गया ग्रह?

जब गैस किसी नवजात ग्रह पर गिरती है, तो उससे एक खास प्रकार की हाइड्रोजन लाइट निकलती है, जिसे H-alpha कहा जाता है. वैज्ञानिकों ने इसी प्रकाश का पीछा करते हुए WISPIT 2b को देखा. इस ग्रह की स्थिति उसके तारे से लगभग 56 खगोलीय इकाइयों (AU) दूर है. यह दूरी हमारे सौरमंडल में नेपच्यून से भी बाहर होती है. इसका अनुमानित वजन बृहस्पति से 5 गुना ज्यादा है.

दूसरा ग्रह भी मौजूद?

एस्ट्रोनॉट्स का मानना है कि इस सिस्टम में एक दूसरा ग्रह भी हो सकता है, जिसका नाम CC1 रखा गया है. यह WISPIT 2b से कुछ अंदर है और इसका अनुमानित द्रव्यमान लगभग 9 बृहस्पति के बराबर बताया गया है. पूरा सिस्टम जिसे WISPIT-2 कहा गया बहुत खास है, क्योंकि इसमें दो ग्रह, चार रिंग्स और चार गैप्स मौजूद हैं. यह इस बात का मजबूत संकेत है कि ग्रह अपने चारों ओर की रिंग में गैप बनाते हुए उभरते हैं.

इसे भी पढ़ें- अमेरिका को सिर्फ जीतने की भूख, अपने ही लोगों पर करवाया जानलेवा केमिकल स्प्रे, रूस से युद्ध का था डर

ग्रहों के बनने का रहस्य खुला

प्रोफेसर क्लोज के अनुसार, कई सालों से वैज्ञानिक मानते थे कि रिंग्स में जो गैप दिखते हैं, वे बनते हुए ग्रहों की वजह से होते हैं, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं था. लेकिन अब हमें वह सबूत मिल गया है. यह खोज हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे अपने सौरमंडल के बृहस्पति और शनि 4.5 अरब साल पहले कैसे बने होंगे. यह एक तरह की “बेबी फोटो” है. ग्रहों के जन्म की झलक, जो वैज्ञानिकों को उनकी उत्पत्ति का रहस्य सुलझाने में मदद करती है.