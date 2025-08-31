स्पेस की खौफनाक अंधेरी 'कोठरी', तारे का पीठ चीरकर निकल रही ये चीज, देखकर वैज्ञानिक भी चौंके
Advertisement
trendingNow12903739
Hindi Newsविज्ञान

स्पेस की खौफनाक अंधेरी 'कोठरी', तारे का पीठ चीरकर निकल रही ये चीज, देखकर वैज्ञानिक भी चौंके

New Planet WISPIT 2b Discovery: एस्ट्रोनॉट्स ने सौर मंडल के बाहर बन रहे ग्रहों का पता लगाया है. कई सालों से वैज्ञानिक मानते थे कि रिंग्स में जो गैप दिखते हैं, वे बनते हुए ग्रहों की वजह से होते हैं, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं था. लेकिन इस खोज से अब वह सबूत मिल गया है. 

 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 31, 2025, 05:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्पेस की खौफनाक अंधेरी 'कोठरी', तारे का पीठ चीरकर निकल रही ये चीज, देखकर वैज्ञानिक भी चौंके

हमारे सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल में 8 ग्रह मौजूद हैं. हालांकि काफी समय तक इसमें नौ ग्रह हुआ करते थे, लेकिन फिर प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया. लेकिन आज तक एस्ट्रोनॉट्स इस बात का पता नहीं लगा सके थे कि एक ग्रह कैसे बनता है. लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक टीम को पहली बार एक ऐसा ग्रह मिला है जो अभी बन रहा है और युवा तारों के चारों ओर मौजूद धूल और गैस से बनी रिंग के बीच के अंधेरे गैप में छिपा था. यह खोज खगोलशास्त्र की दुनिया में बहुत अहम माना जा रहा है.  

इसे भी पढ़ें- बर्फ की मोटी चादर की नीचे सीक्रेट सिटी, NASA साइंटिस्ट्स का चकरा गया माथा, 100 फीट की गहराई में दफन मिला ये राज

 

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों है ये खोज खास

ये खोज एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित हुई है, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के प्रोफेसर लेयर्ड क्लोज और लीडेन ऑब्जर्वेटरी के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स रिशेल वान कैपलवीन ने लीड किया. इस खोज से एक पुरानी थ्योरी को सीधे तौर पर साबित किया गया है, कि विशाल ग्रह अपने आसपास की गैस और धूल को हटाकर अपने लिए जगह बनाते हैं. इस नए ग्रह को WISPIT 2b नाम दिया गया है. इससे पहले वैज्ञानिकों ने ऐसे गैप्स तो देखे थे, लेकिन उनमें किसी ग्रह की सीधी झलक कभी नहीं मिली थी.

सबसे बड़े दूरबीन में रिकोर्ड नजारा

इस प्रोटोप्लैनेट, जिसे अब WISPIT 2b नाम दिया गया है, को दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली दूरबीनों पर एडवांस ऑप्टिक का उपयोग करके देखा गया था. इसमें चिली में मैगलन टेलीस्कोप, एरिजोना विश्वविद्यालय का बलार्ज बायनॉलर टेलीस्कोप और यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी द्वारा संचालित वेरी लार्ज टेलीस्कोप (VLT) शामिल हैं.

कैसे देखा गया ग्रह?

जब गैस किसी नवजात ग्रह पर गिरती है, तो उससे एक खास प्रकार की हाइड्रोजन लाइट निकलती है, जिसे H-alpha कहा जाता है. वैज्ञानिकों ने इसी प्रकाश का पीछा करते हुए WISPIT 2b को देखा. इस ग्रह की स्थिति उसके तारे से लगभग 56 खगोलीय इकाइयों (AU) दूर है. यह दूरी हमारे सौरमंडल में नेपच्यून से भी बाहर होती है. इसका अनुमानित वजन बृहस्पति से 5 गुना ज्यादा है.

दूसरा ग्रह भी मौजूद?

एस्ट्रोनॉट्स का मानना है कि इस सिस्टम में एक दूसरा ग्रह भी हो सकता है, जिसका नाम CC1 रखा गया है. यह WISPIT 2b से कुछ अंदर है और इसका अनुमानित द्रव्यमान लगभग 9 बृहस्पति के बराबर बताया गया है. पूरा सिस्टम जिसे WISPIT-2 कहा गया बहुत खास है, क्योंकि इसमें दो ग्रह, चार रिंग्स और चार गैप्स मौजूद हैं. यह इस बात का मजबूत संकेत है कि ग्रह अपने चारों ओर की रिंग में गैप बनाते हुए उभरते हैं.

इसे भी पढ़ें- अमेरिका को सिर्फ जीतने की भूख, अपने ही लोगों पर करवाया जानलेवा केमिकल स्प्रे, रूस से युद्ध का था डर

 

ग्रहों के बनने का रहस्य खुला

प्रोफेसर क्लोज के अनुसार, कई सालों से वैज्ञानिक मानते थे कि रिंग्स में जो गैप दिखते हैं, वे बनते हुए ग्रहों की वजह से होते हैं, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं था. लेकिन अब हमें वह सबूत मिल गया है. यह खोज हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे अपने सौरमंडल के बृहस्पति और शनि 4.5 अरब साल पहले कैसे बने होंगे. यह एक तरह की “बेबी फोटो” है. ग्रहों के जन्म की झलक, जो वैज्ञानिकों को उनकी उत्पत्ति का रहस्य सुलझाने में मदद करती है.

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं. कैंसर, डायबिटीज, वूमेंस हेल्थ, हार्ट डिजीज जैसे सेहत संबंधित विषयों पर लिखने में माहिर हैं. ये स्वास्थ्य संबंधी लेख विशेषज्ञों की सलाह और प्रामाणिक रिसर्च के आधा...और पढ़ें

TAGS

New planet formation

Trending news

'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
Himanta Biswa Sarma
'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
justice
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
Modi government
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
Mann Ki Baat
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
Money laundering
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
Donald Trump
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
Indian Army news
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
bengaluru news
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
today weather update
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
india flood
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
;