अगले कुछ साल और फिर...2050 तक 'आग का गोला' हो जाएगी धरती, संकट में दुनिया की 41% आबादी

Extreme Heat: वैज्ञानिकों को लगता था कि बड़ी तबाही तब आएगी जब धरती का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा. लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि बड़े और खतरनाक बदलाव इससे बहुत पहले ही शुरू हो जाएंगे. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 30, 2026, 01:24 PM IST
Climate Change: वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर धरती का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा को 2050 तक भीषण गर्मी झेलने वाले लोगों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो जाएगी. साल 2010 में लगभग 150 करोड़ लोग खतरनाक गर्मी में रह रहे थे. लेकिन 2050 तक यह संख्या बढ़कर 380 करोड़ हो सकती है यानी दुनिया की 41% आबादी झुलसा देने वाली गर्मी की चपेट में होगी. अगर हमने प्रदूषण कम नहीं किया तो दुनिया अगले कुछ दशकों में ही इस खचतरनाक लेवल तक पहुंच जाएगी. वैज्ञानिकों का कहना है कि 2030 की शुरुआत तक नतीजे दिखने लगेंगे. 

रिसर्च में क्या पता चला?
रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पाया कि अगर तापमान थोड़ा सा भी बढ़ता है तो गर्मी बहुत तेजी से फैलती है. रिसर्च में कूलिंग डिग्री डेज के जरिए यह नापा गया कि गर्मी हमारे रहने लायक सामान्य माहौल को कितना ज्यादा गर्म और बेचैन करने वाला बना देगी. इसका मतलह है कि हमें खुद को ठंडा रखने के लिए पहले से कहीं ज्यादा मशक्कत करनी होगी. 

यह भी पढ़ें: NASA का नया 'महाबली'...जो काम आपका कंप्यूटर 500 साल में करेगा, Athena उसे सिर्फ 1 दिन में कर देगा!

टूटे गर्मी के पुराने रिकॉर्ड
एक नई स्टडी के मुताबिक साल 1992 से 2024 के बीच हीटवेव वाले दिनों की संख्या 15 गुना बढ़ी है. पिछले 10 सालों में तो हालात और भी खराब हुए हैं और बहुत ज्यादा गर्मी वाले दिनों में 19 गुना बढ़ोतरी हुई है. दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में गर्मी अब पहले से कहीं ज्यादा लंबे समय तक टिकती है. 

क्या होते हैं इसके नतीजे?
इतनी भीषण गर्मी की वजह से अस्पतालों में भीड़ बढ़ती है और बिजली की मांग इतनी ज्यादा हो जाती है कि पावर ग्रिड फेल होने लगते हैं. जैसे-जैसे गर्मी बढ़ेगी लाखों और लोगों को खुद को ठंडा रखने के लिए AC की जरूरत पड़ेगी. इतनी भारी मांग को पूरा करना बिजली विभागों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगा जिससे बार-बार बिजली कटने या सिस्टम फेल होने का खतरा बढ़ सकता है. 

बढ़ती गर्मी से पैदा होने वाले खतरे
भयंकर गर्मी से लू लगना और शरीर में पानी की कमी जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं. गर्मी की वजह से लोग मेहनत वाला काम कर पा रहे हैं और फसलों पर भी बुरा असर पड़ रहा है. सबसे ज्यादा खतरा छोटे बच्चे, बुजुर्ग और उन मजदूरों को है जो धूप में बाहर काम कर रहे हैं. इन लोगों के लिए यह गर्मी जानलेवा साबित हो रही है. 

यह भी पढ़ें: ISRO-NASA की 'तीसरी आंख' का कमाल... NISAR ने बादलों को चीरकर ली मिसिसिपी की तस्वीर, जानें क्यों है खास?

क्या इसस निपटने के लिए दुनिया तैयार है?
इस रिसर्च के लेखकों का कहना है कि दुनिया इस भयानक गर्मी से निपटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है. हमें न केवल प्रदूषण कम करना होगा बल्कि ऐसे घर और सड़कें बनानी होंगी जो गर्मी को झेल सकें. साथ ही, शहरों को ठंडा रखने की नई तकनीकों को अपनाना होगा. भारत पहले से ही गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है और ऐसे में यह रिपोर्ट चेतावनी है कि हमें अपने तरीकों को जल्द से जल्द बदलना होगा. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

