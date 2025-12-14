Advertisement
trendingNow13040511
Hindi Newsविज्ञानमहासागरों में कैसे जिंदा रहते हैं ये छोटे कीड़े, वैज्ञानिकों ने बताया- क्यों इतनी बड़ी है ये खोज?

महासागरों में कैसे जिंदा रहते हैं ये 'छोटे कीड़े', वैज्ञानिकों ने बताया- क्यों इतनी बड़ी है ये खोज?

Ocean Microbes: महासागर के सूक्ष्मजीव दुनिया के पारिस्थितिकी तंत्र का एक जरूरी हिस्सा हैं लेकिन पोषक तत्वों की कमी उनके लिए एक बड़ी चुनौती है. एक नई स्टडी में बताया गया है कि समुद्री सूक्ष्मजीवों ने इस कमी से निपटने के लिए अनोखे तरीके खोज लिए हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 14, 2025, 12:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महासागरों में कैसे जिंदा रहते हैं ये 'छोटे कीड़े', वैज्ञानिकों ने बताया- क्यों इतनी बड़ी है ये खोज?

Science News: महासागर की जांच अक्सर बड़ी समुद्री मछलियों या तूफानों पर केंद्रित होती हैं लेकिन छोटे अमोनिया-ऑक्सीकरण करने वाले आर्किया जैसे सूक्ष्मजीव चुपचाप हमारे ग्रह को एक शक्तिशाली तरीके से प्रभावित करते हैं. ये सूक्ष्मजीव समुद्र में हर जगह तटों से लेकर गहरे महासागर तक पाए जाते हैं. सालों से वैज्ञानिक यह देखकर हैरान थे कि जीव उन खुले महासागरों में कैसे जिंदा रहते हैं और जहां तक उनका एनर्जी सोर्स अमोनियम लगभग गायब रहता है. 

समुद्री सूक्ष्मजीव कैसे जीवित रहते हैं?
मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर मरीन माइक्रोबायोलॉजी के शोधकर्ताओं ने अब इसका रहस्य खोज लिया है. उन्होंने पाया कि कुछ अमोनिया-ऑक्सीकरण करने वाले आर्किया अमोनियम के अलावा यूरिया का भी इस्तेमाल करते हैं. यूरिया नाइट्रोजन का एक ऑप्शनल सोर्स प्रदान करता है और अमोनियम की भारी कमी होने पर भी ऊर्जा बनाने में मददगार होता है. 

यह भी पढ़ें: धरती के करीब आते ही क्यों बदला 3I'ATLAS कॉमेट का रंग? देखकर वैज्ञानिकों की उड़ी नींद

Add Zee News as a Preferred Source

वैज्ञानिकों ने कहां दिया ज्यादा ध्यान?
वैज्ञानिकों ने मुख्य तौर पर 2 तरह के सूक्ष्मजीवों (Micro organisms) पर ध्यान दिया. नाइट्रोसोपुमिलस, जो ज्यादातर किनारे वाले इलाकों में पाए जाते हैं और नाइट्रोसोपेलैजिकस, जो खुले और गहरे समुद्र में बड़ी संख्या में मिलते हैं. शोधकर्ताओं ने मैक्सिको की खाड़ी, अंगोला गायर और काला सागर से नमूने लिए.

दोनों ही जीवों में क्या देखा गया?
इसमें नाइट्रोसोपुमिलस का तरीका सीधा था और यह अमोनियम मिलने पर तेजी से बढ़का है इसलिए यह पोषक तत्वों से भरपूर तटीय क्षेत्रों के लिए अमुकूल है. नाइट्रोसोपेलैजिकस ज्यादा लचीला साबित हुआ क्योंकि यह अमोनियम और यूरिया दोनों को एक साथ इस्तेमाल करता है. साथ ही यह अमोनियम की कमी होने पर भी यह यूरिया का इस्तेमाल करता है. 

यह भी पढ़ें: Science News: क्यों सूरज की घातक हवाएं ले रहीं हैं U-Turn, NASA के प्रोब ने देखा अजीब नजारा

नाइट्रिफिकेशन पर असर
इस खोज से समुद्र में नाइट्रीकरण की दर को मापने का तरीका बदल सकता है. अगर यूरिया भी सूक्ष्मजीवों को इतनी ज्यादा मदद देता है तो वास्तविक नाइट्रिफिकेशन दरें अनुमान से बहुत ज्यादा हो सकती हैं. इसका मतलब है कि हम विशाल महासागरों में इस दर को कम आंक रहे थे. वैज्ञानिकों ने नए उपकरणों की मदद से इन सूक्ष्मजीवों को सीधे देखा. इस स्टडी से पता चलता है कि महासागर का नाइट्रोजन चक्र पहले की सोच से कहीं ज्यादा बदलाव के लायक है. यह रिसर्च नेचर कम्युनिकेशंस पत्रिका में छपी है. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Science News

Trending news

'अचानक आपा खो बैठे मेसी...', क्यों दिखने लगे चिड़चिड़ेपन के लक्षण? ऐसा क्या हुआ था?
kolkata News
'अचानक आपा खो बैठे मेसी...', क्यों दिखने लगे चिड़चिड़ेपन के लक्षण? ऐसा क्या हुआ था?
घर में पर्दा डालो...जहरीली हवा पर योग गुरु रामदेव का बयान, एयर प्यूरिफायर पर भी बोले
Yog Guru Ramdev
घर में पर्दा डालो...जहरीली हवा पर योग गुरु रामदेव का बयान, एयर प्यूरिफायर पर भी बोले
'ममता बनर्जी को किया जाना चाहिए गिरफ्तार...', CM हिमंता बिस्वा सरमा ने क्यों घेरा?
Himanta Biswa Sarma
'ममता बनर्जी को किया जाना चाहिए गिरफ्तार...', CM हिमंता बिस्वा सरमा ने क्यों घेरा?
तो क्या सांस लेना बंद कर दें...दिल्ली-NCR के ये इलाके बने प्रदूषण के हॉटस्पॉट
delhi AQI
तो क्या सांस लेना बंद कर दें...दिल्ली-NCR के ये इलाके बने प्रदूषण के हॉटस्पॉट
वर्दी से वार्ड तक का सफर: केरल की पहली महिला IPS ने कैसे लेफ्ट का गढ़ ढहाया
kerala politics
वर्दी से वार्ड तक का सफर: केरल की पहली महिला IPS ने कैसे लेफ्ट का गढ़ ढहाया
पत्थर, धनुष-बाण और...गुस्साई भीड़ ने किया सर्वे अधिकारियों पर बोला हमला
Gujarat news
पत्थर, धनुष-बाण और...गुस्साई भीड़ ने किया सर्वे अधिकारियों पर बोला हमला
15 साल में बाप, 40 साल में दादा...बंगाल SIR जांच में बड़ा खुलासा, 1.67 करोड़ में...
West Bengal SIR anomalies
15 साल में बाप, 40 साल में दादा...बंगाल SIR जांच में बड़ा खुलासा, 1.67 करोड़ में...
SIR से बाबरी तक मुद्दे कई... बंगाल में 'ध्रुवीकरण' से निपट पाएगी या निपट जाएगी TMC?
West bengal elections
SIR से बाबरी तक मुद्दे कई... बंगाल में 'ध्रुवीकरण' से निपट पाएगी या निपट जाएगी TMC?
अयोध्या में 'फैजाबाद जिंदा है'... मनु के स्थान से सनातन की पहचान मिटाने की साजिश?
DNA
अयोध्या में 'फैजाबाद जिंदा है'... मनु के स्थान से सनातन की पहचान मिटाने की साजिश?
केरल में AAP ने मजबूती से बढ़ाए कदम, स्थानीय निकाय चुनाव में जीतीं 3 सीटें
kerala news in hindi
केरल में AAP ने मजबूती से बढ़ाए कदम, स्थानीय निकाय चुनाव में जीतीं 3 सीटें