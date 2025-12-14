महासागरों में कैसे जिंदा रहते हैं ये 'छोटे कीड़े', वैज्ञानिकों ने बताया- क्यों इतनी बड़ी है ये खोज?

Science News: महासागर की जांच अक्सर बड़ी समुद्री मछलियों या तूफानों पर केंद्रित होती हैं लेकिन छोटे अमोनिया-ऑक्सीकरण करने वाले आर्किया जैसे सूक्ष्मजीव चुपचाप हमारे ग्रह को एक शक्तिशाली तरीके से प्रभावित करते हैं. ये सूक्ष्मजीव समुद्र में हर जगह तटों से लेकर गहरे महासागर तक पाए जाते हैं. सालों से वैज्ञानिक यह देखकर हैरान थे कि जीव उन खुले महासागरों में कैसे जिंदा रहते हैं और जहां तक उनका एनर्जी सोर्स अमोनियम लगभग गायब रहता है.

समुद्री सूक्ष्मजीव कैसे जीवित रहते हैं?

मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर मरीन माइक्रोबायोलॉजी के शोधकर्ताओं ने अब इसका रहस्य खोज लिया है. उन्होंने पाया कि कुछ अमोनिया-ऑक्सीकरण करने वाले आर्किया अमोनियम के अलावा यूरिया का भी इस्तेमाल करते हैं. यूरिया नाइट्रोजन का एक ऑप्शनल सोर्स प्रदान करता है और अमोनियम की भारी कमी होने पर भी ऊर्जा बनाने में मददगार होता है.

वैज्ञानिकों ने कहां दिया ज्यादा ध्यान?

वैज्ञानिकों ने मुख्य तौर पर 2 तरह के सूक्ष्मजीवों (Micro organisms) पर ध्यान दिया. नाइट्रोसोपुमिलस, जो ज्यादातर किनारे वाले इलाकों में पाए जाते हैं और नाइट्रोसोपेलैजिकस, जो खुले और गहरे समुद्र में बड़ी संख्या में मिलते हैं. शोधकर्ताओं ने मैक्सिको की खाड़ी, अंगोला गायर और काला सागर से नमूने लिए.

दोनों ही जीवों में क्या देखा गया?

इसमें नाइट्रोसोपुमिलस का तरीका सीधा था और यह अमोनियम मिलने पर तेजी से बढ़का है इसलिए यह पोषक तत्वों से भरपूर तटीय क्षेत्रों के लिए अमुकूल है. नाइट्रोसोपेलैजिकस ज्यादा लचीला साबित हुआ क्योंकि यह अमोनियम और यूरिया दोनों को एक साथ इस्तेमाल करता है. साथ ही यह अमोनियम की कमी होने पर भी यह यूरिया का इस्तेमाल करता है.

नाइट्रिफिकेशन पर असर

इस खोज से समुद्र में नाइट्रीकरण की दर को मापने का तरीका बदल सकता है. अगर यूरिया भी सूक्ष्मजीवों को इतनी ज्यादा मदद देता है तो वास्तविक नाइट्रिफिकेशन दरें अनुमान से बहुत ज्यादा हो सकती हैं. इसका मतलब है कि हम विशाल महासागरों में इस दर को कम आंक रहे थे. वैज्ञानिकों ने नए उपकरणों की मदद से इन सूक्ष्मजीवों को सीधे देखा. इस स्टडी से पता चलता है कि महासागर का नाइट्रोजन चक्र पहले की सोच से कहीं ज्यादा बदलाव के लायक है. यह रिसर्च नेचर कम्युनिकेशंस पत्रिका में छपी है.