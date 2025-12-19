Advertisement
क्या कोविड बूस्टर डोज छिन रही है आपकी याददाश्त? वैज्ञानिकों की नई रिपोर्ट ने दिया शॉक

क्या कोविड बूस्टर डोज छिन रही है आपकी याददाश्त? वैज्ञानिकों की नई रिपोर्ट ने दिया शॉक

Covid Vaccine: क्या कोविड-19 बूस्टर शॉट और भूलने की बीमारी, जिसे डिमेंशिया कहते हैं, के बीच कोई संबंध है. वैज्ञानिक अब इस बात की जांच में जुटे हैं कि क्या बार-बार लगने वालू बूस्टर डोज दिमाग की क्षमता पर असर डाल रहे हैं. 

 

Shubham Pandey|Last Updated: Dec 19, 2025, 11:21 AM IST
क्या कोविड बूस्टर डोज छिन रही है आपकी याददाश्त? वैज्ञानिकों की नई रिपोर्ट ने दिया शॉक

Dementia: हाल ही में हुए रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पाया कि कोविड-19 का बूस्टर शॉट (तीसरी खुराक) लेने के बाद कुछ लोगों में दाद (Shingles) होने का थोड़ा खतरा बढ़ सकता है. स्टडी के मुताबिक, टीका लगने के 28 दिनों के अंदर दाद होने का रिस्क करीब 7% तक बढ़ जाता है. वहीं, जो लोग mRNA वैक्सीन (फाइजर या मॉडर्ना) की तीसरी खुराक लेते हैं उनमें यह खतरा 21% तक देखा गया है. दाद के बार में कहें तो यह एक खतरनाक त्वचा रोग है जो उसी वायरस से होता है जिससे चिकनपॉक्स होता है. यह वायरस शरीर में छिपा रहता है. 

रिसर्च में क्या आया सामने?
रिसर्च में पाया गया कि 50 साल से अधिक उम्र के जिन लोगों को दाद के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा उनमें भूलने की बीमारी होने की संभावना 7 गुना ज्यादा थी. एक दूसरे शोध के मुताबिक, गंभीर दाद से जूझ रहे लोगों में कम उम्र में ही याददाश्त खोने के लक्षण दिखने शुरू हो गए. 

यह भी पढ़ें: समंदर के बीच 'मौत का कुआं'...पानी में बनी 130 फीट ऊंची लहर, देखने वाले ने कहा- 'गिरे तो मौत पक्की'

ऐसा किस वजह से होता है?
वैज्ञानिकों का मानना है कि जब हमें वैक्सीन की बार-बार खुराक दी जाती है तो शरीर की कुछ खास रक्षा कोशिकाएं कुछ समय के लिए कम एक्टिव हो सकती हैं. यह वहीं कोशिकाएं हैं जो शरीर में छिपे हुए पुराने वायरस को दबाकर रखती हैं. जैसे ही ये कमजोर पड़ती हैं तो शरीर में छिपा दाद का वायरस फिर से एक्टिव हो जाता है. 

FDA का ब्लैक बॉक्स वाली चेतावनी
इन खतरों को देखते हुए अमेरिकी की एक संस्था FDA अब कोविड के टीकों पर ब्लैक बॉक्स चेतावनी लगाने पर विचार कर रही है. यह किसी भी दवाई या वैक्सीन के लिए सबसे गंभीर चेतावनी होती है जो इसके संभावित बड़े साइड इफेक्ट्स के बारे में लोगों को सचेत करती है. 

यह भी पढ़ें: न्‍यूक्लियर फ्यूजन वॉर के बीच कत्‍ल! तबाही का सबसे मारक हथियार; सूरज की चमक भी पड़ जाएगी फीकी

क्या यह चिंता की बात है?
इस रिसर्च के लेखरों ने कुछ बातें साफ की हैं जैसे- यह जोखिम अस्थायी है और सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए ही रहता है. यह शोध ये साबित नहीं करता कि वैक्सीन ही दाद का कारण है बल्कि यह सिर्फ एक संभावित संबंध दिखाता है. अलग-अलग देशों जैसे अमेरिका और हांगकांग के डेटा में अलग-अलग नतीजे मिले हैं इसलिए अभी और रिसर्च की जरूरत है.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

Covid Booster Does

