Hindi Newsविज्ञान

वैज्ञानिक खोज! समुद्र की गहराई में मां की निस्वार्थ तपस्या ने वैज्ञानिकों को चौंकाया

Deep Sea Research: समुद्र की गहराई में एक अलग ही रहस्यमयी दुनिया छिपी है. समुद्र अपनी कोख में न जाने कितने सवालों को छुपाए हुए है. हाल ही में शोधकर्ताओं ने समुद्र में ममता की ऐसी मूरत देखी है जो अपने अंडों की हिफाजत के लिए खुद महीनों भूखी रहती है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 06, 2025, 11:48 AM IST
Deep Sea Octopus: ममता या मोहब्बत सिर्फ इंसानों या जानवरों तक ही सीमित नहीं है. समुद्र की गहराई में एक अलग ही दुनिया है. कैमरा जितनी बार समुद्र की कोख में उतरता है उतनी बार एक नई और रोचक कहानी से पर्दा उठता है. आज हम आपको समुद्र की दुनिया में ले चलेंगे, जहां एक मां अंडों की हिफाजत में महीनो भूखी रहती है.

नई रिसर्च से दुनिया हैरान
समुद्र की दुनिया किसी पहेली से कम नहीं है. ये हमेशा से वैज्ञानिकों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है. समुद्र की वो गहराई जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं उस अंधकार में कई चमत्कार छिपे हैं. हाल ही में हुई एक रिसर्च ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है. समुद्र की गहराई में एक ऑक्टोपस मां अंडों की सुरक्षा में महीनों तक बिना कुछ खाए रहती है. इस दौरान उसका पति यानी नर ऑक्टोपस वहां से गायब रहता है. उसे मां और बच्चों से कोई लेना देना नहीं होता है.
ये मां सबसे अलग है
कहते हैं मां तो मां होती है, लेकिन ग्रैनेलेडोन बोरीओपेसिफिका (Graneledone boreopacifica) नाम की इस गहरे समुद्र की ऑक्टोपस प्रजाति ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है. ये अपने अंडे और बच्चों के लिए महीनों तक न कुछ खाती है ना कुछ पीती है. उसका एक ही लक्ष्य होता है और वो है अपने बच्चों की रक्षा करना.

किसने की रिसर्च?
मोन्टेरे बे एक्वेरियम रिसर्च इंस्टीट्यूट (एमबीएआरआई) के शोधकर्ताओं ने 2007 में कैलिफोर्निया के तट से हजारों मीटर की गहराई में जाकर ये रिसर्च की थी. इनके पास एक ‘डॉक रिकेट्स’ नाम का रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल था जिसने एक चट्टानी ढलान पर एक फीमेल ऑक्टोपस को देखा. उसने देखा कि उसने खुद को अपने 8 हाथों से ढक रखा है. उसकी बाजुओं के अंदर छोटे छोटे दूधिया अंडे थे. 

क्या बोले शोधकर्ता?
शोधकर्ता ब्रूस रॉबिसन के अनुसार उन्हें लगा कि ये बाकी मां की तरह कि अपने अंडों की सामान्य तौर पर रखवाली कर रही है, लेकिन जब उन्होंने दूसरी बार समुद्र की गहराई में जाकर देखा तो वो मां आज भी वहीं मिली. उन्होंने बताया कि उन्होंने हर दो महीने में वापस जाकर देखा तो हर बार वह वहीं थी. बिना हिले, बिना खाए. इस बार जब समुद्र की गहराई में जाकर देखा तो अंडे फूट चुके थे. अंडों के खोल बिखरे पड़े थे और मां वहां से गायब थी.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

deep sea researchNew DiscoveryScience

