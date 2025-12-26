वैज्ञानिकों ने बना दी ‘अमर’ बैटरी, सूरज से रोशनी खींच कर बना देगी बिजली; नई खोज ने बदला सोलर एनर्जी का खेल

Advertisement
Hindi Newsविज्ञानवैज्ञानिकों ने बना दी ‘अमर’ बैटरी, सूरज से रोशनी खींच कर बना देगी बिजली; नई खोज ने बदला सोलर एनर्जी का खेल

New Solar Redox Flow Battery: चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी नई सोलर बैटरी बनाई है. जो सूरज की रोशनी से सीधे बिजली बनाकर उसे स्टोर भी कर सकती है. इस खास बैटरी ने टेस्ट के दौरान 4.2 फीसदी की क्षमता दिखाई है. 

Dec 26, 2025
New Solar Redox Flow Battery: यह नई तकनीक चीन के जिआंगसू प्रांत में मौजूद नानजिंग टेक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने तैयार की है. इस बैटरी को सोलर रेडॉक्स फ्लो बैटरी कहा जा रहा है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सोलर पैनल और अलग बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती. एक ही सिस्टम में सूरज की रोशनी पकड़ती है. उसी समय ऊर्जा को स्टोर भी कर लेती है. सूरज की रोशनी को सीधे काम की बिजली में बदलने और जमा करने में यह सिस्टम सफल रहा है.

क्या है सोलर रेडॉक्स फ्लो बैटरी
आमतौर पर सोलर सिस्टम में पहले पैनल से बिजली बनती है, फिर वह अलग बैटरी में जमा होती है. इस नई बैटरी में ऐसा नहीं है. इसमें सूरज की रोशनी सीधे एक केमिकल रिएक्शन शुरू करती है. यह रिएक्शन तरल इलेक्ट्रोलाइट में होता है. उसी से ऊर्जा जमा हो जाती है. बीच में बिजली ग्रिड या अलग बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती.

बता दें कि इस बैटरी में वैज्ञानिकों ने खास तरह के ऑर्गेनिक केमिकल का इस्तेमाल किया है. इन्हें एंथ्राक्विनोन कहा जाता है. इसमें दो तरह के तरल पदार्थ इस्तेमाल हुए हैं. जिन्हें कैथोलाइट और एनोलाइट कहा जाता है. दोनों तरल एक खास झिल्ली से अलग रखे जाते हैं जिससे यह आपस में मिल न जाएं. ये तरल पाइप के जरिए सिस्टम में लगातार घूमते रहते हैं.

सूरज की रोशनी चार्ज
इस सिस्टम में एक खास तरह का सोलर सेल लगाया गया है. इन सेल्स को ट्रिपल जंक्शन अमॉर्फस सिलिकॉन सेल कहा जाता है. वैज्ञानिकों ने इसे छोटे साइज में काटकर बैटरी में लगाया है. जब इस पर सूरज जैसी रोशनी डाली गई तो यह सीधे केमिकल रिएक्शन शुरू करता है. खास बात यह रही कि इसे चार्ज करने के लिए बाहर से किसी भी तरह की बिजली नहीं दी गई.

टेस्ट में कैसा रहा प्रदर्शन
इस बैटरी को लैब में सूरज जैसी रोशनी में टेस्ट किया गया. इसके लिए एक खास लैंप का इस्तेमाल हुआ. जो असली सूरज की तरह रोशनी देता है. बैटरी को चार्ज करने के बाद कई बार डिस्चार्ज किया गया. यह सिस्टम 10 से ज्यादा बार चार्ज और डिस्चार्ज होने के बाद भी ठीक से काम करता रहा. टेस्ट के दौरान इसकी कुल क्षमता 4.2 फीसदी मापी गई थी.

वैज्ञानिकों का कहना है कि अब तक ऐसी बैटरियों में कई दिक्कतें आती थीं. जैसे सोलर सेल का खराब होना या केमिकल का जल्दी बिगड़ जाना. इस नए डिजाइन में इन समस्याओं को काफी हद तक कम किया गया है. इससे भविष्य में ऐसी तकनीक विकसित हो सकती है जो सस्ती हो ज्यादा सुरक्षित हो. 

