ब्रह्मांड गोल नहीं बल्कि है टेढ़ा, आइंस्टीन की थ्योरी हुई गलत? नई रिसर्च से हिला वैज्ञानिकों का दिमाग

बचपन से किबातों में पढ़ते आ रहे हैं कि ब्रह्मांड हर तरफ से एक जैसा है, वहीं नई स्टडी आई है कि ब्रह्मांड एक जैसा नहीं बल्कि यह एक तरफ झुका या फिर टेढ़ा हो सकता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Dec 26, 2025, 05:58 PM IST
बचपन से किताबों में पढ़ते आए हैं कि ब्रह्मांड एक तरफ से एक जैसा लेकिन क्या आप जानते हैं यह सचनहीं है. वैज्ञानिकों की नई रिसर्च के अनुसार ब्रह्मांड को लेकर हमारी सदियों पुरानी समझ पर सवाल उठा है दरअसल नई स्टडी में दावा किया गया है कि ब्रह्मांड लॉपसाइडेड यानी एक तरफ झुका हुआ है या टेढ़ा हो सकता है. 

ब्रह्मांड हर दिशा में समान नहीं 
रिसर्च के अनुसार ब्रह्मांड हर दिशा में एक समान नहीं है. इसे कॉस्मिक डायपोल एनोमली कहा जा रहा है. यह खोज अल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी पर आधारित मॉडल्स को चुनौती देती है. रिव्यूज ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में पब्लिश रिपोर्ट ने विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया है. 

ब्रह्मांड को लेकर आई नई रिसर्च 
‘स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल’ या Lambda-CDM मॉडल का मानना है कि ब्रह्मांड आइसोट्रोपिक है. इसका मतलब है कि आप किसी भी दिशा में देखें, ब्रह्मांड एक जैसा ही दिखता है. इस मॉडल के अनुसार ब्रह्मांड हर जगह से एक समान है. इसी मॉडल के अनुसार वैज्ञानिक ब्रह्मांड का नक्शा बनाते हैं लेकिन नए डेटा ने कुछ और ही कहानी बयां की है. ब्रह्मांड यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि इसमें काफी असमानता है जिस वजह से इसे कॉस्मिक डायपोल एनोमली नाम दिया. 

ब्रह्मांड एक तरफ ज्यादा ठंडा और एक तरफ ज्यादा गर्म 
कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को समझने की कोशिक करते हैं. यह बिग बैंक के तुरंत बाद बची हुई रेडिएशन है, इसे ही ब्रह्मांड की सबसे पुरानी रोशनी मान सकते हैं. वैज्ञानिक अब तक मानते थे कि सीएमबी पूरे आसमान में एक समान है, उसमें बदलाव ना के बराबर है इसी पर आधार पर आइंस्टीन की थ्योरी का इस्तेमाल कर ब्रह्मांड को मैक्सिमली सिमिट्रिक माना गया. 

वहीं नई स्टडी में पता चला है कि सीएमबी में बड़ा अंतर है. आसमान का हिस्सा दूसरे हिस्से की तुलना में थोड़ा ज्यादा गर्म है. वहीं उसका उल्टा हिस्सा ठंडा है. यह अंतर सुनने में छोटा लग सकता है लेकिन पूरे ब्रह्मांड के लेवल पर यह बड़ी बात है. इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर एक तरफ झुका हुआ है. 

ये स्टडी बताती है कि हमारा ब्रह्मांड कोई साधारण गोला नहीं है यह एक जटिल और शायद एक भारी सिस्टम है. वैज्ञानिक अब इस टेढ़ेपन के सबूत दूसरे वैज्ञानिक खगोलीय डेटा में खोज रहे हैं. यह घटना केवल एक थ्योरी नहीं बल्कि पूरी समझ को बदलने वाली घटना है. अगर ब्रह्मांड का आधार ही अलग है तो हमें फिर से एनर्जी के बारे में सोचना होगा. 

