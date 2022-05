DNA with Sudhir Chaudhary: क्या दिमाग को वक्त से पहले बूढ़ा बना रहा कोरोना? स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा

DNA on New Study on Coronavirus Effect to Brain: जिन लोगों को पहले (Coronavirus) हो चुका है, उन्हें यह खबर जरूर पढ़नी चाहिए. नई स्टडी से पता चला है कि कोविड से आपके दिमाग पर गहरा असर पड़ सकता है और इससे आपका मस्तिष्क वक्त से पहले 20 साल बूढ़ा हो सकता है.