Himalaya: कैसे धरती पर टिका है दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़, 100 साल पुरानी थ्योरी निकली गलत!

Science News in Hindi: हिमालय के नीचे की जमीन के बारे में नई खोज सामने आई है. वैज्ञानिकों का मानना है कि हिमालय को सिर्फ उसकी मोटी परत ही नहीं बल्कि धरती के मेंटल से भी सहारा मिलता है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 14, 2025, 08:35 AM IST
Himalayan Secrets: वैज्ञानिक 100 सालों से भी ज्यादा समय से हिमालय की ऊंचाई को समझने की कोशिश कर रहे हैं. पहले माना जाता था कि हिमालय इसलिए इतना ऊंचा है क्योंकि उसकी नीचे की जमीन की परत बहुत मोटी है. लेकिन Live Science की नई रिपोर्ट के मुताबिक यह सिद्धांत गलत साबित हो सकता है. नए शोध में सामने आया है कि हिमालय की ऊंचाई बनाए रखने में भूपर्पटी(जमीन की परत)के साथ-साथ धरती के मेंटल की भी अहम भूमिका है. वैज्ञानिकों का मानना है कि मेंटल ही इन विशाल पहाड़ों का भार संभालता है.

अभी तक की थ्योरी क्या कहती थी?
100 सालों से भी ज्यादा समय से वैज्ञानिक मानते थे कि हिमालय और तिब्बती पठार इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि धरती का जमीन की परत वहां दोगुनी मोटी है. 1924 में एक स्विस वैज्ञानिक एमिल आर्गैंड ने कहा था कि, भारतीय और एशियाई टेक्टोनिक प्लेटों से टकराने से भूपर्पटी 70 से 80 किमी तक मोटी हो गई है. यह माना जाता था कि यह मोटी परत पहाड़ों का भार संभालती हैं. लेकिन इस थ्योरी में समस्या ये है कि, जैसे-जैसे भूपर्पटी नीचे मोटी होती है वहां का तापमान इतना बढ़ जाता है कि चट्टानों पिघलने लगती हैं.

नया मॉडल क्या कहता है?
वैज्ञानिक पिएत्रो स्टर्नाई और उनकी टीम ने एक नया मॉडल बनाया है. इसके मुताबिक, जमीन की परत और मेंटल के बीच एक और परत है. उनके प्रयोगों से पता चला है कि जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसकी तो मेंटल का कुछ हिस्सा ऊपर उठा और दोनों परतों के बीच दब गया जिसने हिमालय को सहारा दिया. 

इस नई जानकारी से क्या पता चलता है?
इस नई जानकारी से ये तथ्य सामने आते हैं कि हिमालय को भूपर्पटी और मेंटल दोनों मिलकर सहारा देते हैं. इस शोध की सह-लेखिका सिमोन-पिलिया ने बताया कि इस नए मॉडल ने कई भूवैज्ञानिक रहस्यों को सुलझाने में मदद की है. साथ ही यह मॉडल भूकंप के डाटा और दूसरी खोजों से भी मेल खाता है.

इस खोज का वैज्ञानिक महत्व क्या है?
इस नई रिपोर्ट से हिमालय को ही नहीं बल्कि Tectonic Plates को भी समझने में मदद मिलेगी. पहले वैज्ञानिक किसी भी नए डाटा को Double Thick Crust के सिद्धांत से डिफाइन करते थे. ये नतीजे दुनिया भर में मौजूद बाकी पर्वत श्रंखलाओं के बार में भी सवाल खड़े करते हैं कि क्या उनमें भी ऐसी संरचनाएं हैं.

