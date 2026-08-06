/क्या सांप के पास भी होती है गर्दन? 13 प्रजातियों पर रिसर्च के बाद सामने आया चौंकाने वाला सच

क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सांप को हम सिर्फ एक लंबी, लचीली रस्सी या ट्यूब जैसा समझते हैं, उसकी शारीरिक बनावट अंदर से कितनी जटिल हो सकती है? आमतौर पर लोग यही मानते हैं कि सांप के शरीर में सिर के अलावा बाकी पूरा हिस्सा एक जैसा ही होता है. हालांकि, हाल ही में हुए एक वैज्ञानिक शोध ने इस पुरानी धारणा को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट्स ने ऑस्ट्रेलियाई सांपों पर अध्ययन करके रीढ़ की हड्डी के ऐसे राज खोले हैं, जिसने जीव विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया है.
ऑस्ट्रेलिया में इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट्स ने 13 देशी सांपों की रीढ़ की हड्डी का गहरा अध्ययन किया है. इस स्टडी में पाया गया कि सांप की रीढ़ की हड्डी सिर्फ एक लंबी और एक समान संरचना नहीं है. इसके बजाय इसमें पांच अलग-अलग एनाटोमिकल क्षेत्र मौजूद हैं. इसमें 7 से 12 वर्टेब्र ही शामिल हैं, जो एक बेहद छोटी गर्दन बनाते हैं. यह रिसर्च हाल ही में जर्नल ऑफ मॉर्फोलॉजी में प्रकाशित हुई है. इसने इस पुरानी धारणा को चुनौती दी है कि बिना पैर वाले सरीसृपों की रीढ़ की हड्डी सरल होती है.
वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया की तीन बेहद जहरीली प्रजातियों का बारीकी से अध्ययन किया. इनमें ईस्टर्न ब्राउन स्नेक, कॉपरहेड और टाइगर स्नेक शामिल हैं. शोधकर्ताओं ने सिर से लेकर पूंछ तक हर हड्डी के आकार और माप की जांच की. इससे उन्हें रीढ़ की हड्डी के स्पष्ट बदलाव वाले बिंदुओं का पता चला. इंसानों की रीढ़ में सिर को संभालने के लिए सर्वाइकल, अंगों की रक्षा के लिए थोरेसिक और वजन उठाने के लिए लंबर रीजन होता है. वैज्ञानिकों को सांपों में भी कुछ ऐसा ही जटिल ढांचा देखने को मिला है.
पहले के वैज्ञानिक शोधों में माना जाता था कि सांप की गर्दन उसके कुल शरीर का 15 प्रतिशत हिस्सा होती है. हालांकि, नए माप से पता चला है कि असली सर्वाइकल रीजन शरीर का केवल 5 प्रतिशत ही होता है. यानी सांप की गर्दन में सिर्फ 7 से 12 हड्डियां ही होती हैं. यह सामान्य छिपकलियों की गर्दन के आकार से बिल्कुल मेल खाता है. इससे यह साबित होता है कि लाखों वर्षों में लंबे शरीर के विकास के बावजूद, सांपों ने अपने छिपकली पूर्वजों जैसी ही गर्दन की बुनियादी संरचना को बनाए रखा है.
गर्दन के आकार को फिर से परिभाषित करने के साथ, वैज्ञानिकों ने रीढ़ की हड्डी के एक नए हिस्से की भी खोज की है. इसे मिडिल थोरेसिक रीजन नाम दिया गया है. इसके साथ ही सांपों में कुल पांच रीढ़ क्षेत्र पहचाने गए हैं. इनमें सर्वाइकल, एंटीरियर थोरेसिक, मिडिल थोरेसिक, पोस्टीरियर थोरेसिक और लंबर रीजन शामिल हैं. पांचवें क्षेत्र की खोज यह दर्शाती है कि हाथ-पैर न होने के बावजूद सांप अलग-अलग माहौल में खुद को कैसे ढालते हैं.
सांपों की रीढ़ का हर हिस्सा एक अलग यांत्रिक भूमिका निभाता है. सिर के पास स्थित हिस्सा शिकार करने और हमला करने में मदद करता है. वहीं बीच के और पीछे के हिस्से सांप को जमीन पर रेंगने, तैरने और पेड़ों पर चढ़ने में मदद करते हैं. पैर खोने के बाद अपने कंकाल को सरल बनाने के बजाय, सांपों ने अपनी रीढ़ को कई विशेष हिस्सों में पुनर्गठित किया है. अपने पूर्वजों से मिली छोटी गर्दन को बनाए रखते हुए, उन्होंने एक ऐसा शारीरिक डिजाइन विकसित किया है जो चार पैर वाले कई सरीसृपों से भी अधिक जटिल है.