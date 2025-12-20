वायरस का नया खतरनाक खेल! शरीर में बिजली की रफ्तार से फैल रहा संक्रमण, वैज्ञानिकों ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Migrasome Viral Spread: नई वैज्ञानिक खोज वायरस के फैलने को समझने की हमारी सोच को बदल सकती है. अब तक माना जाता था कि वायरस अकेले ही कोशिकाओं में जाकर संक्रमण को फैलाते हैं. हालांकि इस रिसर्च में एक बिल्कुल अलग तरीका समझ में आया है. इसमें बताया गया है कि वायरस खुद से नहीं बढ़ते हैं. उन्हें जिंदा रहने और बढ़ने के लिए किसी जीवित कोशिका के अंदर जाना जरूरी होता है. वायरस एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक कैसे पहुंचते हैं यह बीमारी की गंभीरता तय करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है.

माइग्रासोम और माइग्रियन क्या हैं?

यह रिसर्च Peking University Health Science Center और Harbin Veterinary Research Institute के वैज्ञानिकों ने की है. इसे जर्नल Science Bulletin में प्रकाशित किया गया है. वैज्ञानिकों ने पाया कि Vesicular Stomatitis Virus नाम का वायरस एक खास तरह की कोशिकीय थैली में छिपकर फैलता है. ये थैलियां माइग्रासोम कहलाती हैं. यह तब बनती हैं जब कोई कोशिका एक जगह से दूसरी जगह जाती है. जब इन माइग्रासोम के अंदर वायरस का डीएनए और प्रोटीन भर जाते, तो वैज्ञानिकों ने इन्हें माइग्रियन का नाम दिया.

माइग्रियन क्यों हैं खास

माइग्रियन आम वायरस कणों से काफी बड़े होते हैं. ये अकेले वायरस की तरह नहीं बल्कि एक साथ कई वायरस की जानकारी लेकर चलते हैं. जब ये किसी नई कोशिका में पहुंचते हैं तो संक्रमण बहुत जल्दी शुरू होने लगता है. इसके पीछे का कारण यह है कि एक ही बार में कई वायरस की कॉपी नई कोशिका में पहुंच जाती है, जिससे वायरस तेजी से बढ़ने लग जातता है.

एक साथ कई वायरस

रिसर्च में यह भी सामने आया कि माइग्रियन एक से ज्यादा तरह के वायरस को एक साथ ले जाने की क्षमता रखते हैं. एक ही समय में अलग-अलग वायरस एक ही कोशिका में पहुंच सकते हैं. यह तरीका पुराने वायरस फैलने के तरीकों से बिल्कुल अलग है. देखा जाए तो आमतौर पर वायरस को कोशिका में घुसने के लिए खास रिसेप्टर की जरूरत होती है. माइग्रियन इस नियम को भी तोड़ते हैं. कोशिका के अंदर एंडोसाइटोसिस नाम के प्रोसेस से घुस जाते हैं. बता दें कि इसमें किसी खास रिसेप्टर की जरूरत नहीं होती है.

जानवरों पर किए गए एक्सपेरिमेंट के नतीजे

चूहों पर किए गए प्रयोगों में देखा गया कि माइग्रियन के जरिए फैला वायरस सामान्य वायरस की तुलना में ज्यादा खतरनाक साबित होता है. इससे फेफड़ों और दिमाग में गंभीर संक्रमण हो जाता है. जिसमें दिमाग की सूजन और कई मामलों में मौत तक देखी गई.

