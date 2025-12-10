रोते हुए ही क्यों पैदा होते हैं बच्चे? क्या हंसते हुए भी पैदा हो सकता है नवजात, 99% लोग नहीं जानते होंगे जवाब

Science Facts: क्या आपने सुना है कि कोई बच्चा हंसते हुए पैदा हुआ है या कोई बच्चा शांत पैदा हुआ है. नहीं ना, तो क्या आपके मन में कभी ये सवाल उठा कि बच्चे पैदा होते ही रोने क्यों लगते हैं या रोते हुए ही क्यों पैदा होते हैं. चलिए जानते हैं इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं.

जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो सिर्फ बच्चे का ही जन्म नहीं होता है उसी के साथ एक मां का भी जन्म होता है. ये पल साइंस, नेचर, प्यार और जीवन की दिलचस्प पहेलियों में से एक है. ये तो हम सभी जानते हैं कि बच्चा रोते हुए ही जन्म लेता है, हॉस्पिटल के हर डिलीवरी रूम से जब बच्चे के रोने की आवाज आती है तो हर कोई समझ जाता है कि एक नया मेहमान इस धरती पर आया है और ये पहला मौका होता है जब किसी बच्चे के रोने पर परिवार में खुशी का माहौल होता है. लेकिन सवाल वही है कि बच्चा रोते हुए ही क्यों पैदा होता है. क्या इतिहास में कोई बच्चा हंसते हुए भी पैदा हुआ है. चलिए देर ना करते हुए जानते हैं.

दरअसल, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो किसी दर्द के कारण नहीं रोता है. बच्चे का रोना शरीर के नए सिस्टम के शुरू होने का संकेत होता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि जन्म के समय बच्चे को किसी भी प्रकार का दर्द महसूस नहीं होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बच्चा जब मां के गर्भ में पल रहा होता है तब करीब 9 महीनों तक एमनियोटिक फ्लूइड में एक नियंत्रित और सुरक्षित वातावरण में रहता है. इस दौरान गर्भ में उसके फेफड़े लिक्विड से भरे होते हैं. जब नवजात मां के शरीर से बाहर आता है तो पहली बार हवा उसके फेफड़ों में प्रवेश करती है और ये सांस काफी गहरी होती है जिसके दबाव के चलते बच्चा रो पड़ता है. इस दौरान जब बच्चा रोता है तो रोने से फेफड़ों में तेजी से हवा भरती है. फेफड़ों की छोटी वायु थैलियां यानी एल्वियोली तुरंत फैल जाती है और पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिव हो जाता है.

टेम्प्रेचर का झटका

जानकारी के अनुसार मां के गर्भ में शिशु करीब 37 डिग्री सेल्सियस तापमान में रह रहा होता है. यहां तापमान एकदम स्थिर और गर्म होता है. जैसे ही बच्चा मां के शरीर से बाहर आता है उसे कोलाहल भरी दुनिया, ठंड और उजली दुनिया एक बड़े झटके से कम नहीं होती है. गर्भ में ना रोशनी होती है ना हवा होती है. इसलिए जब बच्चा मां के शरीर से बाहर आता है तब उसके शरीर पर ठंडी हवा, रेज रोशनी उसकी आंखों को बंद कर देती है. रोशनी, शोर, ठंड, हवा और फेफड़ों से सांस लेना जैसे कई कारण मिलकर उसके रोने का कारण बनते हैं.

यह भी पढ़ें: फ्लाइट में मौजूद टॉयलेट को क्या कहते हैं? रेगुलर ट्रैवल करने वाले भी नहीं दे पाए जवाब

डॉक्टर भी चाहते हैं बच्चे का रोना

दरअसल, जो बच्चा शुरू में नहीं रोता है उसे हल्का थपथपाकर रुलाया जाता है. डॉक्टर भी चाहते हैं कि बच्चा रोए, अगर बच्चा जन्म के बाद नहीं रोया तो समस्या का संकेत है. दरअसल, बच्चे का रोना इस बात का संकेत है कि बच्चा हेल्दी है. बच्चे का रोना ही उसकी सांस की सक्रियता का पैरामीटर होता है.

क्या हंसते हुए पैदा हो सकता है बच्चा

इस मामले में विज्ञान इस बात को सिरे से नकारता है, अभी तक ऐसा कोई दर्ज उदाहरण नहीं है कि कोई बच्चा हंसते हुए पैदा हुआ हो. एक्सपर्ट्स का कहना है कि नवजात पैदा होने के कई हफ्तों बाद हंसने का रिएक्शन देना शुरू करते हैं. जन्म के दौरान नवजात का दिमाग इतना परिपक्व ही नहीं होता है कि वो हंस सके.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है