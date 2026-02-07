आसमान में दिखेगा दुर्लभ नजारा...सूर्य से टकराने वाला है धूमकेतु MAPS, दिन के उजाले में भी देख सकेंगे लोग

Newly Discoered Comet: 13 जनवरी 2026 को चार शौकिया खगोलविदों ने अटाकामा रेगिस्तान से एक नए धूमकेतु की खोज की है जिसे C/2026 A1 (MAPS) नाम दिया गया है. यह कॉमेट कोई साधारण पत्थर नहीं है बल्कि यह क्रुट्ज सनग्रेजर परिवार का हिस्सा है. इस परिवार के धूमकेतु इतिहास में सबसे शानदार और चमकीले माने जाते हैं.

सूर्य से टक्कर

यह धूमकेतु बहुत तेजी से सूर्य की तरफ बढ़ रहा है. अप्रैल की शुरुआत में यह सूर्य की सतह के बेहद करीब, सिर्फ 1.2 लाख किलोमीटर दूर, से गुजरेगा. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सूर्य के इतना पास होगा कि या तो यह बहुत ज्यादा चमकने लगेगा या फिर सूर्य की गर्मी से जलकर टूट जाएगा.

यह भी पढ़ें: बिना युद्ध, बिना हमला...कैसे रातों-रात वीरान हो गया सोने जैसा चमकता यह शहर? वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा

Add Zee News as a Preferred Source

बहुत समय पहले हुआ था धमाका

वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों साल पहले एक विशाल धूमकेतु सूर्य के पास आने पर टुकड़ों में टूट गया था. आज जो छोटे-बड़े धूमकेतु हमें दिखते हैं वे उसी प्राचीन धूमकेतु के हिस्से हैं. साल 1965 और 1882 में दिखे महान धूमकेतु भी इसी परिवार के थे जो इतने चमकीले थे कि दिन में भि दिखाई देते थे.

क्या हम इसे देख सकेंगे?

धूमकेतु MAPS ने एक रिकॉर्ड बना दिया है. इसे सूर्य से बहुत दूर रहते हुए ही खोज लिया गया है जिससे संकेत मिलता है कि इसका आकार काफी बड़ा हो सकता है. अगर यह सूर्य की भीषण गर्मी को झेल गया तो अप्रैल के पहले या दूसरे हफ्ते में यह आसमान में एक गजब का नजारा पेश करेगा. अगर इसकी चमक उम्मीद के मुताबिक बढ़ी तो यह इतना रोशन हो सकता है कि इसे दिन के उजाले में भी नंगी आंखों से देखा जा सके.

यह भी पढ़ें: अंटार्किटिका में बर्फ के बीचों-बीच से निकल रहा है खून, दुनिया में और कहीं नहीं मिलता ऐसा नजारा

इसे कैसे देख सकते हैं?

अपनी खास चाल की वजह से यह दुनिया के दक्षिणी हिस्से (Southern Hemisphere) से ज्यादा साफ दिखाई देगा. वैज्ञानिक अभी भी इस पर नजर रखे हुए हैं और अभी यह कहना मुश्किल है कि यह पूरी तरह सुरक्षित रहेगा या नहीं. सबसे रोमांचक बात यह है कि अगर यह सूर्य के पास जाकर टूटता है तो इसकी चमक अचानक कई गुना बढ़ सकती है.