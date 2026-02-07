Advertisement
trendingNow13101049
Hindi Newsविज्ञानआसमान में दिखेगा दुर्लभ नजारा...सूर्य से टकराने वाला है धूमकेतु MAPS, दिन के उजाले में भी देख सकेंगे लोग

आसमान में दिखेगा दुर्लभ नजारा...सूर्य से टकराने वाला है धूमकेतु MAPS, दिन के उजाले में भी देख सकेंगे लोग

Science News: आसमान में एक बहुत ही दुर्लभ और जादुई नजारा दिखने वाला है. वैज्ञानिकों ने एक नए कॉमेट की खोज की है जिसका नाम C/2026 A1 MAPS है. यह धूमकेतु बहुत ही खास है क्योंकि यह इतिहास के सबसे चमकीले धूमकेतुओं के परिवार से ताल्लुक रखता है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 07, 2026, 12:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आसमान में दिखेगा दुर्लभ नजारा...सूर्य से टकराने वाला है धूमकेतु MAPS, दिन के उजाले में भी देख सकेंगे लोग

Newly Discoered Comet: 13 जनवरी 2026 को चार शौकिया खगोलविदों ने अटाकामा रेगिस्तान से एक नए धूमकेतु की खोज की है जिसे C/2026 A1 (MAPS) नाम दिया गया है. यह कॉमेट कोई साधारण पत्थर नहीं है बल्कि यह क्रुट्ज सनग्रेजर परिवार का हिस्सा है. इस परिवार के धूमकेतु इतिहास में सबसे शानदार और चमकीले माने जाते हैं.

सूर्य से टक्कर
यह धूमकेतु बहुत तेजी से सूर्य की तरफ बढ़ रहा है. अप्रैल की शुरुआत में यह सूर्य की सतह के बेहद करीब, सिर्फ 1.2 लाख किलोमीटर दूर, से गुजरेगा. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सूर्य के इतना पास होगा कि या तो यह बहुत ज्यादा चमकने लगेगा या फिर सूर्य की गर्मी से जलकर टूट जाएगा. 

यह भी पढ़ें: बिना युद्ध, बिना हमला...कैसे रातों-रात वीरान हो गया सोने जैसा चमकता यह शहर? वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा

Add Zee News as a Preferred Source

बहुत समय पहले हुआ था धमाका
वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों साल पहले एक विशाल धूमकेतु सूर्य के पास आने पर टुकड़ों में टूट गया था. आज जो छोटे-बड़े धूमकेतु हमें दिखते हैं वे उसी प्राचीन धूमकेतु के हिस्से हैं. साल 1965 और 1882 में दिखे महान धूमकेतु भी इसी परिवार के थे जो इतने चमकीले थे कि दिन में भि दिखाई देते थे.

क्या हम इसे देख सकेंगे?
धूमकेतु MAPS ने एक रिकॉर्ड बना दिया है. इसे सूर्य से बहुत दूर रहते हुए ही खोज लिया गया है जिससे संकेत मिलता है कि इसका आकार काफी बड़ा हो सकता है. अगर यह सूर्य की भीषण गर्मी को झेल गया तो अप्रैल के पहले या दूसरे हफ्ते में यह आसमान में एक गजब का नजारा पेश करेगा. अगर इसकी चमक उम्मीद के मुताबिक बढ़ी तो यह इतना रोशन हो सकता है कि इसे दिन के उजाले में भी नंगी आंखों से देखा जा सके.

यह भी पढ़ें: अंटार्किटिका में बर्फ के बीचों-बीच से निकल रहा है खून, दुनिया में और कहीं नहीं मिलता ऐसा नजारा

इसे कैसे देख सकते हैं?
अपनी खास चाल की वजह से यह दुनिया के दक्षिणी हिस्से (Southern Hemisphere) से ज्यादा साफ दिखाई देगा. वैज्ञानिक अभी भी इस पर नजर रखे हुए हैं और अभी यह कहना मुश्किल है कि यह पूरी तरह सुरक्षित रहेगा या नहीं. सबसे रोमांचक बात यह है कि अगर यह सूर्य के पास जाकर टूटता है तो इसकी चमक अचानक कई गुना बढ़ सकती है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Comet

Trending news

BMC Mayor: मराठा समुदाय से ताल्लुक, गुजराती वार्डों में पकड़; कौन हैं रितु तावड़े
Who is Ritu Tawde
BMC Mayor: मराठा समुदाय से ताल्लुक, गुजराती वार्डों में पकड़; कौन हैं रितु तावड़े
किसी राज्य में नहीं हैं माइक्रो-ऑब्जर्वर्स तो बंगाल में क्यों? SC में भड़की ममता...
micro observers
किसी राज्य में नहीं हैं माइक्रो-ऑब्जर्वर्स तो बंगाल में क्यों? SC में भड़की ममता...
दो लोगों की बहस तीसरे की जिंदगी बर्बाद... एक पत्थर ने छीन ली आंखों की रोशनी
Maharashtra news
दो लोगों की बहस तीसरे की जिंदगी बर्बाद... एक पत्थर ने छीन ली आंखों की रोशनी
महायुति ने उम्मीदवारों का किया ऐलान, BJP की रितु तावड़े होंगी मेयर पद की दावेदार
Mumbai Mayoral Election
महायुति ने उम्मीदवारों का किया ऐलान, BJP की रितु तावड़े होंगी मेयर पद की दावेदार
EU-US के साथ डील के बाद एक और बड़ा स्टैप, इस देश के साथ भारत कर सकता है डिफेंस सौदा
PM Modi
EU-US के साथ डील के बाद एक और बड़ा स्टैप, इस देश के साथ भारत कर सकता है डिफेंस सौदा
खुद का बोया जहर, अब पड़ोसियों पर थोप रहा पाक! इस्लामाबाद ब्लास्ट पर भारत ने कसा तंज
New Delhi
खुद का बोया जहर, अब पड़ोसियों पर थोप रहा पाक! इस्लामाबाद ब्लास्ट पर भारत ने कसा तंज
'मेक इन इंडिया' सपने को नई उड़ान... PM बोले- भारत-US डील सिर्फ सौदा नहीं
India-US trade deal
'मेक इन इंडिया' सपने को नई उड़ान... PM बोले- भारत-US डील सिर्फ सौदा नहीं
सिर्फ नरवणे की किताब को नहीं मिला अप्रूवल! मंत्रालय को भेजी गई थीं 35 बुक्स
General Narvane Book
सिर्फ नरवणे की किताब को नहीं मिला अप्रूवल! मंत्रालय को भेजी गई थीं 35 बुक्स
युवाओं के लिए आप ने क्या किया? रोजगार को लेकर ओवैसी ने PM मोदी पर साधा निशाना
Aimim Asaduddin
युवाओं के लिए आप ने क्या किया? रोजगार को लेकर ओवैसी ने PM मोदी पर साधा निशाना
'घुसखोर...' की साजिश रचने वालों पर यूपी के सीएम योगी की स्ट्राइक, जानिए फिर क्या हुआ
Ghooskhor
'घुसखोर...' की साजिश रचने वालों पर यूपी के सीएम योगी की स्ट्राइक, जानिए फिर क्या हुआ