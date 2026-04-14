Spider: साइज 3-4 मिलीमीटर, मगर 6 गुना ज्यादा आकार वाले को बना सकती है शिकार; वैज्ञानिकों को मिली घातक मकड़ी

Unique Spider: Pikelinia floydmuraria की खोज कोलंबिया में इस वंश (genus) की ज्ञात प्रजातियों में से केवल दूसरी प्रजाति है. यह इस बात के बारे में बताती है कि शहरी इलाकों में रहने वाले छोटे-छोटे जीवों के बारे में भी अभी कितनी जानकारी मिलना बाकी है.
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Dangerous Spiders: रिसर्चर्स की एक टीम ने साउथ अमेरिका में जाल बुनने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति की खोज की है. इसका नाम मशहूर रॉक बैंड पिंक फ्लॉयड की तर्ज पर पिकेलिनिया फ्लॉयडमुरा रखा गया है.
ओपन-एक्सेस जर्नल 'जूसिस्टेमेटिक्स एंड इवोल्यूशन' में पब्लिश यह स्टडी, कम जानकारी वाले 'पिकेलिनिया' वंश के बारे में वैज्ञानिक समझ को और बेहतर करने का काम करती है. हाल ही में पहचानी गई इस मकड़ी की लंबाई मात्र 3 से 4 मिलीमीटर है, और इसे इसका अनोखा नाम संगीत और इसके आवास, दोनों से मिला है.
'मुरारिया' शब्द, लैटिन भाषा के 'दीवार' शब्द से लिया गया है. यह मकड़ी के इमारतों की दरारों और दीवारों में रहने की तरफ इशारा करता है. साथ ही, यह पिंक फ्लॉइड के मशहूर एल्बम 'द वॉल' को भी एक तरह से श्रद्धांजलि है.
अपने छोटे आकार के बावजूद, पिकेलिनिया फ्लॉयडमुरा शहरी इकोसिस्टम में एक अहम भूमिका निभा सकती है. शोधकर्ताओं ने पाया कि ये मकड़ियां इंसानी माहौल में खूब पनपती हैं और घरों में पाए जाने वाले आम कीड़े-मकोड़ों का शिकार करती हैं. इनके खाने में चींटियां, मक्खियां, मच्छर और भृंग शामिल हैं. इनमें से कई को परेशानी पैदा करने वाला या बीमारियों का कारक माना जाता है.
इस स्टडी के सबसे चौंकाने वाले नतीजों में से एक मकड़ी की शिकार करने की क्षमता है. वैज्ञानिकों ने इन मकड़ियों को अपने शरीर के आकार से छह गुना बड़ी चींटियों को पकड़ते हुए देखा. ऐसा लगता है कि इस प्रजाति ने शहरी जीवन के हिसाब से खुद को बड़ी होशियारी से ढाल लिया है. ये आर्टिफिशियल रोशनी के पास जाल बनाती हैं, जहां कीड़े-मकोड़े स्वाभाविक रूप से खिंचे चले आते हैं.
यह स्ट्रैटजी उन्हें शिकार को कुशलता से फंसाने में मदद करती है, और शायद शहरी इलाकों में कीड़े-मकोड़ों की आबादी को कंट्रोल करने में भी मददगार हो सकती है.
इस रिसर्च ने गैलापागोस द्वीप समूह में पाई जाने वाली एक संबंधित प्रजाति से जुड़े एक लंबे समय से चले आ रहे रहस्य को भी खोल दिया है. वैज्ञानिकों ने पहली बार Pikelinia fasciata नामक प्रजाति की मादा की शारीरिक संरचना के बारे में बताया है. इस प्रजाति की पहचान सबसे पहले 1902 में की गई थी.
गैलापागोस की मकड़ी और कोलंबिया में हाल ही में खोजी गई नई प्रजाति के बीच की गई तुलना से कई चौंकाने वाली समानताएं सामने आईं, खासतौर से नर की प्रजनन संरचनाओं में.
ये समानताएं इन दोनों प्रजातियों के बीच एक संभावित विकासवादी जुड़ाव का संकेत देती हैं, भले ही ये दोनों प्रजातियां प्रशांत महासागर के जरिए एक-दूसरे से अलग हों. हालांकि, रिसर्चर्स का कहना है कि यह अभी भी साफ नहीं है कि यह समानता एक ही पूर्वज के कारण है या फिर समान पर्यावरणीय परिस्थितियों के मुताबिक ढलने के कारण.
Pikelinia floydmuraria की खोज कोलंबिया में इस वंश (genus) की ज्ञात प्रजातियों में से केवल दूसरी प्रजाति है. यह इस बात के बारे में बताती है कि शहरी इलाकों में रहने वाले छोटे-छोटे जीवों के बारे में भी अभी कितनी जानकारी मिलना बाकी है.
वैज्ञानिक अब इस मकड़ी की उत्पत्ति, विकास और पारिस्थितिक भूमिका को बेहतर ढंग से समझने के लिए DNA-आधारित और ज्यादा स्टडीज की जरूरत पर जोर दे रहे हैं.
जैसे-जैसे रिसर्च आगे बढ़ेगा, संगीत से प्रेरित यह नन्ही-सी मकड़ी केवल एक वैज्ञानिक कौतूहल से कहीं बढ़कर साबित हो सकती है. यह शायद शहरी इलाकों में कीड़े-मकोड़ों की आबादी को नियंत्रण में रखने में एक प्राकृतिक सहयोगी की भूमिका निभा सकती है.