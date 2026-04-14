Advertisement
trendingNow13178744
Hindi Newsविज्ञानSpider: साइज 3-4 मिलीमीटर, मगर 6 गुना ज्यादा आकार वाले को बना सकती है शिकार; वैज्ञानिकों को मिली घातक मकड़ी

Spider: साइज 3-4 मिलीमीटर, मगर 6 गुना ज्यादा आकार वाले को बना सकती है शिकार; वैज्ञानिकों को मिली घातक मकड़ी

Unique Spider: Pikelinia floydmuraria की खोज कोलंबिया में इस वंश (genus) की ज्ञात प्रजातियों में से केवल दूसरी प्रजाति है. यह इस बात के बारे में बताती है कि शहरी इलाकों में रहने वाले छोटे-छोटे जीवों के बारे में भी अभी कितनी जानकारी मिलना बाकी है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 14, 2026, 07:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Spider: साइज 3-4 मिलीमीटर, मगर 6 गुना ज्यादा आकार वाले को बना सकती है शिकार; वैज्ञानिकों को मिली घातक मकड़ी

Dangerous Spiders: रिसर्चर्स की एक टीम ने साउथ अमेरिका में जाल बुनने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति की खोज की है. इसका नाम मशहूर रॉक बैंड पिंक फ्लॉयड की तर्ज पर पिकेलिनिया फ्लॉयडमुरा रखा गया है. 

ओपन-एक्सेस जर्नल 'जूसिस्टेमेटिक्स एंड इवोल्यूशन' में पब्लिश यह स्टडी, कम जानकारी वाले 'पिकेलिनिया' वंश के बारे में वैज्ञानिक समझ को और बेहतर करने का काम करती है. हाल ही में पहचानी गई इस मकड़ी की लंबाई मात्र 3 से 4 मिलीमीटर है, और इसे इसका अनोखा नाम संगीत और इसके आवास, दोनों से मिला है.

मिल गई गजब मकड़ी

'मुरारिया' शब्द, लैटिन भाषा के 'दीवार' शब्द से लिया गया है. यह मकड़ी के इमारतों की दरारों और दीवारों में रहने की तरफ इशारा करता है. साथ ही, यह पिंक फ्लॉइड के मशहूर एल्बम 'द वॉल' को भी एक तरह से श्रद्धांजलि है.

Add Zee News as a Preferred Source

अपने छोटे आकार के बावजूद, पिकेलिनिया फ्लॉयडमुरा शहरी इकोसिस्टम में एक अहम भूमिका निभा सकती है. शोधकर्ताओं ने पाया कि ये मकड़ियां इंसानी माहौल में खूब पनपती हैं और घरों में पाए जाने वाले आम कीड़े-मकोड़ों का शिकार करती हैं. इनके खाने में चींटियां, मक्खियां, मच्छर और भृंग शामिल हैं. इनमें से कई को परेशानी पैदा करने वाला या बीमारियों का कारक माना जाता है.

गजब की शिकारी

इस स्टडी के सबसे चौंकाने वाले नतीजों में से एक मकड़ी की शिकार करने की क्षमता है. वैज्ञानिकों ने इन मकड़ियों को अपने शरीर के आकार से छह गुना बड़ी चींटियों को पकड़ते हुए देखा. ऐसा लगता है कि इस प्रजाति ने शहरी जीवन के हिसाब से खुद को बड़ी होशियारी से ढाल लिया है. ये आर्टिफिशियल रोशनी के पास जाल बनाती हैं, जहां कीड़े-मकोड़े स्वाभाविक रूप से खिंचे चले आते हैं.

यह स्ट्रैटजी उन्हें शिकार को कुशलता से फंसाने में मदद करती है, और शायद शहरी इलाकों में कीड़े-मकोड़ों की आबादी को कंट्रोल करने में भी मददगार हो सकती है.

इस रिसर्च ने गैलापागोस द्वीप समूह में पाई जाने वाली एक संबंधित प्रजाति से जुड़े एक लंबे समय से चले आ रहे रहस्य को भी खोल दिया है. वैज्ञानिकों ने पहली बार Pikelinia fasciata नामक प्रजाति की मादा की शारीरिक संरचना के बारे में बताया है. इस प्रजाति की पहचान सबसे पहले 1902 में की गई थी.

गैलापागोस की मकड़ी और कोलंबिया में हाल ही में खोजी गई नई प्रजाति के बीच की गई तुलना से कई चौंकाने वाली समानताएं सामने आईं, खासतौर से नर की प्रजनन संरचनाओं में.

ये समानताएं इन दोनों प्रजातियों के बीच एक संभावित विकासवादी जुड़ाव का संकेत देती हैं, भले ही ये दोनों प्रजातियां प्रशांत महासागर के जरिए एक-दूसरे से अलग हों. हालांकि, रिसर्चर्स का कहना है कि यह अभी भी साफ नहीं है कि यह समानता एक ही पूर्वज के कारण है या फिर समान पर्यावरणीय परिस्थितियों के मुताबिक ढलने के कारण.

शहरी इलाकों में अहम साबित हो सकती है

Pikelinia floydmuraria की खोज कोलंबिया में इस वंश (genus) की ज्ञात प्रजातियों में से केवल दूसरी प्रजाति है. यह इस बात के बारे में बताती है कि शहरी इलाकों में रहने वाले छोटे-छोटे जीवों के बारे में भी अभी कितनी जानकारी मिलना बाकी है.

वैज्ञानिक अब इस मकड़ी की उत्पत्ति, विकास और पारिस्थितिक भूमिका को बेहतर ढंग से समझने के लिए DNA-आधारित और ज्यादा स्टडीज की जरूरत पर जोर दे रहे हैं.

जैसे-जैसे रिसर्च आगे बढ़ेगा, संगीत से प्रेरित यह नन्ही-सी मकड़ी केवल एक वैज्ञानिक कौतूहल से कहीं बढ़कर साबित हो सकती है. यह शायद शहरी इलाकों में कीड़े-मकोड़ों की आबादी को नियंत्रण में रखने में एक प्राकृतिक सहयोगी की भूमिका निभा सकती है.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

New Spider

Trending news

एक घर, दो उम्मीदवार, तीनों पार्टियों से ऑफर...गुजरात में ट्विस्ट; कपल की खुली किस्मत
Gujarat election
एक घर, दो उम्मीदवार, तीनों पार्टियों से ऑफर...गुजरात में ट्विस्ट; कपल की खुली किस्मत
क्या है MRT, जो बनेगा अमरनाथ यात्रियों का 'सुरक्षा कवच', मुश्किलों से निकालेगा बाहर?
Amarnath Yatra 2026
क्या है MRT, जो बनेगा अमरनाथ यात्रियों का 'सुरक्षा कवच', मुश्किलों से निकालेगा बाहर?
'घाटी में नहीं देंगे जंगल राज की इजाजत...,' रामबन घटना पर उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
Jammu-kashmir
'घाटी में नहीं देंगे जंगल राज की इजाजत...,' रामबन घटना पर उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
कॉन्सर्ट में जमकर झूमे, 12 बजते ही चकराने लगा सिर... ड्रग ओवरडोज से छात्रों की मौत
Maharashtra
कॉन्सर्ट में जमकर झूमे, 12 बजते ही चकराने लगा सिर... ड्रग ओवरडोज से छात्रों की मौत
‘हक से लेकर हिस्सेदारी तक’, जम्मू की महिलाओं ने उठाई सशक्तीकरण की मांग
women reservation
‘हक से लेकर हिस्सेदारी तक’, जम्मू की महिलाओं ने उठाई सशक्तीकरण की मांग
PM मोदी ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन, लोगों से क्यों मांगी माफी?
Delhi-Dehradun Expressway
PM मोदी ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन, लोगों से क्यों मांगी माफी?
भारत जैसी बात कहीं और कहां... अयोध्या में सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने कहा- शुक्रिया
iran
भारत जैसी बात कहीं और कहां... अयोध्या में सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने कहा- शुक्रिया
बंगाल के 34 लाख लोग वोट नहीं डाल पाएंगे? SC ने नई लिस्ट की बात क्यों की, पूरी कहानी
West Bengal Assembly Election 2026
बंगाल के 34 लाख लोग वोट नहीं डाल पाएंगे? SC ने नई लिस्ट की बात क्यों की, पूरी कहानी
महिलाओं को 2000, फ्री सिलेंडर, जल्लीकट्टू...तमिलनाडु में BJP ने जारी किया घोषणापत्र
Tamil Nadu Election 2026
महिलाओं को 2000, फ्री सिलेंडर, जल्लीकट्टू...तमिलनाडु में BJP ने जारी किया घोषणापत्र
मैं पहले और अंत में भारतीय हूं: पढ़िए डॉ. अम्बेडकर के राष्ट्र निर्माण की अनसुनी गाथा
Dr BR Ambedkar
मैं पहले और अंत में भारतीय हूं: पढ़िए डॉ. अम्बेडकर के राष्ट्र निर्माण की अनसुनी गाथा